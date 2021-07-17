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В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра

В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 июля 2021 19:32
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   избиение   парковка   приезжие   торговый центр   
894
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В МВД сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.

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Метки: Москва   видео   избиение   парковка   приезжие   торговый центр   
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19  комментариев
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33k
Alex 36 минут назад
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47k
parallax 12 минут назад
Хорошо, что есть фишки, где можно выпустить пар.
В реале же, всё как было, так и останется.
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25k
Лабуда 23 минуты назад
Претенденты на депортацию
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4k
Shtoppi 24 минуты назад
Чет пустынные обезьяны звереть начали. Вопрос только один: "Так и дальше будет пока до царя толпа с вилами и факелами не пойдет?"
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17k
babuby Полчаса назад
Какое, нах, на бытовой!??? Охранник в это время находился на службе, следовательно ни о какой бытовой почве речи быть не может!
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1k
azuver Полчаса назад
Сцуко,опять чурбаньё чуркобесное и снова толпой,как шакалы.Нужен закон,который оговаривает,что за подобные выходки,малейший бес предел ,малейший пук со стороны овцелюбов в сторону граждан и порядков,законов страны в которую они приехали,безоговорочно депортировать на буй в родной аул,кишлак.Без права возврата обратно пожизненно.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
После перерыва в 30 лет, дружба народов опять вернулась в Россию. На видео мы видим, как россияненцы и среднеазиаты беседуют по братски о методах парковки и вкусовых качествах вкуснейшей шаурмы. Вова, этот Солнцеликий Любимый лидер, сделал Россию хабом и кластером Азии, который привлекает всю образованную и интеллектуальную часть азиатских этносов.
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2k
Дункан Маклауд Полчаса назад
Всегда был убежден,что охрана в магазине только детей и стариков может прессовать.На большее они не способны
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47k
noName Полчаса назад
"Гостей"на Колыму,а потом депортировать нахрен!Если ты такой альфасамЭц,что б...ть один на один не выходишь?
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−38
orys shoshka 41 минуту назад
Почему мигранты? Это же граждане России. Или все не русские это мигранты?
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4k
Артем Кощеев 46 минут назад
Одного бьют, другой стоит в сторонке. Збс взаимовыручка
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−21
Князь Курбский 46 минут назад
Русский! Носи нож
Хотя нет
Баранам не положено
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67
SilentBod Князь Курбский 38 минут назад
или тесак..
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