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В Одессе чеченцы устроили стрельбу посреди дороги и тут же были задержаны

В Одессе чеченцы устроили стрельбу посреди дороги и тут же были задержаны (1 фото + 3 видео)

Автор:
15 июля 2021 12:47
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   кавказцы   одесса   полиция   свадьба   стрельба   
4947
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Свадьбу "праздновали" уже в отделе.

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Метки: задержание   кавказцы   одесса   полиция   свадьба   стрельба   
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89  комментариев
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231
Olga Ryashina 2 часа назад
Ну вот, стоило уволить Лунтика-Авакова,как полиция работать начала.
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67k
Пётровыч Минуту назад
Красавцы. Надо было всех гостей задержать на 48 часов.
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294
konstantinkaz2016 Минуту назад
Ай молодца!!!
Казахи кавказцев тоже присмирили, россияне только прогибаются под них
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189
Nаnе First NameLаst 5 минут назад
Украина вам не РФ. Тут понимать нужно.
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1k
Angelpro 9 минут назад
Вот это по "нашему" хотел сказать, НО...
Молодцы хохлы.
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−1
@ 10 минут назад
чурки е-банные ...
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276
Егор Петренко 15 минут назад
Обезьяны сраные.Менты красавцы!!!
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46k
parallax 18 минут назад
Никогда эти дикари не станут людьми. Загнать назад в горы и отгородить минными полями.
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189
Nаnе First NameLаst parallax 2 минуты назад
Согласен. В Харькове любые чурки ниже травы и тише воды. Но ультрасы и ПС, если что их на место мигом ставят. На полицию нет надежды.
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20k
Евгений 18 минут назад
Тупорылые, дикие обезьяны.Их нельзя к людям подпускать. Валите обратно в свою Чечню, Дагестан и прочите республики. Вам тут не рады! Вы не умеете себя вести в цивилизованном обществе!
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136
Дмитрий Самохин 19 минут назад
Зеленский уже извинился?
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555
Николай Краснов 20 минут назад
Полицейским из Украины по барабану кому Путин присвоил звание Героя России. Видят нарушение - кладут на асфальт. Респект.
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−21
playso 24 минуты назад
Это вам не а москвабаде под крылом путина свои порядки наводить.
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−1
@ playso 9 минут назад
истину вам говорю . пуйло ху-йло ! ...
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250
BORODA Полчаса назад
Горжусь и восхищаюсь братьями-Украинцами! наша бы росгвардия в штаны бы наложила! Потом бы им сверху по макушкам настучали за то, чеченцам свадьбу испортили.
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3k
Buks Полчаса назад
Рад за украинцев! Полиция работает!
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2k
EvgeniySAN Полчаса назад
Интересно, почему наша полиция так не работает в подобных ситуациях?
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3
feden Полчаса назад
это не Россия, у украинцев своя гордость за свою национальность, чтобы не давать другим насаждать чуждую культуру и образ жизни.
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2k
Александр Едигаров 39 минут назад
Прям настроение поднялось)
Сайт оправдал своё название)
Пару раз так сразу накроют и перестанут буянить на дороге)
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2k
Сергей 44 минуты назад
Неисправимы... Пусть живут в своём "мире", только в своей стране
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68
Племянник Путина 46 минут назад
карателям из батальонов стало быть можно так веселится, а чеченцам нельзя... европа куле
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520
manul74 47 минут назад
Русский мир пришел в Одессу. Надеюсь хоть сейчас понятно почему Украинцы не хотят русского мира. От русского в русском мире уже ничего не осталось.
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2k
Sergius SPb 47 минут назад
Мля,думал этих обезьян на Украине нет.....
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