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Слушайте, это реально гениальная идея

Слушайте, это реально гениальная идея (2 фото)

Автор:
20 июля 2021 09:09
Метки: Двор   собака   твари   
1160
2
Задрали владельцы собак, которые не убирают за своими питомцами! А не убирают очень многие и есть твари, которые не убирают за собакой, даже когда она наделала во дворе, где играют дети. (Лично видел одного такого, который даже после замечания дерьмо его собаки убирать не стал.) С введением же подобных штрафов все станут убирать как миленькие! Очень надеюсь, что Россия последует этому замечательному примеру.
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Метки: Двор   собака   твари   
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155
Михаил 5 часов назад
Вдогонку. Нужно снимать отпечатки и брошенных банок, бутылок, с фантиками сложнее, но мусор на обочине может тоже хранить отпечатки и генетический материал хозяина, так что огромный фронт для работы.
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241
pinbalist 5 минут назад
А вариант маленькой лопатки? Поднял дёрн, закопал достаточно, дёрном прикрыл. Запаха нет, вид не портит, растениям польза.
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8k
Клёст 41 минуту назад
Ваши бы слова да Богу в уши..
Да только люди не то что даже за собой мусор не убирают - они словно специально валят его прямо СЕБЕ под нос.
Фу такими быть!
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9k
K7OO Час назад
Да фигня все это, просто чей-то пиар. Даже сложно представить себе, какие потребуются ресурсы, чтобы в огромном мегаполисе собирать, анализировать и систематизировать все собачье дерьмо. Гораздо проще сделать конский штраф, навесить видеокамер в наиболее проблемных местах, пусть даже липовых, поймать с десяток нарушителей и показательно их обезжирить - и все, проблема в основном объеме будет решена. Перспектива лишиться денег не за хрен собачий всегда дисциплинирует большинство людей и мотивирует их на правильные действия.
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1k
dima Час назад
А,за бездомных кто будет штраф платить?
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7k
Пуриц Жорж 3 часа назад
Пойди получи с наших бабок. У бабки соседки три ублюдка серут даже на лестнице, ничего не сделать.
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
Все это конечно хорошо , но у на не выполнимо к сожалению ...
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−57
Улыбака 3 часа назад
Хорошая инициатива, вот только каким извращение она станет, пройдя все бюрократические инстанции? А сколько на этом попилят?
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7k
Garpia121 3 часа назад
А у нас во дворе, мамаши ведущие детей из садика, регулярно их высаживают прямо на газоне. Как с ними быть? Или человеческое не так воняет?
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9k
Атеист 3 часа назад
О да.. с собачниками-похеристами надо что-то делать. Жили у нас в доме одни, держали тойтерьера, выгуливали во дворе.. Так шафка мелкая, а гадит.. После зимы все г-но за зиму расцвело. Мерзость . Благо съехали :))

Вообще идея то хорошая, но лучше в виде налога. Всех псин - чипировать, а полицейских обязать выборочно проверять у собак наличие чипа во время выгула хозяевами собак. За отсутствие - штраф. 1% от стоимости недвижимости, если есть, иначе 30% от дохода или пусть город чистит... А с ДНК все сложней будет. В общем, как тут ниже писали.. с этих налогов доплачивать дворникам за уборку сего дерьма :)
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−4
ann 3 часа назад
Все правильно делают
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10k
Karelian 3 часа назад
Может проще определить, где можно собакам справлять нужду? Ведь есть же для машин - проезжая часть, для пешеходов - тротуары. А для собак выделить газоны (не клумбы, естественно). На газонах какули естественным образом быстро разлагаются. А то собирают какули в полиэтиленовые пакеты, в которых оно годами не разлагается, очень экологично.
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14k
Мария Коненкова 3 часа назад
Израиль - страна, которая на карте с трудом видна. Там, может, хватит ресурсов как создать базу ДНК, в которую все имеющие в наличии собаки войдут, так и собирать неубранное дерьмо, обрабатывать, тратить деньги на тест ДНК, и т.д. до штрафа. А кто в огромной России будет этим заниматься? Не смешите мои тапочки!
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12k
Erorist 4 часа назад
Что за чушь я прочитал? На чьи деньги будут создавать базу? Кто будет контролировать регистрацию и как? Пустят участковых по всем домам? А без ордера он войти не может. Всё это породит открытие пяти новых комитетов и министерств, еще образуется куча чиновников-дармоедов и попилят деньги. Вот и весь выхлоп.
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34k
Alex 4 часа назад
Сраные собачники...
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110
118 4 часа назад
Задрали люди которые выбрасывают мусор на улице на газонах ,бутылки пакеты и т.д.
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47
Саша 118 Час назад
Это не люди
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20k
Андрей Иванов 4 часа назад
Проще ввести обязательную регистрацию с чипированием всех относительно крупных животных, а потом ввести налог на уборку говна за ними. Все полученные средства распределять на зарплаты дворников, в обязанности которых и ввести уборку
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27k
АнтонПолднев 4 часа назад
С введением же подобных штрафов все станут убирать как маленькие.(с)
Что за детская наивность? Штраф за непристёгнутый ремень безопасности существует в нашей стране с 1979 года и что, все поголовно ездят пристёгнутые? Ага. Щаз. Кто убирал, тот и без штрафов убирать будет, а кто не убирал, тому хоть пожизненное вводи.
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44
Maxpechorin 4 часа назад
А как быть с экскрементами человека? их то в России по округе по более будет
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27k
Игорь 4 часа назад
Прям гениальное решение, чего уж там. Может быть в Израиле из всех проблем и осталась только проблема собачьего дерьма.
Но у нас предлагаю начинать с того, с чего давно пора. И никаких баз ДНК не нужно лепить...
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1k
sedoisever 5 часов назад
Для начала нужно ввести обязательную регистрацию.
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