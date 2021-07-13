Афганистан – беднейшая страна. Но почему же все великие империи пытались её завоевать?

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Если лететь на самолете над Афганистаном, то под крылом будут проплывать нескончаемые пустынные горы. Горы, горы… До самого горизонта.
Ни лесов, ни рек, ни озер. Ни каких-то заводов или фабрик. Лишь глиняные города, да аулы, разбросанные по вершинам.
ВВП Афганистана – всего 18 миллиардов долларов. Это в несколько раз меньше, чем личное состояние какого-нибудь миллиардера, вроде Билла Гейтса или Илона Маска.
По ВВП на душу населения Афганистан входит в 10 самых бедных стран мира (178 место). По этому показателю даже такая бедная страна как Зимбабве богаче Афганистана в 3 раза. Монголия – в 8 раз, а Габон – в 17 раз (Россия – в 23 раза, США – в 130 раз).
При этом, страна не производит практически ничего, кроме наркотиков. 60% национального дохода приходятся именно на эту «сельхозкультуру».
Короче говоря, афганское государство точно не выглядит лакомым куском. Однако, практически все величайшие империи пытались его завоевать, начиная с самого Александра Македонского.
В Новое и Новейшее время туда пробовали входить англичане (трижды), Советский Союз, а теперь еще и США пробовали на нем свои силы.
Я не могу сказать, что Афганистан никто не побеждал. Побеждали, причем опять же, начиная с Македонского. Но вопрос-то в другом:
В чем причина такого внимания?
Никто же не лезет к нищей Монголии или Суринаму? Почему именно Афганистан не дает покоя?
Ну, жили бы они там себе и жили потихоньку. Огородитесь от них забором и забудьте. Но нет… Афганистан входит в повестку дня самых влиятельных стран мира.
И дело тут даже не в том, что Афганистан как-то опасен и его хотят усмирить. Наоборот, есть стойкое ощущение, что Афганистан специально раззадоривают, чтобы иметь повод вводить в него войска.
Чтобы понять, зачем это нужно, достаточно посмотреть на карту:
Неспроста Афганистан называют «Солнечным сплетением Евразии«. С точки зрения геополитики и военного дела, Афганистан находится в невероятно удобном, важном месте.
Это как ключ, как опорная точка для доступа к важнейшим регионам. Имея опору в Афганистане, можно оказывать влияние на:
Китай
Индию и Пакистан
Иран
Арабский мир, Турцию и весь Ближний Восток
Среднюю Азию, а через нее и на Россию
Нет второй такой страны, имеющей столь важное стратегическое положение. Это как важная высота, которую стремятся захватить армии по время войны. Кто занял высоту – тот получил преимущество и, фактически, выиграл бой.
Есть, впрочем, и вторая причина, по которой Афганистан многим не дает покоя.
Полезные ископаемые
Пока что в мире ископаемых и так хватает, но некоторые их виды уже заканчиваются. Планете нужно открывать все новые природные кладовые.
Например, Арктику. Но ее так просто не откроешь, к тому же, большую ее часть контролирует Россия, а попробуй у России что-то отобрать.
Другое дело – Афганистан. Это как целина, на которой из-за постоянных войн ничего никогда не добывали. А между тем, добывать там есть что:
Самые большие в Евразии запасы меди
Одни из самых больших запасов железа
Просто невероятные запасы урана
Кроме того, в Афганистане есть нефть, газ, уголь, золото, бериллий, сера…
В общем, чего там только нет… И т.к. завоевать Афганистан пока ни у кого не получалось, то остается один выход – договориться с ним и взять его в свою орбиту влияния.
Если этого не смогли сделать США, то это сделает Китай. Обязательно сделает, Китай мудрый, хитрый. Он свои интересы знает и продвигает их, хоть и незаметно для всего мира.
Россия может попытаться перехватить эту инициативу, и у нее даже есть шансы (многие афганские элиты уважают именно Россию, а не США или Китай). Так что, борьба за эту страну после ухода американцев только начинается.
ВВП Афганистана – всего 18 миллиардов долларов. Это в несколько раз меньше, чем личное состояние какого-нибудь миллиардера, вроде Билла Гейтса или Илона Маска.
По ВВП на душу населения Афганистан входит в 10 самых бедных стран мира (178 место). По этому показателю даже такая бедная страна как Зимбабве богаче Афганистана в 3 раза. Монголия – в 8 раз, а Габон – в 17 раз (Россия – в 23 раза, США – в 130 раз).
При этом, страна не производит практически ничего, кроме наркотиков. 60% национального дохода приходятся именно на эту «сельхозкультуру».
