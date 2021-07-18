Дом Сары Винчестер: особняк для борьбы со злыми духами

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В XIX веке многие скорбящие вдовы искали утешения с помощью медиумов, которые связывали их с умершими супругами. Вдовая Сара Винчестер была настолько поражена полученным сообщением, что провела остаток своей жизни, строя таинственный особняк - тщательно продуманный дом, который, как она надеялась, сможет сбить с толку злых духов, которые преследовали ее. Сегодня загадочный дом Сары Винчестер - популярная туристическая достопримечательность.
Сара Локвуд Винчестер была женой Уильяма Вирта Винчестера. Когда-то родственник ее мужа изобрел винтовку Винчестера, которую назвали «ружьем, покорившим Запад». Сара с супругом жили в Нью-Хейвене до 1881 года, когда Уильям умер от туберкулеза. По слухам, после его смерти Сара обратилась за помощью к медиуму, который вызвал дух ее мужа. Уильям сказал своей жене, что трагедия его собственной смерти и смерти их шестинедельной дочери была вызвана злыми духами, которые преследовали семью.
Это были призраки людей, умерших от ран, нанесенных винтовкой Винчестера. Уильям сказал своей жене, что она должна немедленно уйти из дома, и, поскольку призраки последуют за ней, она должна будет построить дом, который собьет их с толку.
В 1884 году Сара приобрела дом в Сан-Хосе, штат Калифорния, и начала строительство викторианского особняка в стиле королевы Анны. Строительные работы продолжались 38 лет.
Это были призраки людей, умерших от ран, нанесенных винтовкой Винчестера. Уильям сказал своей жене, что она должна немедленно уйти из дома, и, поскольку призраки последуют за ней, она должна будет построить дом, который собьет их с толку.
В 1884 году Сара приобрела дом в Сан-Хосе, штат Калифорния, и начала строительство викторианского особняка в стиле королевы Анны. Строительные работы продолжались 38 лет.
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После смерти мужа Сара получила не только единовременную выплату в размере $20,5 миллионов ($550 миллионов в деньгах 2021 года), но и 50% -ную долю в Winchester Repeating Arms Company, которая приносила ей около 1000 долларов в день (эквивалент дневной зарплаты в размере $27000 в 2021 году).
Сара вложила все эти деньги в строительство необыкновенного дома, в котором было 160 комнат, 2000 дверей, 10 000 окон и 47 лестниц и каминов. Он достигал семи этажей в высоту - хотя, увы,. К сожалению, землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году частично разрушило дом, и число этажей снизили до четырех..
Сара вложила все эти деньги в строительство необыкновенного дома, в котором было 160 комнат, 2000 дверей, 10 000 окон и 47 лестниц и каминов. Он достигал семи этажей в высоту - хотя, увы,. К сожалению, землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году частично разрушило дом, и число этажей снизили до четырех..
Сара установила доме в 57 световых люков и спроектировала дом таким образом, чтобы в определенные места на первом этаже попадал естественный свет.
То ли из страха перед призраками, то ли просто из-за любви к головоломкам, Сара добавила в свой дом некоторые причудливые, но непонятные элементы. В особняке было смонтировано тринадцать ванных комнат, но работала только одна из них. Остальные нужны были лишь для того, чтобы сбивать с толку призраков. Там были потайные ходы, резко обрывавшиеся лестницы, дверь, которая открывалась на свежий воздух, оставляя выходящего на высоте третьего этажа.
Некоторые из особенностей, которые могли показаться странными, на самом деле были довольно практичными или были созданы для удобства Сары. Так, в доме было установлено три лифта, чтобы Сара, которая в последние годы страдала артритом, могла передвигаться по своему удивительному дому.
Сара любила паутину и число 13. Поэтому она на настаивала на окнах с 13 панелями и лестницах с 13 ступенями. В ее 13-й ванной 13 окон. Ее увлечению паутиной дом обязан несколькими красивыми окнами с паутинным рисунком.
Некоторые из особенностей, которые могли показаться странными, на самом деле были довольно практичными или были созданы для удобства Сары. Так, в доме было установлено три лифта, чтобы Сара, которая в последние годы страдала артритом, могла передвигаться по своему удивительному дому.
