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Жертва пластического хирурга: в Одессе выбрали самую красивую женщину Вселенной

Жертва пластического хирурга: в Одессе выбрали самую красивую женщину Вселенной (12 фото)

Автор:
07 июля 2021 09:47
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: ynews   женщины   жертва пластики   конкурс красоты   одесса   страшно   
3797
12
Местечковый снобизм - это еще полбеды. Взглянув на лицо новой "Миссис Worldwide 2021”, вздрогнули даже самые стойкие одесситы.
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Метки: ynews   женщины   жертва пластики   конкурс красоты   одесса   страшно   
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59  комментариев
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55k
pynh 2 часа назад
ну хоть не мужик, уже хорошо
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210
MC 6 минут назад
Украинский формат.
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911
Ustas Tirex 11 минут назад
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22k
Андрей 14 минут назад
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4k
ZmeyUA 15 минут назад
Главное сейчас, чтобы "мову" знала, а такие одни селянки остались....
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11k
Святослав 15 минут назад

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1k
BAMBRA 16 минут назад
Чарiвниця!!!
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8k
uehl 17 минут назад
фрик-шоу
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5k
Duckk 18 минут назад
"Кому и кобыла невеста" (с)
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35k
Example 6.2.6 23 минуты назад
Вот это новость. Как обычно собрались папики и давай, чтоб свою соску порадовать - заносить котлеты денег ушлым организаторам. Кто-то занёс больше других, или занимает более высокий пост, раз смог продавить свою подстилку. Далеко ходить не надо, давайте вспомним Мисс Москва -2014 :)
Хотя тоже самое везде и в любой стране мира. Будь то чьи то шкуры или "талантливые" дети. Когда конкурс не требует уметь решать математически и физические задачи, или не задаёт высоких требований к интеллекту, всегда найдутся те, кто обладая финансовыми или иными рычагами давления - постарается продвинуть своего личинуса или куклу. Та же вышедшая в тираж Алсу, путём покупки СМС голосования пыталась пропихнуть свою дочь в конкурсе "Голос".
В общем, не открою Америку, если скажут что вна Украине тоже самое произошло.. просто у богатого папика, оказалась на редкость несимпатичная подруга.. Но деньги уже уплачены.

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8k
Alexander Полчаса назад
Да вы вечно чем-то не довольны.
Нормальный мужик, чо...
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13k
Limon Полчаса назад
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16k
Александр Полчаса назад
Ой да забейте, все подобные конкурсы проплачены от и до. Побеждает любая страхолюдина не зависимо от данных, кроме размера кошелька, разумеется.
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870
thor2006 Полчаса назад
крепкие традиции в Одессе.
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47k
noName Полчаса назад
Ооооочень экстравагантная внешность
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157
Олег Пальчик Полчаса назад
О спорте тётенька не слышала. О красоте, похоже, также может лишь рассуждать.
Судя по фоте с танцами, о спорте и танцах там вообще никто ничего не знает.
Видимо, с ближайшей караокечной набрали.
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56
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
Это что и чем она своему папику такое делает, что даже хватило денег такое место купить с такой... такой... Простите, язык не поворачивается ЭТО мордой лица назвать
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25k
Федор Полчаса назад
Это правда или прикол? Если это правда, то у меня вопрос - а кто в жюри был??? Танссвеститы ЛГБТ пенсионного возраста?
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5k
ValdemarNaftulievich Полчаса назад
Мисс катастрофа!!!!
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1k
Bobbus 36 минут назад
Вот это селедка
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109k
Татьянин день 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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