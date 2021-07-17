В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра

В МВД сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.
На севере Москвы приезжие толпой избили двух охранников ТЦ "Хорошо!". Инцидент произошел в половине десятого вечера в четверг. По информации МВД, конфликт, переросший в избиение, случился из-за сделанного одним из охранников замечания о неправильной парковке.
«Инцидент произошёл вчера, в 21:25 поступило сообщение о конфликте между гражданами. Прибывшие сотрудники полиции пресекли противоправные действия. Два человека были доставлены в отдел полиции для разбирательства. На них два человека написали заявление о телесных повреждениях. Проводится проверка. Конфликт произошёл на бытовой почве», - сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Присутствует мат (+18)
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Сообщается, что сотрудники ЧОП получили отделались незначительными травмами. Однако после просмотра видео в это верится с трудом.
И еще одно видео о многонациональной дружбе и понимании: в Нижнем Новгороде продавцы шаурмы накинулись с дубинами на клиентов, которые пожаловались на куски стекла в еде и потребовали вернуть им деньги. "Повара" из южных республик заявили, что покупателям попался большой кусок соли и их даже не смутило, что девушка сломала об этот "кусок соли" свой зуб.
А выбежать на улицу сотрудников киоска заставила брошенная на прилавок шаурма. Все это происходило на глазах других клиентов, что, видимо, и привело в гнев работников киоска. Девушка и парень получили синяки и ссадины. Обращались ли они в полицию - неизвестно.
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В реале же, всё как было, так и останется.
Хотя нет
Баранам не положено