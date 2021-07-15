Голод и болезни: неразлучные спутники войны

Лагерь у стен осаждённой крепости, картина XVII века



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Шведская армия короля Густава II Адольфа одной из первых в Европе набиралась по принципу рекрутской повинности из расчёта по одному солдату от каждых восьми дворов. Между 1626 и 1630 годами таким образом из числа шведских и финских подданных короля в армию оказались призваны 51 367 человек. К 1630 году из этого числа погибли или умерли от 35 до 40 тысяч солдат, в основном молодых крестьян, происходивших из отдалённых, малозаселённых местностей Скандинавии, не имевших иммунитета к тем болезням, которые не были распространены на их родине.



Убыль личного состава королю пришлось на ходу компенсировать немецкими наёмниками, лучше приспособленными к инфекциям, характерным для Центральной и Западной Европы. У многих из них, возможно, был врождённый иммунитет к болезням, смертельным для их товарищей по оружию. Одним из этих счастливчиков был, вероятно, Петер Хагендорф, немецкий наёмник, прошедший практически всю Тридцатилетнюю войну между 1625–1649 годами и оставивший после себя дневник. В разные годы от болезней умерли его первая жена и семеро детей, сам Хагендорф трижды тяжело болел, но всё же остался жив. Многим из тех, с кем он делил тяготы службы, повезло гораздо меньше.



В среднем солдат шведского корпуса времён Тридцатилетней войны умирал через три-четыре года после начала службы, а иногда продолжительность его жизни в армии была значительно меньше. От потерь, как боевых, так и вследствие болезней, особенно сильно страдало молодое пополнение. Однако примерно четверть армии состояла из старослужащих ветеранов, которые, как правило, были более стойкими к превратностям солдатской судьбы и обеспечивали сохранение боеспособности войск при довольно быстрой текучке кадров.



В феврале 2007 года при работах в гравийном карьере в Германии, в федеральной земле Бранденбург, было обнаружено массовое захоронение, содержащее останки участников сражения при Виттштокке 4 октября 1636 года. В могиле находилось примерно 125 тел, уложенных в три слоя головами и ногами друг к другу. Все они принадлежат мужчинам возрастом между 17 и 45 лет, средний возраст погребённых составлял 28 лет. Анализ изотопов зубной эмали позволил установить, что останки принадлежат солдатам, воевавшим под знамёнами протестантов. Примерно четверть из них была шведами, остальные — англичанами, голландцами и немцами, что ещё раз подтверждает крайне пёстрый состав армий того времени.



Обнаруженные археологами повреждения на черепах и костях захороненных в могиле лиц — это следы от ран, полученных солдатами в сражении. Их характер и количество могут поведать о людях, их жизни и смерти. Множественность повреждений свидетельствует о рукопашной схватке и накале борьбы. Некоторые кости несут на себе следы ранее полученных и со временем залеченных повреждений. К числу ветеранов можно отнести примерно четверть тел, найденных в захоронении.