FISHKINET
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра Как батя тушёнку варил Как батя тушёнку варил Смешные картинки из соц сетей Смешные картинки из соц сетей Юмор со смыслом. Даёшь парады близоруких! Юмор со смыслом. Даёшь парады близоруких! Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки Как живут потомки викингов в "стране львов" Как живут потомки викингов в "стране львов" 30 коротких историй, от которых ваше сердце растает, как мороженое в жаркий день 30 коротких историй, от которых ваше сердце растает, как мороженое... В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать однополые браки В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать... 30 бытовых советов от очень экономных людей 30 бытовых советов от очень экономных людей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Подробный фоторепортаж о наводнении в Германии и Бельгии Подробный фоторепортаж о наводнении в Германии и Бельгии Колесный хищнец: Шестерёнка на спине и болючие укусы. Суровый страж огорода, который искореняет вредителей Колесный хищнец: Шестерёнка на спине и болючие укусы. Суровый... В Германии введён режим военной катастрофы В Германии введён режим военной катастрофы Погромы в ЮАР обошли стороной книжный магазин Погромы в ЮАР обошли стороной книжный магазин Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Неуловимый Чешир Неуловимый Чешир Интересные фотографии 1990 -х. 2 Интересные фотографии 1990 -х. 2
Последнее поколение СССР: фотографии детей 80-х

Последнее поколение СССР: фотографии детей 80-х (27 фото)

Автор:
17 июля 2021 23:30
Метки: СССР   дети   страна   фотографии   
210
27
В подборке фотографии сделанные 1980-х годов. Их герои — советские дети, живущие в самых разных уголках Советского Союза.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   дети   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
livaneth 3 часа назад
Этих детей готовили в строители коммунизма, а жить им пришлось в условиях капитализма. Плюс травма девяностых. Многие так и не оправились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Вася 2 часа назад
нам сейчас 45-50. последние Могикане, многие даже в Комсомол не успели вступить. С нами уйдёт эпоха. Начнётся новая. Я за СССР. Сказать, что звёзд не хватал, было бы глупо, ибо хватал. В библиотеках, кружках, спортивных секциях. СССР перед распадом успел засеять добром очень много детских душ, одни фильмы и сказки детские стоят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года Путешествие в счастливое советское детство Путешествие в счастливое советское детство 10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера 10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера 23 обескураживающих примера старого подхода к воспитанию детей 23 обескураживающих примера старого подхода к воспитанию детей Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

563630



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Наш адрес — СССР
1
20
Наш адрес — СССР
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
1
7
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
﻿
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#люди#история#Москва#сша#автомобили#СССР#дтп#приколы#в мире
#интересно#факты#подборка#картинки#ynews#животные#автомир#комментарии#Германия#полиция
#фото#прикол#фотографии#Россия#аварии#кино#познавательно#новости#авто аварии#страна

На что жалуетесь?

Вернуться