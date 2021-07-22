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65 дней без пресной воды, в одиночку через океан. Ален Бомбар

65 дней без пресной воды, в одиночку через океан. Ален Бомбар (8 фото)

Автор:
22 июля 2021 11:37
Метки: Ален Бомбар   плаванье   путешествия   факты   человек   экстремальные условия   
680
8
Молодой французский врач Ален Бомбар переплыл Атлантический океан на резиновой шлюпке и доказал, что выжить после кораблекрушения возможно.
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Метки: Ален Бомбар   плаванье   путешествия   факты   человек   экстремальные условия   
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5  комментариев
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14k
Corvus Corax 5 часов назад
В юности читал его книгу, интересно было.
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29k
turyst 12 минут назад
Вот, рекомендую к прочтению.
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24k
Vazari 4 часа назад
Неплохо было бы экранизировать эту историю. Помню, в свое время "Изгой" смотрелся здорово.
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−128
Улыбака 5 часов назад
Читал в детстве его книгу несколько раз.

В плаванье по средиземном морю ради безопасности его обязали взять радиостанцию, которая практически сразу намокла и пришла в негодность. Из-за этого он не взял с собой радиостанцию в большое плавание, из-за чего ему долго запрещали это делать.

Из-за приливных течений и ветров он долго не мог отплыть далеко от островов, даже подумывал вернуться.

Уже в карибском бассейне его подобрал какой-то корабль, ему оказали помощь и накормили, после он с трудом уговорил команду и себя продолжить плавание. Но из-за оказанное помощи ему официально не защитали одиночной пересечение океана.
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