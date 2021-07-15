В Одессе чеченцы устроили стрельбу посреди дороги и тут же были задержаны

Вчера в центре Одессы группа чеченцев на нескольких автомобилях по своему обыкновению принялись праздновать свадьбу посреди дороги. Они застопорили движение и устроили стрельбу с гонками. Видео быстро разлетелось по соцсетям, полицейские объявили в городе план "Перехват" и через несколько часов нарушители уже находились в отделе.