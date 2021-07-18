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Перуанские легенды о соке растения, размягчающем камень

Перуанские легенды о соке растения, размягчающем камень (4 фото)

Автор:
18 июля 2021 18:45
Метки: альтернативная история   индейцы   инки   история   легенда   мягкий камень   полигональная кладка   южная америка   
749
4
Поклонники различных альтернативных версий истории, говоря про инков, а особенно про полигональную кладку, призывают отбросить все эти глупые официальные научные теории, не верить испанским источникам и инкским свидетельствам и легендам.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: альтернативная история   индейцы   инки   история   легенда   мягкий камень   полигональная кладка   южная америка   
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13  комментариев
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3k
Allmaster 5 часов назад
Есть такая жидкость. Этанол. Растворяет даже самые твердые мозги ))
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11k
поручик Ржевский 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Lelik 3 часа назад
Думаю- всё окажется куда проще, как и со статуями на о.Пасхи, которые "сами шли к месту установки"..
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31k
KiploksAKS 4 часа назад
Индейцы строили свои сооружения из андезита - застывшей лавы древних вулканов, прочность которого зависит от условий, в которых лава застывала. Самые плотные и прочные образцы имеют твёрдость по Моосу равную 5. Это значит, что их можно обрабатывать не только бронзовым, но и кремневым инструментом. Но в
большинстве месторождений андезит в той или иной степени пористый, как кирпич, с соответствующим снижением твёрдости.
Выводы делайте сами.
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2k
Роман 5 часов назад
Сотню лет назад кто-то придумал байку про размягчение камня. С тех пор ее столько раз пересказывали, что источник уже не отследить.
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4k
au3 5 часов назад
"Они рассказывают о местной птице из семейства дятловых (Colaptes pitius), которая хранит множество секретов. Если закрыть вход в ее гнездо в дупле дерева или отверстии в скале камнем, она улетит и вернется с некой травой. Она натрет камень этим растением, и камень растворится, освободив вход. Птица очень тщательно хранит свои тайны, а потому проследить за ней и обнаружить секретное растение не получается."

Но сложно хотя бы выяснить, что она будет делать если закрыть вход в ее гнездо в дупле дерева или отверстии в скале камнем?
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