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Дом Сары Винчестер: особняк для борьбы со злыми духами

Дом Сары Винчестер: особняк для борьбы со злыми духами (9 фото)

Автор:
18 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Сара Винчестер   достопримечательность   духи   загадка   история   особняк   потусторонние миры   тайны   
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В XIX веке многие скорбящие вдовы искали утешения с помощью медиумов, которые связывали их с умершими супругами. Вдовая Сара Винчестер была настолько поражена полученным сообщением, что провела остаток своей жизни, строя таинственный особняк - тщательно продуманный дом, который, как она надеялась, сможет сбить с толку злых духов, которые преследовали ее. Сегодня загадочный дом Сары Винчестер - популярная туристическая достопримечательность.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сара Винчестер   достопримечательность   духи   загадка   история   особняк   потусторонние миры   тайны   
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2  комментария
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21k
Ваня Час назад
ну-у уже тут эта история была... а вообще сама история очень интересна, только надо более развернутый материал давать...
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3k
Meri Poppins Ufa 52 минуты назад
Как понять с житейской точки зрения логики человека, живущего на границе с иными мирами, хотя б в своем воображении. Это невозможно.
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