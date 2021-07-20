Слушайте, это реально гениальная идея

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Задрали владельцы собак, которые не убирают за своими питомцами! А не убирают очень многие и есть твари, которые не убирают за собакой, даже когда она наделала во дворе, где играют дети. (Лично видел одного такого, который даже после замечания дерьмо его собаки убирать не стал.) С введением же подобных штрафов все станут убирать как миленькие! Очень надеюсь, что Россия последует этому замечательному примеру.
Власти Израиля создадут базу собачьих фекалий. Это не шутка — такая база позволит собирать ДНК четвероногих и штрафовать их владельцев.
В Тель-Авиве чиновники устали получать тысячи жалоб на неубранные собачьи экскременты в общественных местах, поэтому какой-то злой гений придумал и протолкнул революционную схему: чтобы избавить город от фекалий, нужно их собирать, проводить ДНК-тестирование и забивать полученные образцы в базу.
Дальше начинают крутиться бюрократические механизмы. В Израиле запрещено держать дома собаку без специальной лицензии, но недавно на фоне борьбы с фекалиями к этому закону в Тель-Авиве приняли поправку. Теперь для продления или получения новой лицензии жителям города необходимо сдать генетические данные питомца.
Таким образом, специалистам останется лишь сопоставить ДНК, полученные из фекалий, с имеющейся базой. В случае совпадения владелец четырёхлапого получит письмо с требованием оплатить штраф и покрыть стоимость ДНК-теста — в сумме получается 472 шекеля, или 10,7 тыс. рублей.
Выгулял собаку? Убери за ней ДНКаку.
В Тель-Авиве чиновники устали получать тысячи жалоб на неубранные собачьи экскременты в общественных местах, поэтому какой-то злой гений придумал и протолкнул революционную схему: чтобы избавить город от фекалий, нужно их собирать, проводить ДНК-тестирование и забивать полученные образцы в базу.
Дальше начинают крутиться бюрократические механизмы. В Израиле запрещено держать дома собаку без специальной лицензии, но недавно на фоне борьбы с фекалиями к этому закону в Тель-Авиве приняли поправку. Теперь для продления или получения новой лицензии жителям города необходимо сдать генетические данные питомца.
Таким образом, специалистам останется лишь сопоставить ДНК, полученные из фекалий, с имеющейся базой. В случае совпадения владелец четырёхлапого получит письмо с требованием оплатить штраф и покрыть стоимость ДНК-теста — в сумме получается 472 шекеля, или 10,7 тыс. рублей.
Выгулял собаку? Убери за ней ДНКаку.
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Да только люди не то что даже за собой мусор не убирают - они словно специально валят его прямо СЕБЕ под нос.
Фу такими быть!
Вообще идея то хорошая, но лучше в виде налога. Всех псин - чипировать, а полицейских обязать выборочно проверять у собак наличие чипа во время выгула хозяевами собак. За отсутствие - штраф. 1% от стоимости недвижимости, если есть, иначе 30% от дохода или пусть город чистит... А с ДНК все сложней будет. В общем, как тут ниже писали.. с этих налогов доплачивать дворникам за уборку сего дерьма :)
Регистрация и чипирование собак в Израиле обязательна.Без чипа тебя ни один ветеринар не примет.
Что за детская наивность? Штраф за непристёгнутый ремень безопасности существует в нашей стране с 1979 года и что, все поголовно ездят пристёгнутые? Ага. Щаз. Кто убирал, тот и без штрафов убирать будет, а кто не убирал, тому хоть пожизненное вводи.
Я - за. Уменя сейчас две собаки, а бывало больше.
гуано заставить собирать тех же дворников. выделить им отдельные пакеты, назначить премию по 20р за котяху и пусть носят куда надо. стоимость пакетов, премии и человекочасы включить в штраф
Но у нас предлагаю начинать с того, с чего давно пора. И никаких баз ДНК не нужно лепить...
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