Бузова минимизировала модный образ на максимум

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Телеведущая хотела порадовать поклонников горячими фотографиями, но что-то пошло не так.
Ольга Бузова сейчас в Африке, где снимает новое шоу. У нее практически нет времени на отдых, но она не забывает о своих поклонниках и старается выкладывать фотографии в ленту. Но не все кадры вышли удачными, особенно последний вызвал у подписчиков исключительно смех.
Бузова позировала на фоне природы, в шортах и маленьком белом топе. Симпатичный макияж, отличная прическа... Вот только малюсенький топик телеведущей, из-под которого выглядывала ее грудь, вызвал очень много шуток.
"Топ у шестилетней девочки отобрала😳🤣"
"Фото напомнило мне фразу: в маленькой тарелке порция кажется больше🤭"
"Из "Детского мира" топик?😅"
"Фото напомнило мне фразу: в маленькой тарелке порция кажется больше🤭"
"Из "Детского мира" топик?😅"
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Всего сама добилась. Талант + Упорство!
Таки ДА, сама всего добилась.
Сербский Порше.
Австралийский чернозем.
Поклонники Бузовой.
Мне кажется,это примерно одинаковые категории.
У неё там наверное полный комплект писькиных болячек, от герпеса до мондавошек, а может и ещё чего.