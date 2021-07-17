Последнее поколение СССР: фотографии детей 80-х

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В подборке фотографии сделанные 1980-х годов. Их герои — советские дети, живущие в самых разных уголках Советского Союза.
1.
Пионерский КВН Павел Сухарев, 5 - 18 января 1986 года, Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
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6.
На перемене в школе искусств им. Чюрлениса Виктор Ахломов, 1980-е, Литовская ССР, г. Вильнюс, МАММ/МДФ.
8.
Без названия Л. Жалейко, 1980-е, Калининградская обл., Гвардейский р-н, из архива А. Сологубовой.
10.
«Информаторы» А. Кулемзин, 1980-е, Кемеровская обл., Таштагольский р-н, Музей-заповедник «Томская Писаница»
12.
Друзья Павел Сухарев, май - октябрь 1982 года, Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Североонежск, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
13.
Дети на фоне фонтана в Парке Горького Игорь Стомахин, 3 июля 1983 года, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, из архива Игоря Стомахина.
15.
Улус Агаскыр. Александр Бобкин, 25 августа 1988 года, Хакасская АО, дер. Агаскыр, из архива Александра Алексеевича Бобкина.
17.
Обед в походе Павел Сухарев, 5 - 18 января 1986 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
18.
Загорский интернат для слепоглухонемых детей Валерий Щеколдин, 1981 год, Московская обл., г. Загорск, МАММ/МДФ.
21.
Дети певчих. Свято-Михайловский храм. Владимир Соколаев, 5 июля 1985 года, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
24.
Знакомство с лошадью и телегой. Владимир Соколаев, 25 августа 1987 года, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Веры Соломиной, МАММ/МДФ.
25.
Цыганский табор на станции Спиченково. Александр Бобкин, 9 сентября 1988 года, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, станция Спиченково, из архива Александра Алексеевича Бобкина.
26.
Сельские игры. Александр Бобкин, 16 июля 1988 - 26 августа 1988 года, Красноярский край, п-ов Таймыр, пос. Новорыбная, из архива Александра Алексеевича Бобкина.
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Метки: СССР дети страна фотографии
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