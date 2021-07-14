В Татарстане обидчица отомстила землячке, подбросив к ее подъезду крышку гроба с фото ребенка

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Обиженные женщины в пылу гнева готовы на все. Страшно, когда ни одна из сторон не хочет останавливаться.
Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева несколько месяцев ведет непримиримую борьбу с челнинкой Ольгой Яковлевой. Последняя, по словам Агины, как-то в соцсетях назвала ее и ее детей "маргиналами". И началось...
Из страстей в соцсетях конфликт перешел в реал. Не так давно Агина похвалилась фотографией обидчицы, которую облили зеленкой. А теперь принесла к ее подъезду крышку гроба с прикрепленной на ней фотографией Ольги с ее ребенком.
"И это только НАЧАЛО. Всё только начинается. Фиона Чиканидзэ договорившись в тот раз в кафе и перед всеми в группах челнов 'что никогда больше не затронет детей' сдержала своё слово?!!!!!! НЕТ. Еще и готовила покушение на убийство", - прокомментировала фото мести Агина на своей страничке в ВК.
Реакция соцсетей
От способа мести опешили даже боевые яжематери, посоветовав женщинам слегка умерить пыл. Впрочем, жительнице Татарстана Алтынбаевой, похоже, скандалить и "вызывать огонь на себя" не привыкать: ещё в 2019 году она снискала нехорошую славу, как мамаша, давшая ребенку "порулить" машиной, ехавшей на скорости 130 км/час. Тогда она сама выложила ролик на своей странице, спровоцировав бурные обсуждения в Сети. И судя по всему, останавливаться не собирается.
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Метки: Алтынбаева Тататрстан гроб женщины обида отомстила яжемать
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Вторая устроила дичь в реале.
Думаю "маргиналка" в ее случае, это синоним слова ипанутая