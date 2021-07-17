Пришла спасать души

В Петербурге в одном из пунктов вакцинации женщина-антипрививочница устроила скандал. Она требовала, чтобы люди покинули этот пункт вакцинации. Что ни к чему хорошему это не приведет. Срывала маски с людей. Причем видимо решила, что она пророчица. Она заявляла, что спасет их души...

0 Когда же люди стали отмахиваться от её требований уйти, то посулила девушке смерть и воззвала к здравомыслию собравшихся через отсылку к концлагерям.



По ее мнению, людей необходимо спасать. "Я буду рада, если спасу хоть одну душу".

Бесполезно. Сподвижники вакцинации («утилизации» – как назвала ее Марина) совсем не захотели спасаться, а взялись спорить с пророчицей. Женщина изо всех сил пыталась достучаться до несчастных самоубийц. Однако её стали выпроваживать из помещения. Ей так и не дали привести самые сильные аргументы и закончить свою контрвакцинную агитацию. 2021-07-17T06:39:34+03:00 Бесполезно. Сподвижники вакцинации («утилизации» – как назвала ее Марина) совсем не захотели спасаться, а взялись спорить с пророчицей.



Женщина изо всех сил пыталась достучаться до несчастных самоубийц. Однако её стали выпроваживать из помещения. Ей так и не дали привести самые сильные аргументы и закончить свою контрвакцинную агитацию.