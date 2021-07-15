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Голод и болезни: неразлучные спутники войны

Голод и болезни: неразлучные спутники войны (6 фото)

Автор:
15 июля 2021 15:50
Метки: болезни   война   голод   спутник   
491
6
В условиях раннего Нового времени войны были опустошительны сами по себе благодаря резко возросшей мощи огнестрельного оружия и увеличению численности армий. Однако три четверти солдат в европейских армиях XVI–XVII веков умирали не от оружия врага на поле боя, а лишь на пути к нему, истребляемые свирепствовавшими среди них болезнями и голодом. Как это повлияло на военные конфликты того времени?
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Метки: болезни   война   голод   спутник   
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8k
Клёст 3 часа назад
Да уж, баня в армии нужна не меньше чем хлеб))
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6k
ваня панкин 2 часа назад
а говорили - прощай немытая россия...
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55k
Андрей 3 часа назад
Вот какая беда-то творилась в Средневековой Европе! Не то, что в Древние века, когда древнеримские, древнегреческие и прочие древне- армии, шумеры там или персы - стотысячные, двухсоттысячные армии были, и никаких проблем со снабжением, питанием, медициной и всем остальным не было. По крайней мере - в официальной истории. Не смотря на то, что народу на Земле тогда жило куда как меньше, чем в Средневековье, продукции производилось тоже меньше и наука о лечении себе подобных находилась в зачаточном состоянии.
Или всё было не так?
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