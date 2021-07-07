Жертва пластического хирурга: в Одессе выбрали самую красивую женщину Вселенной

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Местечковый снобизм - это еще полбеды. Взглянув на лицо новой "Миссис Worldwide 2021”, вздрогнули даже самые стойкие одесситы.
Совсем недавно жюри национального конкурса "Мисс Украина - 2021" жаловалось на то, что не может набрать 25 конкурсанток, полностью удовлетворяющих условиям мероприятия. А в Одессе, видимо, решили не предъявлять столь строгих требований к конкурсанткам. По крайней мере, внешность победительницы "Миссис Worldwide 2021" столь неоднозначна, что впору задуматься: а красивые женщины на Украине еще есть или все выехали?
Лилиана Пиньковская
В летнем театре Горсада Одессы 28 июня прошел национальный финал конкурса женской красоты и таланта, на котором страну представляли самые красивые замужние дамы в возрасте от 25 до 50 лет. Все они, как сообщают организаторы, реализовали себя в разных сферах жизни: культурной, деловой, научной, спортивной, семейной.
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Участницы по традиции танцевали, проходили по подиуму в вечерних платьях, давали интервью.
Мероприятие завершилось коронацией. Титул «Миссис Worldwide 2021” завоевала Лилиана Пиньковская. Она будет представлять Украину на различных международных форумах и фестивалях женской красоты.
Анастасия Шайдуллина (в центре), "Миссис туризм Украина"
А обладательница премии "Миссис туризм Украина" - ею стала Анастасия Шайдуллина будет участвовать в туристических выставках, которые проводятся по всему миру.
Эти две дамы весь будущий год будут представлять Украину на различных международных мероприятиях и популяризировать страну.
Эти две дамы весь будущий год будут представлять Украину на различных международных мероприятиях и популяризировать страну.
Что известно о самой главной победительнице
Женщина подвизается на ниве косметологии, хотя ее внешность могла бы служить антирекламой любой клинике красоты. На сайте доктора пишут: "Лилиана Пиньковская считает сохранение или восстановление естественности обновленного лица и тела является самой приоритетной задачей лечения. В каждом пациенте доктор Лилиана ищет, находит и раскрывает его собственную внутреннюю красоту. В клинику доктора Лилианы приезжают пациенты не только из Одессы, но и из других городов Украины и зарубежья. Пациенты ей доверяют."
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Хотя тоже самое везде и в любой стране мира. Будь то чьи то шкуры или "талантливые" дети. Когда конкурс не требует уметь решать математически и физические задачи, или не задаёт высоких требований к интеллекту, всегда найдутся те, кто обладая финансовыми или иными рычагами давления - постарается продвинуть своего личинуса или куклу. Та же вышедшая в тираж Алсу, путём покупки СМС голосования пыталась пропихнуть свою дочь в конкурсе "Голос".
В общем, не открою Америку, если скажут что вна Украине тоже самое произошло.. просто у богатого папика, оказалась на редкость несимпатичная подруга.. Но деньги уже уплачены.
Нормальный мужик, чо...
Судя по фоте с танцами, о спорте и танцах там вообще никто ничего не знает.
Видимо, с ближайшей караокечной набрали.