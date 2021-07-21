Автор:
21 июля 2021 23:37
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Брижит Бардо, Канны, 1953 год.
3.
Девушка делает татуировку Б.Н. Ельцина.
5.
Самолет Concorde с логотипом Pepsi во время его рекламного тура на дозаправке, 1996 год, Дубай
6.
Лив, Хоакин и Дженнифер, 1997
7.
Джеки Чан во время съемок фильма "Первый удар", Москва, 1996 г.
8.
Президент России Борис Ельцин приветствует гостей на приеме глав государств в Кремле. 9 мая 1995 г.
9.
Мастер ремонтирует зубы гигантской акуле на съёмочной площадке фильма «Челюсти» режиссёра Стивена Спилберга, США, 1974 год.
10.
Первая девушка Бонда Урсула Андресс.
12.
Подготовка к операции, 1978 г.
13.
Британские скинхеды, 1980-е.
14.
Москва, Улица Горького, 1978 год
15.
Команда каскадеров на съемках "Черепашки-ниндзя", 1989 год
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Американские туристы в свадебном путешествии. Москва, 1980 г.
17.
Продажа мороженого рядом с ГУМом. СССР, 1980-е.
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Наложение грима Ребекке Ромейн на съемках фильма "Люди Икс", США, 2000 год.
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Памела Андерсон и Кид Рок на балу, Вена, 30 января 2003 года
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Дозиметрический контроль сотрудников ЧАЭС. СССР, 1990 год.
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Участницы конкурса красоты в городе Красный Сулин, Ростовская область, 1997 год
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Строительство башен Всемирного торгового центра на Манхэттене США, Нью-Йорк, февраль 1971 год
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Пeрекус во время пoездки, 1970-е
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Lada Niva California 1983 год
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Удовольствия авиаперелетов - Air France, 1958 г.
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Московские панки, 1992 год
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Полицейский «прикуривает» свой патрульный автомобиль от лимузина президента США Рональда Рейгана, 1984 год
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Работница съёмочной группы прикрывает зонтом от дождя актёра на съёмках фильма "Калигула", 1979 год
29.
Сильвестр Сталлоне и Ferrari F40 во Фьорано, 1990 год
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Тим Рот на съемках фильма "Четыре комнаты", Лос–Анджелес, 1994 год
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