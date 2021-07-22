Сорванное расселение

Однажды мой близкий друг покупал целый этаж в старом питерском доме, что требовало расселить три страшных, полностью убитых коммуналки. 18 семей. Друг по своим причинам хотел именно этот этаж именно в этом доме – поэтому жителям выпал лучший в жизни шанс превратить свои жуткие комнаты, наконец, в хорошие отдельные квартиры.



Друг был согласен на сколько угодно независимых оценок, заплатить выше рынка, помочь с подбором, оформлением, идти навстречу разнообразным пожеланиям. Три агентства занимались этим больше двух лет, тщательно подбирая альтернативы. И вот когда сделка уже должна была состояться – к нему внезапно пришёл один из жильцов и стал слёзно умолять немного добавить за их комнату, потому что за два года, пока шёл процесс, его жена забеременела и теперь они хотят двушку за свою десятиметровую комнату, а не однушку на которую согласились. Вот можно было бы войти в положение… Друг мой добрый, очень порядочный человек – вошёл в положение, только попросил парня никому не говорить, что ему дали прибавку.



На следующий день случился взрыв. Парень сказал жене, жена раззвонила всем соседям. Разумность моментально испарилась. 80 % выставили ультиматумы – что они хотят больше, лучше, дороже. А иначе они отказываются и не видать моему другу их засранных комнат, где всё надо снимать до перекрытий и менять коммуникации во всем доме, что он так же был намерен сделать на радость всем остальным этажам.



Что сделал мой друг?



Он согласился с ультиматумом.



Окей. Сделки не будет. Все остаются при своем и расходятся. Он будет искать другие возможности. Всё откатывается назад – депозиты, цепочки, помощь в оформлении всего. Всё. И парень с беременной женой тоже.



Прошла неделя. К менеджеру занимавшемуся этим гемором пришли делегаты с поджатыми губами – ладно… Так и быть… мы согласны вернуть всё как было.



На что менеджер им ответил, что они уже нашли другой объект, где всего пять семей, где к этажу еще приложена мансарда – и это все стоит дешевле. Потому что там люди пытаются расселиться уже семь лет и мгновенно согласились, увидев настолько шоколадные условия – выше рынка, помощь с подбором и оформлением, всех сразу. Мечта.



Делегаты устроили скандал. <…> Что это им специально говорят, чтобы их прогнуть. Но они не прогнуться. И оскорблённые ушли.



Прошла ещё неделя. 20 % разумных, что понимали, насколько им повезло и хотели расселиться, провели расследование – и показали остальным, что действительно мой друг нашел другой этаж в этом же районе, правда с мансардой, правда дешевле и быстрее чем с ними.



80 % <…> побежали к новым претендентам сказать, что те не должны продавать – а также требовать больше.



Однако из общения с ними другие продавцы сделали неожиданно противоположный вывод – что надо продаваться как можно быстрее и не выносить моему уже изрядно уставшему от неадекватов другу мозг, пока он их не послал так же, как предыдущих.



Друг купил другой этаж в интересном ему районе лучше и дешевле. 5 разумных семей разъехались по выбранным отдельным квартирам, удвоив и утроив свою жилплощадь. 18 семей идиотов – до сих пор сидят в своих разбитых корытах, не расселены.



Эта история научила меня важному социальному навыку. Когда кто-то в ответ на разумные условия - выдвигает идиотский ультиматум – и ты видишь, что он сам себе роет яму – не надо с ним спорить. И тем более принуждать к хорошему. С ним надо согласиться. Пойти на все его условия. И оставить наедине с последствиями – потому что раз это его решения - то это его последствия.



Иногда другие взрослые люди делают очень плохие выборы. Которые приводят их к логично плохим последствиям. Кто чувствует личную вину за последствия плохих решений других взрослых людей, на которые не имел шанса повлиять? Когда была предложена вся информация, была предложена помощь, были предложены варианты хороших решений – и все это было с возмущением отвергнуто?



Когда это ситуация из воспоминаний о Питере 19 века, где крестьянин весной, игнорируя запрет, начал переходить реку по льду, несмотря на свистки городового, провалился под лёд, городовой его вытащил, а крестьянин начал орать: «Чего же ты, собака, меня не остановил?» – «Так я тебе свистел!» – «Свистел он… надо было в морду дать!».



Реакцию крестьянина, если бы городовой начал с ним драться, чтобы не дать идти по льду и провалиться – думаю, каждый может себе представить. Вся ярмарка бы слышала про беспредел городового. Много лет.