Сара любила паутину и число 13. Поэтому она на настаивала на окнах с 13 панелями и лестницах с 13 ступенями. В ее 13-й ванной 13 окон. Ее увлечению паутиной дом обязан несколькими красивыми окнами с паутинным рисунком.
Ходили слухи, что во время строительства дома Сара обратилась за помощью к самим призракам.
Она проводила спиритические сеансы в «Ведьминской шапке» (так называется остроконечная башня в доме), а на следующий день передавала инструкции бригадиру. Но поскольку разные источники говорят, что она все равно встречалась с прорабом каждый день, чтобы обсудить свой строительный проект, возможно, история несколько преувеличена.
Она проводила спиритические сеансы в «Ведьминской шапке» (так называется остроконечная башня в доме), а на следующий день передавала инструкции бригадиру. Но поскольку разные источники говорят, что она все равно встречалась с прорабом каждый день, чтобы обсудить свой строительный проект, возможно, история несколько преувеличена.
Когда 5 сентября 1922 года Сара скончалась, все свои личные вещи она оставила племяннице и личному секретарю. Племянница решила продать содержимое на частном аукционе. Пресса писала, что шести грузовикам потребовалось шесть недель, чтобы очистить дом от содержимого. Один из грузчиков позднее рассказал журналистам, что видел в доме лестницу, которая «не ведет ни в подвал, ни на крышу». Однако сам дом оценили очень низко из-за повреждений от землетрясений и незавершенного строительства. Особняк был продан на аукционе за $135 000, после чего новый хозяин сдал его в аренду Джону и Мэйм Браун.
Осознав ценность такого необычного дома, Брауны в 1923 году открыли особняк для публики. Первые экскурсии провела сама Мэйми Браун. В 1924 году дом посетил Гарри Гудини. Именно он дал ему название «Таинственный дом Винчестеров». С тех пор дом посетили около 12 миллионов туристов.
Осознав ценность такого необычного дома, Брауны в 1923 году открыли особняк для публики. Первые экскурсии провела сама Мэйми Браун. В 1924 году дом посетил Гарри Гудини. Именно он дал ему название «Таинственный дом Винчестеров». С тех пор дом посетили около 12 миллионов туристов.
История о страдающей вдове Саре Винчестер, переживаемой ею вине перед жертвами огнестрельного оружия и ее страхе перед привидениями, который заставил ее построить загадочный особняк, конечно, захватывает воображение. Однако некоторые эксперты иначе объясняют побудительные мотивы, подтолкнувшие еек строительству. Например, известно, что Сара и Уильям потратили много сил, чтобы построить свой дом в Нью-Хейвене. Возможно, процесс постройки дома напоминал Саре о хороших временах.
Историк Джанан Беме в 2018 году, заявил, что столь масштабное чувство вины у Сары маловероятно: «У людей тогда не было огромного комплекса вины из-за оружия, - заявил он. - Это был полезный инструмент, необходимый людям для выживания».
Известно, что, так или иначе, горе от потери мужа не отпускало Сару и в Калифорнии. Она вела затворническую жизнь и до самой смерти носила черное.
Историк Джанан Беме в 2018 году, заявил, что столь масштабное чувство вины у Сары маловероятно: «У людей тогда не было огромного комплекса вины из-за оружия, - заявил он. - Это был полезный инструмент, необходимый людям для выживания».
Известно, что, так или иначе, горе от потери мужа не отпускало Сару и в Калифорнии. Она вела затворническую жизнь и до самой смерти носила черное.
Другая теория гласит, что Сара продолжала делать бесконечные пристройки к своему дому, чтобы обеспечить работой местных жителей. Известно, что Сара Винчестер потратила много денег, чтобы ее персонал чувствовал себя комфортно, и с ним хорошо обращались. Это принесло ей огромную благодарность со стороны тех, кто на нее работал. Поскольку эти люди всегда хранили верность своей нанимательнице и никогда не говорили с журналистами о своем работодателе, широкая публика должна была придумывать собственные причины странных действий Сары Винчестер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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