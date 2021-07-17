В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать однополые браки

А началось всё с того, что три однополые пары попытались узаконить свои отношения, но им это не удалось. Вот и отправили они гневную жалобу в Европу. А там уже и решили, что в России нарушают статью 8 Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.