Короче говоря, афганское государство точно не выглядит лакомым куском. Однако, практически все величайшие империи пытались его завоевать, начиная с самого Александра Македонского.
В Новое и Новейшее время туда пробовали входить англичане (трижды), Советский Союз, а теперь еще и США пробовали на нем свои силы.
Я не могу сказать, что Афганистан никто не побеждал. Побеждали, причем опять же, начиная с Македонского. Но вопрос-то в другом:
В чем причина такого внимания?
Никто же не лезет к нищей Монголии или Суринаму? Почему именно Афганистан не дает покоя?
Ну, жили бы они там себе и жили потихоньку. Огородитесь от них забором и забудьте. Но нет… Афганистан входит в повестку дня самых влиятельных стран мира.
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И дело тут даже не в том, что Афганистан как-то опасен и его хотят усмирить. Наоборот, есть стойкое ощущение, что Афганистан специально раззадоривают, чтобы иметь повод вводить в него войска.
Чтобы понять, зачем это нужно, достаточно посмотреть на карту:
Неспроста Афганистан называют «Солнечным сплетением Евразии«. С точки зрения геополитики и военного дела, Афганистан находится в невероятно удобном, важном месте.
Это как ключ, как опорная точка для доступа к важнейшим регионам. Имея опору в Афганистане, можно оказывать влияние на:
Китай
Индию и Пакистан
Иран
Арабский мир, Турцию и весь Ближний Восток
Среднюю Азию, а через нее и на Россию
Нет второй такой страны, имеющей столь важное стратегическое положение. Это как важная высота, которую стремятся захватить армии по время войны. Кто занял высоту – тот получил преимущество и, фактически, выиграл бой.
Есть, впрочем, и вторая причина, по которой Афганистан многим не дает покоя.
Полезные ископаемые
Пока что в мире ископаемых и так хватает, но некоторые их виды уже заканчиваются. Планете нужно открывать все новые природные кладовые.
Например, Арктику. Но ее так просто не откроешь, к тому же, большую ее часть контролирует Россия, а попробуй у России что-то отобрать.
Другое дело – Афганистан. Это как целина, на которой из-за постоянных войн ничего никогда не добывали. А между тем, добывать там есть что:
Самые большие в Евразии запасы меди
Одни из самых больших запасов железа
Просто невероятные запасы урана
Кроме того, в Афганистане есть нефть, газ, уголь, золото, бериллий, сера…
В общем, чего там только нет… И т.к. завоевать Афганистан пока ни у кого не получалось, то остается один выход – договориться с ним и взять его в свою орбиту влияния.
Если этого не смогли сделать США, то это сделает Китай. Обязательно сделает, Китай мудрый, хитрый. Он свои интересы знает и продвигает их, хоть и незаметно для всего мира.
Россия может попытаться перехватить эту инициативу, и у нее даже есть шансы (многие афганские элиты уважают именно Россию, а не США или Китай). Так что, борьба за эту страну после ухода американцев только начинается.
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Метки: афганистан интересные факты истории
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А Македонский был не дурак, и в Сирию через Афган не пошёл.
Учи географию, не по Тамерлану.
Через Афган сухопутный путь, к Индийскому океану и Персидскому Заливу? Ну только если напрямик через Белорусское море.
Ну ты-то географию, и горные проходы лучше знаешь, правда? По типу киношного: Видал я их Италию - сапог-сапогом!
Так потому и пытались, думали беднейшая, на халяву возьмём.
Афганистан - единственный путь из Средней Азии в Индию и к Персидскому Заливу.
Через Афганистан ходил Македонский и Тамерлан. Причем злодеяния Тамерлана в отношении афганских городов до сих пор ужасают, взять хоть тот же некогда цветущую жемчужину Афганистана - Герат. Которому много досталось и от советских бомбардировок во время Афганской войны.
Россия всегда стремилась в Персию и Индию через Среднюю Азию и Афганистан начиная с Петра I. Достаточно вспомнить несколько военных компаний - 1721 года, сразу после окончания Северной войны Петр двинул войска на Северный Кавказ, намереваясь оттуда достать персидского шаха, а потом Павел I принял предложение Наполеона об отправки экспедиционного корпуса в Индию через Туркестан и Афганистан, и даже обязал атамана Платова собрать войска, но невовремя получил удар табакеркой в висок.
То же можно сказать и о советской интервенции в Афганистан позднего "развитого" социализма, многие считают эту авантюру несусветной глупостью, но на самом деле в ней ледяной прагматизм - опять же, сухопутный путь, минуя черноморские проливы и Суэцкий канал, к Индийскому океану и Персидскому Заливу.