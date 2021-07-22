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Сорванное расселение

Сорванное расселение (2 фото)

Автор:
22 июля 2021 11:31
Метки: Лилия Ким   Сорванное   коммуналка   петербург   расселение   
908
2
Недвижимость в центре Москвы и Петербурга объективно дорогая, при этом её сложно содержать, так как дома в основном старые, требуют реконструкции и повышенного внимания. Превращение исторических центров в коммуналкограды, произошедшее после революции, нанесло немалый ущерб облику двух столиц и оставило нам в наследство много проблем. К счастью, эти проблемы постепенно решаются.

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Метки: Лилия Ким   Сорванное   коммуналка   петербург   расселение   
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9  комментариев
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5k
SuperTroll 7 часов назад
Две вещи не имеют границ и могут выходить за масштабы вселенной. Человеческая тупость и жадность.
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6k
ваня панкин 3 часа назад
простая житейская мудрость - дают - бери, а бьют - беги...
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5k
Echo 4 часа назад
какие дружные соседи, прям никак не захотели разъехаться
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28k
LEPA 4 часа назад
Есть такая тема в сегодняшнем Питере. Только после покупки этажа с 8-ю комнатами,выносят все перегородки и городят уже 10-ть комнат,но с персональными санузлами. Называются они уже красивым словом "квартира-студия",и сдаются по конским расценкам.
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1k
roman-delisov 4 часа назад
"Друг мой добрый, очень порядочный человек..."

Ага, и очень богатый. Не встречал в своей жизни людей добрых, порядочных и при этом настолько богатых, что покупают этаж с расселением в центре Ленинграда.
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38k
dima423 6 часов назад
поэтому я стараюсь не показывать людям что мне что то от них сильно надо)
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34k
Alex 6 часов назад
Во всем виновата жадность человеческая
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18k
иванов дмитрий 7 часов назад
История жизненная ( сам с подобным сталкивался)
Вывод автора об истории и добавка про городового - идиотские
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