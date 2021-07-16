Великий батыр "Калаш"

А, между тем, это оружие родилось и сделало свои первые выстрелы в Казахстане, даже точнее в слесарных мастерских железнодорожной станции Матай. Конечно, тому первому опытному образцу было далеко до современных модификаций и даже далеко до доработанного АК-47, как «Запорожцу» до «Мерседеса». Но все-таки именно с этого автомата родилось легендарное стрелковое оружие ХХ века. А, может быть, и ХХI. Но начнем рассказ с начала.

Михаил Тимофеевич Калашников родился в деревушке Курья в алтайской тайге, где до ближайшей железнодорожной станции было 60 километров. Еще в детстве он, предпоследний ребенок из 18, чудом выжил, едва не повторив судьбу своих десяти скончавшихся братьев и сестер. Односельчане пророчили юному Калашникову судьбу поэта — у него неплохо получалось рифмовать слова. А на возню мальчика с железками не обращали внимания. Когда Михаилу было 11 лет, его семья была признана кулацкой и сослана на север, в соседнюю Томскую область, — такая метка в биографии обычно становилась роковой для тех предвоенных лет.

Там Миша продолжал возится с железками и даже собирал, как полагается юному изобретателю «вечный двигатель». Но тот естественно не работал. Обдумав неудачу, решил ехать в город за нужными запчастями – но для этого нужен «чистый» паспорт. В строжайшей тайне ему удалось сделать почти невозможное для деревенского пацана — создать копию печати комендатуры и затем получить по этой бумаге паспорт, и по нему вернутся в родную деревню. По дороге, его товарищ по спецпоселению Сергей, нашел в земле заржавленный «браунинг». Надо знать мальчишек: пистолет они не выкинули, Михаил его вычистил и даже смог привести в рабочее состояние. Это была его первая работа с оружием. Но кто-то донес на пацанов и милиция арестовала их на несколько недель. На допросах Калашников молчал как партизан и «браунинг» так и не сдал. Но из-за оружия ему пришлось снова пуститься в бега: оставаться в маленьком селе с клеймом преступника было невозможно. Он отправился в Казахстан, где в депо станции Матай работал брат его товарища. И на долгие годы Казахстан стал вторым домом.

Благодаря семье приятеля он перебрался в Алма-Ату и чистому паспорту устроился учетчиком в бухгалтерию железнодорожного депо, вступил в комсомол, а затем — невероятное дело для сына бывшего кулака — стал техническим секретарем политотдела Туркестано-Сибирской железной дороги. В комсомоле заметили бодрого парня и решили «продвинуть». Фотографируясь, Михаил засунул под щеки два картофельных кругляша — последняя, казалось, хитрость перед нормальной жизнью.