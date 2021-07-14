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Сообщество Треники&Вареники 2967 постов • 1063 подписчика подписаться
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В Татарстане обидчица отомстила землячке, подбросив к ее подъезду крышку гроба с фото ребенка

В Татарстане обидчица отомстила землячке, подбросив к ее подъезду крышку гроба с фото ребенка (5 фото)

Автор:
14 июля 2021 13:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алтынбаева   Тататрстан   гроб   женщины   обида   отомстила   яжемать   
1447
5
Обиженные женщины в пылу гнева готовы на все. Страшно, когда ни одна из сторон не хочет останавливаться.

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Метки: Алтынбаева   Тататрстан   гроб   женщины   обида   отомстила   яжемать   
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11  комментариев
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2k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
К успеху шла долго... зато теперь даже на фишках.
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8
Азог-осквернитель 21 минуту назад
У одной дамы фамилия говорит сама за себя - ЧИКАНИДЗЕ. Чиканутая!
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8k
Ntvl 47 минут назад
народ, это замкнутый круг! Многие соседи по дому, по даче срутся всю жизнь. Даже забывают причину конфликта.
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367
Елена Букреева 47 минут назад
Мне кажется, у них слишком много свободного времени. При таком темпераменте нужно больше работать.
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38k
dima423 55 минут назад
тупые курицы)
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17k
KOSTELLO 58 минут назад
Первая, назвала вторую маргиналкой.
Вторая устроила дичь в реале.
Думаю "маргиналка" в ее случае, это синоним слова ипанутая
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9k
Majul Час назад
Что одна, что вторая тупые курицы.
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5k
Shade116 Час назад
Мозг и женщина - две несовместимые вещи
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−157
vova old 2 часа назад
бабы они такие бабы....
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6k
Николай 2 часа назад
Дождется упадет что то тяжелое на голову, и ищи потом виновного...
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−28
щебенка 2 часа назад
вакцинированая наверняка
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