10.

Позади героев - радиола "Дзинтарс". Ее выпускал с начала 1960 года Рижский завод имени А.С.Попова. Весило это чудо 14 кг, а стоило 94 рубля 30 копеек. Дороговато, конечно. Перед нами Наталья Тенякова и Виталий Соломин в фильме "Старшая сестра". Примечательно, что снимали кино на "Мосфильме", а натурные съемки проходили в Ленинграде.