В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра

Сообщается, что сотрудники ЧОП получили отделались незначительными травмами. Однако после просмотра видео в это верится с трудом.

И еще одно видео о многонациональной дружбе и понимании: в Нижнем Новгороде продавцы шаурмы накинулись с дубинами на клиентов, которые пожаловались на куски стекла в еде и потребовали вернуть им деньги. "Повара" из южных республик заявили, что покупателям попался большой кусок соли и их даже не смутило, что девушка сломала об этот "кусок соли" свой зуб.

А выбежать на улицу сотрудников киоска заставила брошенная на прилавок шаурма. Все это происходило на глазах других клиентов, что, видимо, и привело в гнев работников киоска. Девушка и парень получили синяки и ссадины. Обращались ли они в полицию - неизвестно.