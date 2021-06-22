Девочка-подросток очень стеснялась высокого роста, но с возрастом поняла, что это её "изюминка"

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27-летняя англичанка Лиззи Грумбридж в подростковом возрасте получала множество насмешек от своих одноклассников. Она очень комплексовала, ведь уже в 13 лет её рост составил 180 см и девушка была самой высокой в классе. И прозвище "дылда" закрепилось за подростком окончательно.
Все её подруги и знакомые девочки были ростом около 160 см и Лиззи очень над ними возвышалась. Также было проблематично найти одежду, ведь если нравилась какая-то вещь, то она всегда была мала.
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С возрастом рост Лиззи замедлился и теперь составляет 191 см.
Она уже давно не забитая насмешками девочка, а женщина, которая не стесняется своей особенности. И даже носит каблуки.
У неё с мужем трое детей (9 лет, 6 лет и 2 года). Кстати, рост мужа составляет "всего" 181 см. Но это пару совершенно не смущает.
Сейчас Лиззи вплотную занялась соцсетями. Она даёт советы людям, которые сталкиваются с травлей из-за роста и других особенностей, а также снимает видео и выкладывает свои фотографии.
В интервью Daily Star женщина похвасталась, что благодаря соцсетям, в которых у неё много подписчиков, зарабатывает в 10 раз больше, чем раньше, когда работала на неполный рабочий день, чтобы иметь больше времени для детей.
Её мечта – создать бренд одежды для высоких девушек, который поможет им избежать проблем с гардеробом.
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