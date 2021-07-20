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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Перед первым ядерным взрывом, 16 июля 1945 года, США
«Тринити» — первое в мире испытание ядерного оружия. Взрыв бомбы был эквивалентен приблизительно 21 килотонне тротила. Во время испытания тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа, получившая название «Штучка» (англ. Gadget).
На фото «Штучка» и команда готовившая её к взрыву.
На фото «Штучка» и команда готовившая её к взрыву.
9.
Мальчик с новеньким радио-байком Huffy на Американской международной ярмарке игрушек. Нью-Йорк, 1955 год
10.
Молодые москвичи курят в просторной комнате с образцовым советским интерьером. 1966
Позади героев - радиола "Дзинтарс". Ее выпускал с начала 1960 года Рижский завод имени А.С.Попова. Весило это чудо 14 кг, а стоило 94 рубля 30 копеек. Дороговато, конечно. Перед нами Наталья Тенякова и Виталий Соломин в фильме "Старшая сестра". Примечательно, что снимали кино на "Мосфильме", а натурные съемки проходили в Ленинграде.
17.
Палестинские боевики в Бейруте во время израильского вторжения в Ливан в 1982 году. 16 августа 1982 г.
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Милиционер берет автограф у Софи Лорен на Московском международном кинофестивале, Москва, 18 июля 1991 г.
24.
Мэр Стамбула Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью на церемонии открытия парка в честь Джохара Дудаева. Турция, Стамбул, 7 мая 1996 года
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Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, генерал-фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери. Берлин. Июль 1945 года
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Парк культуры и отдыха имени Горького; там, куда нацелен объектив – площадка с трибунами, где встречаются ветераны войны.1977 год, Москва
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Да? По моему совсем не простые эти москвичи.