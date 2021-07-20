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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
20 июля 2021 00:51
Метки: история   ретро   фото   
819
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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63
Kurt Meyer 4 часа назад
На фото №31, по-моему, Леонид Енгибаров жонглирует снежками.
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2k
Sergius SPb 4 минуты назад
Молодые москвичи курят в просторной комнате с образцовым советским интерьером. 1966
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Да? По моему совсем не простые эти москвичи.
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