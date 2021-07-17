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Смешные картинки из соц сетей

Смешные картинки из соц сетей (24 фото)

Автор:
17 июля 2021 19:27
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   прикол   соц сети   
2136
24
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Смешные картинки из соц сетей.

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Метки: Юмор   прикол   соц сети   
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46  комментариев
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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Комментарий к фото
Спирт! Чистый, медицинский. С утра стакан воды выпил и снова бухой)
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10k
Kucher 2 минуты назад
Комментарий к фото
Наши тараканы поймут. А если приезжие? Надо бы ещё на паре-тройке языков написать.
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1k
Sergey Pankratov 21 минуту назад
Комментарий к фото
Я не понял, что он втыкал в стену?
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3k
Мангуст Полчаса назад
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А раньше за старшим братом одежду донашивали.
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20k
Андрей Иванов Полчаса назад
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Если у Вас будет камаз кокаина, то нахрена ехать в Доминикану? Следующие лет сто вы будете посещать совершенно фантастические миры
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169
etheral 39 минут назад
Комментарий к фото
у паука или яйца во рту или губы вместо рта.
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169
etheral 46 минут назад
Комментарий к фото
пила
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116
Улыбака 53 минуты назад
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К этому фото есть другая подпись.

"Вот для чего нужно образование" причём эту картинку можно показывать и сыну, и дочери...
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20k
Андрей Иванов 54 минуты назад
Комментарий к фото
Новгородец, там все такие
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4k
Mixalych 54 минуты назад
Комментарий к фото
И найдутся такие, что дадут ему денег, а он не приедет...
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116
Улыбака 56 минут назад
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Вот если бы бабушка #уем писала "палец"
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12k
U55R 57 минут назад
Комментарий к фото
Ой, не пидзите, нормальный гостевой дом 3***, 20-ка на две недели. Сосать ты за эти деньги в Доминикане будешь, чтобы на обратный билет заработать, не камаз с сигарами.
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4k
Mixalych 59 минут назад
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В нашем супермаркете у омаров клешни связаны и они преспокойненько лежат или чуть ползают. Так что тут его батя пролетел бы как фанера
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4k
Борис Карабанов Час назад
Комментарий к фото
Я правильно понял, что батя знал толк в извращениях?
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570k
NAZARETH Час назад
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116
Улыбака Час назад
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Я бы тоже так.... Но фишки на телефоне отвлекают
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169
etheral Час назад
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Я кое-как из под стола вылез
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12k
U55R Час назад
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Донашивает после брата.
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19k
сёмик патрик Час назад
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−8
Che Cruze Час назад
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И решишь поехать на транвае дотудова...
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45
Вадим В. Новоженов Час назад
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Прям моё лето описал ((((.
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