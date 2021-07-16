Акула наказала пляжного хулигана

Пьяный мужчина погиб при нападении акулы на бразильском пляже, зайдя в море помочиться. 51-летний Марсело Роха Сантос лишился руки и части ноги, и истек кровью на пляже Пьедаде бич в бразильском городе Хабоатау-дос-Гуарарапес. После того, как мужчину выбросило на берег, спасатели вызвали скорую, и он был доставлен в больницу в Ресифи, где был объявлен мертвым по прибытии.

Нападение произошло в той зоне пляжа, где ранее акулы уже 12 раз нападали на людей. Спасатель присутствовал на пляже, но не смог помешать нападению. Механик Эдриано Гомес, ставший свидетелем происшествия, сообщил журналистам, что пострадавший пил с друзьями. Когда он вошел в воду, было пасмурно, а на море наблюдалось волнение. "Мой друг был в воде, недалеко от человека, на которого напала акула, - говорит Гомес. - Внезапно он увидел, что мужчина сопротивляется. В воде было много крови".