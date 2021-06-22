FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4765 постов • 1197 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Девочка-подросток очень стеснялась высокого роста, но с возрастом поняла, что это её "изюминка"

Девочка-подросток очень стеснялась высокого роста, но с возрастом поняла, что это её "изюминка" (8 фото)

Автор:
22 июня 2021 00:00
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   англия   высокий рост   высота   насмешки   раскованность   рост   
1322
8
27-летняя англичанка Лиззи Грумбридж в подростковом возрасте получала множество насмешек от своих одноклассников. Она очень комплексовала, ведь уже в 13 лет её рост составил 180 см и девушка была самой высокой в классе. И прозвище "дылда" закрепилось за подростком окончательно.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Девушка   англия   высокий рост   высота   насмешки   раскованность   рост   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Andrey Abramov Час назад
Иии? Моя жена тоже выше меня, в горизонтальном положении это не мешает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16
kluvik 8 минут назад
Главное не стесняться, а гордиться! Как-то мы с дружбаном, а мы оба 185, идём по улице, а впереди две красавицы на голову нас выше, идут, гордо расправив плечи, не сутулясь, как это делают обычные высокие девчонки, мы аж залюбовались ими. Поверьте, выглядели они просто шикарно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ya 12 минут назад
Хорошо сложена, хорошие пропорции, поэтому и рост не определишь если рядом никто не стоит. Как на последнем фото то может быть и 170см и 180см и 190см. Как говорят в таких случаях-я бы вдул.
Глупо заморачиваться ростом. Если вместе хорошо, то рост не важен. А бабы которые ищут что бы парень был обязательно выше часто остаются в поиске до конца жизни, а если и находят то часто жалеют, слишком много люлей получают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Barachek_Obachek 59 минут назад
Надеялся изюминку покажет, но нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов Час назад
Боже, какая глупость? Особено в подростковом возрасте среди детей того и друго пола бывают нескладные "гоадкие а тята". А потом бывапет всякое. Чато и так:
Ссылка www.youtube.com
И не только среди вевочек. Оди мой однкоклассник (красавец и мачо) давно во гробе! Спился и Вы бы его видели! Мрак... чсТыдно впоминать каим я его видел когд авидел в последние годы его жизни. А был парень хоть куда! умный, симпатичный, отличник в школе! очень жалко и реально больно, что ... Всё проходит. И у всех по-разному. А красота она может быть больше в душе. как бы кто не хихикал. Сколько я в\видел красивых людей духовно! замечательных людей, с которыми приятно обзаться даже если они калеки снаружи! С кем сравнить? Хоукинга не все ещё забыли? не знаком. не знаю насколько он хорош. Но были у меня знакомые вроде того учёного. красивые настолко. что мне приятнее было поговориьт с такими, чем с красивой куклой "покувыркаться". Впрочем, тут и сравнения неуместные. Мохно ли по полезности сравнить половой орган с органом обонялия, осязания или действия, вароде пальца, ноги или руки? Вопрос риторический. кому как.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex Час назад
классная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Самые горячие болельщицы матча Польша - Словакия со стадиона в Питере Самые горячие болельщицы матча Польша - Словакия со стадиона в Питере В Англии футбольный матч прошел на фоне взрыва огромной ТЭЦ В Англии футбольный матч прошел на фоне взрыва огромной ТЭЦ В Англии придумали писсуары для женщин В Англии придумали писсуары для женщин Рапунцель в реальной жизни, которая не стригла волосы более 10 лет Рапунцель в реальной жизни, которая не стригла волосы более 10 лет Австралийская баскетболистка показала, как выглядит в бикини Австралийская баскетболистка показала, как выглядит в бикини
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92376



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе
3
176
Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе
В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку
0
55
В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?
0
2
Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
1
16
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото)
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#СССР#в мире#кино#факты#сша#коронавирус#девушки
#Юмор#люди#интересное#приколы#автомобили#фотографии#футбол#авто аварии#прикол#ретро
#интересно#подборка#картинки#автомир#дтп#аварии#Россия#прикольные#природа#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться