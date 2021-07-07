Жертва пластического хирурга: в Одессе выбрали самую красивую женщину Вселенной

Совсем недавно жюри национального конкурса "Мисс Украина - 2021" жаловалось на то, что не может набрать 25 конкурсанток, полностью удовлетворяющих условиям мероприятия. А в Одессе, видимо, решили не предъявлять столь строгих требований к конкурсанткам. По крайней мере, внешность победительницы "Миссис Worldwide 2021" столь неоднозначна, что впору задуматься: а красивые женщины на Украине еще есть или все выехали?