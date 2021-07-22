65 дней без пресной воды, в одиночку через океан. Ален Бомбар

Переплыть Атлантический океан на резиновой лодке без еды и воды француз Ален Бомбар решил неслучайно. Однажды в 1951 году, будучи еще никому не известным молодым врачом, Бомбар дремал во время ночного дежурства в госпитале в графстве Булонь. Внезапно раздался телефонный звонок. Траулер «Нотр-Дам-де-Пейраг» разбился после столкновения с молом Карно — гидротехническим сооружением, защищающим берег и порт от сильных волн.



Никто не ожидал катастрофы и серьезных последствий: ветра нет, море тихое, а значит эвакуироваться с промыслового судна не составит труда. Но, зайдя в приемный покой, Бомбард увидел ужасающую картину. «Сорок три человека, наваленные друг на друга, словно растерзанные марионетки, лежали передо мной — все босиком и все в спасательных поясах», — вспоминал мужчина. Несмотря на оперативную помощь, никого из членов экипажа не удалось вернуть к жизни. Просчет был ничтожным, но в результате привел к 43 трупам и 78 сиротам.



Почему эти люди погибли, находясь всего в сотне метров от суши? Почему им не помогли спасательные жилеты? Как тогда возможны истории знаменитых путешественников, которые могут неделями искать спасения в открытом море без пропитания? И это при том, что, согласно статистике, ежегодно умирают до 50 тысяч человек, уже находящихся в спасательных шлюпках.



Эти вопросы беспокоили молодого врача и стали отправной точкой для авантюры, изменившей его жизнь. Он предположил, что в кризисной ситуации человек способен выйти за грани физиологических рамок, которые медики определили как допустимые для выживания.

Тогда Ален Бомбар решил смоделировать ситуацию, максимально приближенную к кораблекрушению, и на собственном опыте доказать, что возможностей нашего организма хватит на длительное трансатлантическое плавание в экстремальных условиях.