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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (37 фото)

Автор:
17 июля 2021 10:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1445
37
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Смешные картинки и комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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43  комментария
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6k
ваня панкин 2 часа назад
Комментарий к фото
пройденный этап... в далеком 1986 году оказались мы с братом (двоюродным) на даче... как назло зарядил дождь ливень дня на три как оказалось... до магазина километров семь, а из жратвы - пачка вермишели, банка шпрот, грамм сто крупы и 20 графинов воттки "золотое кольцо" (1,75 литра) и десяток астраханских арбузов... на третий день - воттка из арбуза шла на ура... потом приехали наши родители... таких пистюлей мы с рождения наверно не получали... папеньки нас гоняли как собак...
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788
Наташа Гадова 21 минуту назад
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Я - поэт, зовусь Наташка, от меня вам всем...
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13k
Совранский 22 минуты назад
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парень у учителя походу льняное масло тырит))))
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475
Alexander Kolesnikov 39 минут назад
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Больше ничего себе не пририсовал?
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475
Alexander Kolesnikov 39 минут назад
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Пан Храбоншч, нехорошо от друзей отказываться!
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