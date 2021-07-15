В Одессе чеченцы устроили стрельбу посреди дороги и тут же были задержаны

Свадьбу "праздновали" уже в отделе.
Вчера в центре Одессы группа чеченцев на нескольких автомобилях по своему обыкновению принялись праздновать свадьбу посреди дороги. Они застопорили движение и устроили стрельбу с гонками. Видео быстро разлетелось по соцсетям, полицейские объявили в городе план "Перехват" и через несколько часов нарушители уже находились в отделе.
Источник:
Опергруппа задержала кавказцев прямо за праздничным столом в селе Фонтанка. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Больше всех достанется открывшему стрельбу посреди улицы.
Источник:
По словам депутата Алексей Гончаренко, сейчас ведется работа "по наказанию одних участников событий и выдворению других за пределы Украины".
Источник:
Источник:
- Силовики столицы раскрыли банду, использовавшую для похищения телефонов несовершеннолетних детей
- В Великобритании жестко задержали христианского пастора, проповедовавшего о традиционной семье
- "Мяч не поделили?": торговцы рынка в Красноярске устроили драку со стрельбой
- Американец за одну погоню умудрился угнать две полицейские машины
- "Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из Батуми удивляется задержанию
Понравилось171
Казахи кавказцев тоже присмирили, россияне только прогибаются под них
Молодцы хохлы.
Сайт оправдал своё название)
Пару раз так сразу накроют и перестанут буянить на дороге)