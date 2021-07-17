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В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать однополые браки

В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать однополые браки (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 июля 2021 10:53
Сообщество : Политика
Метки: Европейский суд   Права человека   госдума   конституция   однополые браки   политика   
824
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Европейский суд по правам человека долго и пристально наблюдал, как же обстоят дела у сексуальных меньшинств в Российской Федерации. Наблюдал-наблюдал да и потребовал , чтобы в России однополые браки стали юридически законными.

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Метки: Европейский суд   Права человека   госдума   конституция   однополые браки   политика   
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19  комментариев
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8k
Prospector Час назад
Три минуса, это те три обиженные пары?
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4k
Просто Федя 19 минут назад
Всё это уже проходили. Сначала посылают ЕСПЧ с его решениями, потом начинается арест российского имущества в Европе, и Россия начинает выполнять решение ЕСПЧ.
Такое уже было по выплатам ходорковскому, по Газпрому и т.д.
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353
Гиперборей Просто Федя 12 минут назад
А вам бы Федя этого очень хотелось!?
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9k
K7OO 19 минут назад
Не понял, зачем кому-то вообще объяснять то, что является сугубо нашим внутренним делом? Надо один раз четко и конкретно послать их нахрен с одним единственным аргументом - "не ваше собачье дело". И все наезды на эту тему сразу прекратятся в виду их бессмысленности.
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−9
? Полчаса назад
потамуша однополые все в госдуме и места все заняты ...
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2k
Frank Borman 45 минут назад
Если п@дарасам хорошо живется вместе, то зачем им еще и официальный брак? Поэтому мандатные п@дарасы из Госдумы подумали, и решили, что не будут у дальше оформлять официально свои отношения.
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2k
Дункан Маклауд Час назад
Кратенько и по делу
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1k
Tiana Час назад
Да придумали им какую-нибудь форму официального союза и все. Им тоже надо решать имущественные вопросы там, вопросы наследования, вопросы связанные со здоровьем. Всегда существовали такие люди и никуда они не исчезнут. Слать их всех в Гейропу? А работники нам самим не нужны? Это все молодые, работающие люди, между прочим. С них так же как и со всех стригут налоги в казну.
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15k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Тиран запретил женицца педерастам, какой ужас
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19k
Ватаку Накомоде Час назад
Хоть в чем-то наши правы. Геи пусть радуются что их не сажают за нетрадиционную ориентацию, как при ссср, и что им в общем то никто не запрещает трахать себе подобных у себя дома. А вот чем больше они вые*ваются - тем больше общество их ненавидит.
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4k
Иван Час назад
Старой конституции или новой?
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