Бузова минимизировала модный образ на максимум

Ольга Бузова сейчас в Африке, где снимает новое шоу. У нее практически нет времени на отдых, но она не забывает о своих поклонниках и старается выкладывать фотографии в ленту. Но не все кадры вышли удачными, особенно последний вызвал у подписчиков исключительно смех.