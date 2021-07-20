Слушайте, это реально гениальная идея

Власти Израиля создадут базу собачьих фекалий. Это не шутка — такая база позволит собирать ДНК четвероногих и штрафовать их владельцев.



В Тель-Авиве чиновники устали получать тысячи жалоб на неубранные собачьи экскременты в общественных местах, поэтому какой-то злой гений придумал и протолкнул революционную схему: чтобы избавить город от фекалий, нужно их собирать, проводить ДНК-тестирование и забивать полученные образцы в базу.



Дальше начинают крутиться бюрократические механизмы. В Израиле запрещено держать дома собаку без специальной лицензии, но недавно на фоне борьбы с фекалиями к этому закону в Тель-Авиве приняли поправку. Теперь для продления или получения новой лицензии жителям города необходимо сдать генетические данные питомца.



Таким образом, специалистам останется лишь сопоставить ДНК, полученные из фекалий, с имеющейся базой. В случае совпадения владелец четырёхлапого получит письмо с требованием оплатить штраф и покрыть стоимость ДНК-теста — в сумме получается 472 шекеля, или 10,7 тыс. рублей.



Выгулял собаку? Убери за ней ДНКаку.