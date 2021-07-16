Акула наказала пляжного хулигана

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Мужчина, который пришел пьяным на бразильский пляж Пьедаде бич и решил справить нужду в море, погиб от нападения акулы. Пляжные спасатели даже не успели отреагировать на молниеносный бросок хищника.
Пьяный мужчина погиб при нападении акулы на бразильском пляже, зайдя в море помочиться. 51-летний Марсело Роха Сантос лишился руки и части ноги, и истек кровью на пляже Пьедаде бич в бразильском городе Хабоатау-дос-Гуарарапес. После того, как мужчину выбросило на берег, спасатели вызвали скорую, и он был доставлен в больницу в Ресифи, где был объявлен мертвым по прибытии.
Нападение произошло в той зоне пляжа, где ранее акулы уже 12 раз нападали на людей. Спасатель присутствовал на пляже, но не смог помешать нападению. Механик Эдриано Гомес, ставший свидетелем происшествия, сообщил журналистам, что пострадавший пил с друзьями. Когда он вошел в воду, было пасмурно, а на море наблюдалось волнение. "Мой друг был в воде, недалеко от человека, на которого напала акула, - говорит Гомес. - Внезапно он увидел, что мужчина сопротивляется. В воде было много крови".
Нападение произошло в той зоне пляжа, где ранее акулы уже 12 раз нападали на людей. Спасатель присутствовал на пляже, но не смог помешать нападению. Механик Эдриано Гомес, ставший свидетелем происшествия, сообщил журналистам, что пострадавший пил с друзьями. Когда он вошел в воду, было пасмурно, а на море наблюдалось волнение. "Мой друг был в воде, недалеко от человека, на которого напала акула, - говорит Гомес. - Внезапно он увидел, что мужчина сопротивляется. В воде было много крови".
В момент нападения в воде было только два человека. Второму, которому удалось остаться целыми и невредимыми. Как признался позднее счастливчик, он зашел в воду с той же целью, что и жертва. "Поскольку на пляже нет туалета, я пошел в море, чтобы пописать, - заявил Адемир Себастьян да Силва. - Тот мужчина стоял рядом. Мы были в воде не глубже, чем по пояс".
Друзья Марсело помогли ему выбраться на берег, где он упал на землю без сознания. Неизвестно, какая акула напала на него, хотя эксперты говорят, что скорее всего это была акула-бык или тигровая акула.
Друзья Марсело помогли ему выбраться на берег, где он упал на землю без сознания. Неизвестно, какая акула напала на него, хотя эксперты говорят, что скорее всего это была акула-бык или тигровая акула.
Акулы чаще всего нападают на людей на бразильских пляжах в это время года, поскольку из-за дождей море становится мутным. Как оказалось, несмотря то, что купание на пляже было запрещено, о чем предупреждали соответствующие знаки, дежурный спасатель не стал заставлять двух мужчин выйти из моря, поскольку они были в воде только по пояс.
В бразильском штате Пернамбуку, где находится город Хабоатау-дос-Гуарарапес, с 1992 года произошло 62 нападения акул, в результате чего погибло 25 человек. Специалисты полагают, что акулы стали агрессивными после того, как строительные работы в порту Суапе помешали им питаться и размножаться в привычном ареале обитания.
В бразильском штате Пернамбуку, где находится город Хабоатау-дос-Гуарарапес, с 1992 года произошло 62 нападения акул, в результате чего погибло 25 человек. Специалисты полагают, что акулы стали агрессивными после того, как строительные работы в порту Суапе помешали им питаться и размножаться в привычном ареале обитания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Марсело Роха Сантос Пьедаде бич акула бразилия жертва акулы нападение акулы новости чрезвычайное происшествие
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с акулой не повезло
А я видео смотрел и думал, а что же там такое случилось.
Жаль в Питере по подворотням в 90ых таких "акул" не водилось. :)