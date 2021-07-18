Эпичная сходка двух водителей

В группу ВК было выложено видео девушкой, о том как какой то ненормальный напал на нее. Все как обычно - какие ужасные пошли мужики, что-то ужасное творят.

А потом и второй автор выложил своё видео. И вот тут картинка стала сходиться.

Надеюсь теперь ей объяснят в чем она не права. Хотя скорее всего её это не поможет.

Видео от лица мадам