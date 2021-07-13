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Афганистан – беднейшая страна. Но почему же все великие империи пытались её завоевать?

Афганистан – беднейшая страна. Но почему же все великие империи пытались её завоевать? (1 фото)

Автор:
13 июля 2021 06:13
Метки: афганистан   интересные факты   истории   
1603
1
Если лететь на самолете над Афганистаном, то под крылом будут проплывать нескончаемые пустынные горы. Горы, горы… До самого горизонта.

Источник:

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Метки: афганистан   интересные факты   истории   
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40k
Александр 3 часа назад
А ещё там растёт всякое )
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−19
sergey mikula 7 минут назад
Тамерлану расскажи. А то он, дурак, через Афганистан в Сирию пошел

А Македонский был не дурак, и в Сирию через Афган не пошёл.
Учи географию, не по Тамерлану.
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−19
sergey mikula Час назад
То же можно сказать и о советской интервенции в Афганистан позднего "развитого" социализма, многие считают эту авантюру несусветной глупостью, но на самом деле в ней ледяной прагматизм - сухопутный путь, к Индийскому океану и Персидскому Заливу.

Через Афган сухопутный путь, к Индийскому океану и Персидскому Заливу? Ну только если напрямик через Белорусское море.
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−19
sergey mikula Час назад
почему же все великие империи пытались её завоевать?

Так потому и пытались, думали беднейшая, на халяву возьмём.
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241
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Час назад
Ну все, съезд диванных геополитиков открыл свою работу....
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21k
Ваня 2 часа назад
тем более карты полезных ископаемых разработали советские инженеры...
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2k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Позняк метаться. Там теперь Талибан. Весьма прагматичные, относительно умеренные. С ними и будут договариваться все. И никаких более экспансий не будет. А то, что истерят, мол, грозят южным границам якобы - пугалка. Им еще своих территорий 30% надо освоить...
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15k
Maks Es 2 часа назад
До прихода монголов, Афганистан был процветающей территорией. Монголы в процессе завоевания уничтожили систему многочисленных дамб и подземных арыков, которые накапливали воду в засушливые сезоны, уничтожили системы террасного земледелия, построенные персами и греками. С тех пор Афган такой, каким его мы знаем сегодня...
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24k
aolti 3 часа назад
Столько много слов на одну маленькую деталь.
Афганистан - единственный путь из Средней Азии в Индию и к Персидскому Заливу.
Через Афганистан ходил Македонский и Тамерлан. Причем злодеяния Тамерлана в отношении афганских городов до сих пор ужасают, взять хоть тот же некогда цветущую жемчужину Афганистана - Герат. Которому много досталось и от советских бомбардировок во время Афганской войны.
Россия всегда стремилась в Персию и Индию через Среднюю Азию и Афганистан начиная с Петра I. Достаточно вспомнить несколько военных компаний - 1721 года, сразу после окончания Северной войны Петр двинул войска на Северный Кавказ, намереваясь оттуда достать персидского шаха, а потом Павел I принял предложение Наполеона об отправки экспедиционного корпуса в Индию через Туркестан и Афганистан, и даже обязал атамана Платова собрать войска, но невовремя получил удар табакеркой в висок.
То же можно сказать и о советской интервенции в Афганистан позднего "развитого" социализма, многие считают эту авантюру несусветной глупостью, но на самом деле в ней ледяной прагматизм - опять же, сухопутный путь, минуя черноморские проливы и Суэцкий канал, к Индийскому океану и Персидскому Заливу.
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3k
Александр Нвский 3 часа назад
Афганистан спасёт геноцид
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5k
Александр 3 часа назад
Украина такая же нищая и такая же нужная. Бабуины, ау-у!
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