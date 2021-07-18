Дом Сары Винчестер: особняк для борьбы со злыми духами

То ли из страха перед призраками, то ли просто из-за любви к головоломкам, Сара добавила в свой дом некоторые причудливые, но непонятные элементы. В особняке было смонтировано тринадцать ванных комнат, но работала только одна из них. Остальные нужны были лишь для того, чтобы сбивать с толку призраков. Там были потайные ходы, резко обрывавшиеся лестницы, дверь, которая открывалась на свежий воздух, оставляя выходящего на высоте третьего этажа.

Некоторые из особенностей, которые могли показаться странными, на самом деле были довольно практичными или были созданы для удобства Сары. Так, в доме было установлено три лифта, чтобы Сара, которая в последние годы страдала артритом, могла передвигаться по своему удивительному дому.

Сара любила паутину и число 13. Поэтому она на настаивала на окнах с 13 панелями и лестницах с 13 ступенями. В ее 13-й ванной 13 окон. Ее увлечению паутиной дом обязан несколькими красивыми окнами с паутинным рисунком.