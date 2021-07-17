В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать однополые браки

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Европейский суд по правам человека долго и пристально наблюдал, как же обстоят дела у сексуальных меньшинств в Российской Федерации. Наблюдал-наблюдал да и потребовал , чтобы в России однополые браки стали юридически законными.
А началось всё с того, что три однополые пары попытались узаконить свои отношения, но им это не удалось. Вот и отправили они гневную жалобу в Европу. А там уже и решили, что в России нарушают статью 8 Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.
Совет Государственной думы такого напора со стороны просвещённой Европы не ожидал. Ведь ранее это были просто рекомендации, а теперь европейский суд настоятельно требует узаконить однополые браки. Подумали государственные мужи из разных политических фракции, и единогласно решили, что требование ЕСПЧ противоречит Конституции России, и поэтому исполняться не будет.
В соответствии со статьёй 79 Конституции, решения международных судов, противоречащие Основному закону, в России не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.
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Такое уже было по выплатам ходорковскому, по Газпрому и т.д.