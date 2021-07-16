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Великий батыр "Калаш"

Великий батыр "Калаш" (5 фото)

Автор:
16 июля 2021 23:51
Метки: интересно   история   оружие   факты   
510
5

Кто самый известный русский человек в мире. Врали советские пропагандисты, что самые известные русские люди – это Ленин и Гагарин. Врут и сейчас про Путина и Горбачева. Самый известный русский – это Михаил Калашников.

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Метки: интересно   история   оружие   факты   
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7  комментариев
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−20
Bench uzer Час назад
Убивает не оружие, а человек его держащий.
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66k
Время - Ч. 4 часа назад
На секунду задумайтесь если бы в России бы раздали автоматы с рождения....
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66k
Время - Ч. 5 часов назад
АК-47 символ быстрого убийства самой тупой обезьяны.. Все террористы мира теперь вооружены автоматами.. Это скорее зло чем добро.. Это безумная раздача смерти безмозглым обезьянам.. Чем тут гордится я не понимаю..
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1k
.357 magnum 5 часов назад
Не факт, что всякие папуасы с калашами, знают, что Калашников - это фамилия человека.
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8k
Barachek_Obachek 8 часов назад
Не знаю, может баян. Но Калашникову поставлю +. И ми7нус тем, кто продал его технологии
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