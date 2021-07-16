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Акула наказала пляжного хулигана

Акула наказала пляжного хулигана (4 фото)

Автор:
16 июля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Марсело Роха Сантос   Пьедаде бич   акула   бразилия   жертва акулы   нападение акулы   новости   чрезвычайное происшествие   
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Мужчина, который пришел пьяным на бразильский пляж Пьедаде бич и решил справить нужду в море, погиб от нападения акулы. Пляжные спасатели даже не успели отреагировать на молниеносный бросок хищника.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марсело Роха Сантос   Пьедаде бич   акула   бразилия   жертва акулы   нападение акулы   новости   чрезвычайное происшествие   
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7  комментариев
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775
Довер Иванович 40 минут назад
Сочувствую, не дай бог никому. Не купайтесь бухими какулы не любят это.
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30k
Григорий 16 минут назад
Акула писюн откусила
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16k
Денис 36 минут назад
Чуть позже вечером, где-то рядом с побережьем Бразилии...
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Денис 41 минуту назад
А...так вот почему у него штаны сняты были.
А я видео смотрел и думал, а что же там такое случилось.
Жаль в Питере по подворотням в 90ых таких "акул" не водилось. :)
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