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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5039 постов • 679 подписчиков подписаться
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Бузова минимизировала модный образ на максимум

Бузова минимизировала модный образ на максимум (4 фото)

Автор:
14 июля 2021 14:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Ольга Бузова   звезды   знаменитости   люди   слава   фото   шоу бизнес   
1963
4
Телеведущая хотела порадовать поклонников горячими фотографиями, но что-то пошло не так.

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Метки: Instagram   Ольга Бузова   звезды   знаменитости   люди   слава   фото   шоу бизнес   
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29  комментариев
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3k
Andy 2 часа назад
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8k
Касьян Пуздой 3 минуты назад
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112
Aleksandr 8 минут назад
Какая же она всё таки страшная
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8k
KAUSTIC 8 минут назад
Долго еще постить будут эту плоскую уродку ?
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11k
Енот Полиграфович 17 минут назад
Ни мозгов ни сисек....
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594
Alex Zx 17 минут назад
за упоминание беса - заслуженный минус!
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299
Aleksey (questov) 20 минут назад
Посредственная жопень
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759
Злодей Полчаса назад
Она зафотошоплена. Да и не молодая уже. Если уж кому и хотелось бы вдуть,наверно клаву коку бы выбрал.
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3k
Вадим Игнатьев 43 минуты назад
Если убрать фотошоп, то появится страшное.
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24k
Vazari 55 минут назад
Ну что, минус за Бузову. Как обычно.
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19k
сёмик патрик Час назад
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18k
Ego sum qui sum Час назад
минимизировала на максимум это как выипать до девственности
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13k
Альф 57 Час назад
Заслуженный минус.
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6k
ваня панкин Час назад
бузова - кто постоянно толкает ее на авансцену?!!
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3k
Andy Час назад
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−40
Алиса 2 часа назад
фишки преподносится как сайт хорошего настроения. Откуда оно появится, глядя на эту нунбю?
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3k
Andy 2 часа назад
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3k
Chanceux 2 часа назад
Совсем даже нормальная попка, грудь небольшая - не вымя висит
Можно неплохо с ней время провести. И с алкоголем дружит
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6k
Кружок 2 часа назад
Просто Оле все завидуют. А она молодец.
Всего сама добилась. Талант + Упорство!
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15k
Maks Es 2 часа назад
Зимбабвийские наручные часы.
Сербский Порше.
Австралийский чернозем.
Поклонники Бузовой.
Мне кажется,это примерно одинаковые категории.
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3k
ride 2 часа назад
Хорошенькая. Я бы да
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