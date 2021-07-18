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Эпичная сходка двух водителей

Эпичная сходка двух водителей

Автор:
18 июля 2021 22:03
Метки: кад   санкт-петербург   случай на дороге   
891

В группу ВК было выложено видео девушкой, о том как какой то ненормальный напал на нее. Все как обычно - какие ужасные пошли мужики, что-то ужасное творят.
А потом и второй автор выложил своё видео. И вот тут картинка стала сходиться.
Надеюсь теперь ей объяснят в чем она не права. Хотя скорее всего её это не поможет.

Видео от лица мадам

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Метки: кад   санкт-петербург   случай на дороге   
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9k
Александр 9 часов назад
Оба придурошные.
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5k
Sanar 13 минут назад
Шарикопродавалка в шоке что встретила такого же конченого как сама) Не ожидала успешная бизнес леди такого.
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3k
Light_of_freedom 53 минуты назад
Надо было бить и мозги не делать... Запись с регистратора есть, пусть потом она доказывала что не павлин...
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604
kuka Час назад
Так тётка уже почти перестроилась, ну притормози чуток, дай дорогу дураку. Но нет, надо её назад выдавить. Придурок, почти на ровном месте устроил скандал. Истеричка.
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2k
sers Час назад
Два дебила это сила! Бабе надо учиться, а второму лечиться.
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4k
Иван 3 часа назад
Игорь, *блан ты тупорылый, в следующий раз или пропусти или бибикни или тарань бл*дь в бочину и мозги не *би.
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14k
vikklu 3 часа назад
Между прочим, за такое агрессивное вождение, в Штатах можно и присесть на пару лет. Да, баба идиотка, но этот неадекват полез "мстить" со своим грёбаным прицепом, а до этого ему притормозить заратустра не позволяла... и за такую "мстю" дают реальные сроки.
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12k
Колька Валеркин сын 5 часов назад
Два дебила - это сила.
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17k
Robin Hood 6 часов назад
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5k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Обоих закрыть в комнате 2х2м на 3 часа.
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2k
DNK 7 часов назад
Ну дамочка нагловатая, а Игорь - просто псих. Пореже всем нам таких на дороге....
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11k
ve4eruga 7 часов назад
Правило 3Д - Дай Дураку Дорогу
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9k
harlamov 7 часов назад
Педик захотел показать всем, что он мужик, но все увидели лишь жалкого напуганного педика.
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11k
Bill 8 часов назад
Игорь, запомни: наказывать водителей имеет право только инспектор ГИБДД! А ты, своими действиями, только создаешь аварийную ситуацию для других водителей.
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3k
Александр 8 часов назад
Самый адекватный персонаж тут - пассажир Игоря. Кстати, крайне редкое явление, учитывая, что это женщина...
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3k
Allmaster 8 часов назад
Ииииигоооорь... ты сам мудак))) Нашел кому что доказывать и упал ниже....
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9k
Шурум-бурум 9 часов назад
ну игорь решил тупой бабе, которая не знает, что такое поворотники, показать, какой он крутой) но все мы знаем, что если бы на ее месте были бородатые абреки, игорь бы труханул
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29
Михайло Потапыч 9 часов назад
Борьба была ровна.
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17k
KOSTELLO 9 часов назад
Баба, без сомнения дерзкая сцка, которая однозначно просит леща.

Но Ииигорь?
Вот меня всегда удивляют такие люди.
Ну она лезет к тебе в ряд, ты либо посигналь ей, что не пропускаешь, либо пропускай.
Нет же, он без сигнала так и едет.
На что рассчитывают такие люди?
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20k
Очевидное-Невероятное 9 часов назад
А Игорь сам то поворотник при перестроении не включил)))
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5k
Tim_G 9 часов назад
Ждём видео от третьего водителя, перед которым сначала дура без прицепа, а потом дура с прицепом влазит
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