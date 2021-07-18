Эпичная сходка двух водителей

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В группу ВК было выложено видео девушкой, о том как какой то ненормальный напал на нее. Все как обычно - какие ужасные пошли мужики, что-то ужасное творят.
А потом и второй автор выложил своё видео. И вот тут картинка стала сходиться.
Надеюсь теперь ей объяснят в чем она не права. Хотя скорее всего её это не поможет.
Видео от лица мадам
А теперь видео от другого водителя
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Метки: кад санкт-петербург случай на дороге
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Оба 2 сапога пара..
Но Ииигорь?
Вот меня всегда удивляют такие люди.
Ну она лезет к тебе в ряд, ты либо посигналь ей, что не пропускаешь, либо пропускай.
Нет же, он без сигнала так и едет.
На что рассчитывают такие люди?