Пришла спасать души

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В Петербурге в одном из пунктов вакцинации женщина-антипрививочница устроила скандал. Она требовала, чтобы люди покинули этот пункт вакцинации. Что ни к чему хорошему это не приведет. Срывала маски с людей. Причем видимо решила, что она пророчица. Она заявляла, что спасет их души...
Когда же люди стали отмахиваться от её требований уйти, то посулила девушке смерть и воззвала к здравомыслию собравшихся через отсылку к концлагерям.
По ее мнению, людей необходимо спасать. "Я буду рада, если спасу хоть одну душу".
По ее мнению, людей необходимо спасать. "Я буду рада, если спасу хоть одну душу".
Бесполезно. Сподвижники вакцинации («утилизации» – как назвала ее Марина) совсем не захотели спасаться, а взялись спорить с пророчицей.
Женщина изо всех сил пыталась достучаться до несчастных самоубийц. Однако её стали выпроваживать из помещения. Ей так и не дали привести самые сильные аргументы и закончить свою контрвакцинную агитацию.
Женщина изо всех сил пыталась достучаться до несчастных самоубийц. Однако её стали выпроваживать из помещения. Ей так и не дали привести самые сильные аргументы и закончить свою контрвакцинную агитацию.
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1. Почему именно три года (не полгода, не один, не пять, не десять)?
2. Назовите, если не трудно, конкретнуую причину смерти как следствия сделанной прививки (ссн, онкозаболевание, ДТП, бытовой травматизм)?
3. Почему великое множество сделанных до этого аналогичных прививок до сих пор не свели человечество на нет?