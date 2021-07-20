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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (35 фото)

Автор:
20 июля 2021 15:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
1613
35
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Смешные и не очень картинки и комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!! Друзья , оставляйте свои комментарии. Они всегда смешнее и интереснее авторских.

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Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
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72  комментария
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Комментарий к фото
Наказывать...пиз*дить!)))))
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Показать 1 ответ
1k
Григорий Бабкин 17 минут назад
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Это как с пиндосскими стелсами, которых никто не видит. Когда сербы сбили один советской "иглой", они действительно стали невидимыми - пиндосы запретили полёты.
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29k
turyst 17 минут назад
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Ага, а потом вишню туда добавит.
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28
mylox 20 минут назад
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Жёлтые и белые клетки
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1k
Григорий Бабкин 21 минуту назад
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В жидостане родителей, дети которых прогуливают уроки, не учатся, хулиганят, штрафуют на очень неплохие бабки. Гораздо дешевле взять ремешок и отметелить чадо по первое число. Чтобы знало своё место.
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