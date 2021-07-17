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Пришла спасать души

Пришла спасать души (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 июля 2021 06:39
Метки: Вакцинация   антипрививочница   женщина   петербург   пункт   
338
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В Петербурге в одном из пунктов вакцинации женщина-антипрививочница устроила скандал. Она требовала, чтобы люди покинули этот пункт вакцинации. Что ни к чему хорошему это не приведет. Срывала маски с людей. Причем видимо решила, что она пророчица. Она заявляла, что спасет их души...

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Метки: Вакцинация   антипрививочница   женщина   петербург   пункт   
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27  комментариев
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4k
RomaXz 3 часа назад
Некоторым людям нельзя в интернет. Они слишком легко внушаемы
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33k
Антон 7 минут назад
Шиза косит ряды.
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33k
Alex 8 минут назад
Вроде весна прошла уже.
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9k
Шурум-бурум Полчаса назад
у женщины явные симптомы психоза, вызванного истерией в сми вокруг ковид19, но она не антипрививочница) как и те граждане России, называющие губернаторов и мэров ворами до того, как суд их назовет таковыми, не являются либерастами! понятно же)
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5k
newegg 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
MatveiVainrub 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
vikklu 2 часа назад
Клиника...
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21k
Ваня 2 часа назад
еще одна ипанутая... а сколько еще таки в мире водится...
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
А чем она хуже тех, кто несет такую же дичь в интернете?
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Александр Иванов 2 часа назад
Посмотрим через 3 года, сколько уколотых недоумков останется...
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142
Саша 3 часа назад
Дура... что тут добавить.
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18k
Anna 3 часа назад
причем здесь антипрививочница - просто крыша поехала , невакцинированная же (последнее - сарказм)
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123
Улыбака Core Час назад
Хуже те, кто выхватывает оружие. Кстати, ваши хваленые коды отменили. Я вообще не понимаю логику властей. Как будто они кубик кидают, на котором написано "ввести" и "отменить".
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162
Knives22 Улыбака Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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123
Улыбака Knives22 20 минут назад
Однозначно!
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204
Тварь Anna 18 минут назад
Просто жарко, а она без кепочки, вот мозг и закипел.
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549
strader 3 часа назад
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