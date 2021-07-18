Перуанские легенды о соке растения, размягчающем камень

Подобные истории были записаны и другими исследователями. Так, британский путешественник Персивал Харрисон Фосетт, пропавший в 1925 году в сельве Бразилии в поисках затерянного города, путешествуя по Боливии и Перу, писал о птице, напоминавшей ему зимородка:



"... которая гнездится в аккуратных круглых норках в скалистых обрывах у реки. Эти отверстия хорошо видны, но подойти к ним близко обычно невозможно. Странно, что их [отверстия] можно обнаружить только там, где есть птицы. Однажды я выразил удивление тем, насколько удачно и удобно расположены углубления для гнезд, сделанные так аккуратно, будто их создавали с использованием бура.

"Они сами создают эти норы" - эти слова принадлежат человеку, который провел четверть века в лесах. "Я видел, как они это делают, много раз. Я наблюдал за тем, как птицы приносят к утесу какие-то листья в клювах, усаживаются на скалы, как дятлы на дерево, круговыми движениями растирают листья по поверхности. Затем они улетают, возвращаются с новыми листьями и продолжают процесс растирания. После трех или четырех повторений они бросают листья и начинают бить в это место своими острыми клювами, и, что удивительно, вскоре они проделывают круглую дыру в камне. Затем они снова улетают и повторяют процедуру растирания листьями несколько раз перед тем, как продолжить клевать. Весь процесс занимает несколько дней, но в финале они создают норку, достаточно глубокую, чтобы вместить их гнезда. Я взобрался наверх, заглянул в одну из нор и, поверьте мне, человек не может высверлить более аккуратное углубление."



Фоссет с удивлением спросил рассказчика, правда ли тот верит, что птичий клюв может пробить камень, на что получил следующий ответ:



"Клюв дятла пробивает твердую древесину, не так ли? Нет, я не думаю, что птица может пробиться сквозь твердую скалу. Я, как и все, кто наблюдал за этими птицами, верю, что они знают растения, чей сок размягчает камень до состояния мягкой глины."



Фоссет решил, что это местная легенда, но затем слышал ее и в других местах. Позднее, он слышал подобный рассказ от другого британца, которого он не называет:



"Мой племянник был в регионе Чунчо на реке Перене в Перу. Когда его лошадь начала хромать, он оставил ее на ближайшей небольшой ферме, в пяти милях от его собственной, и пошел пешком домой. На следующий день он пошел забирать лошадь и срезал через лес, в который раньше никогда не заходил. На нем были бриджи для верховой езды, высокие сапоги и большие шпоры - не маленькие английские, а огромные мексиканские шпоры длиной в четыре дюйма и с колесиками больше полукроны. Эти шпоры были почти новыми. Когда он добрался до фермы после изнуряющей и трудной ходьбы по густому кустарнику, он был поражен, обнаружив, что его прекрасные шпоры исчезли: они были чем-то разъедены так, что превратились в черные шипы длиной всего восьмую часть дюйма. Он никак не мог понять причину этого, пока владелец фермы не спросил, не пролегал ли случайно его путь сквозь растения высотой около фута с темными красноватыми листьями. Мой племянник сразу вспомнил, что проходил через места, где земля была густо покрыта такими растениями. "Вот и причина" - сказал владелец фермы. "Вот, что разъело ваши шпоры. Это то, что инки использовали для формовки камней. Сок размягчает камень до состояния пасты. Вы должны показать мне, где вы нашли эти растения." Когда они пошли искать то место, они не смогли его найти. Нелегко вернуться назад в джунглях, где не проложены тропы."