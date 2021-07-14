В Татарстане обидчица отомстила землячке, подбросив к ее подъезду крышку гроба с фото ребенка

От способа мести опешили даже боевые яжематери, посоветовав женщинам слегка умерить пыл. Впрочем, жительнице Татарстана Алтынбаевой, похоже, скандалить и "вызывать огонь на себя" не привыкать: ещё в 2019 году она снискала нехорошую славу, как мамаша, давшая ребенку "порулить" машиной, ехавшей на скорости 130 км/час. Тогда она сама выложила ролик на своей странице, спровоцировав бурные обсуждения в Сети. И судя по всему, останавливаться не собирается.