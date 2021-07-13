Афганистан – беднейшая страна. Но почему же все великие империи пытались её завоевать?

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Ни лесов, ни рек, ни озер. Ни каких-то заводов или фабрик. Лишь глиняные города, да аулы, разбросанные по вершинам.ВВП Афганистана – всего 18 миллиардов долларов. Это в несколько раз меньше, чем личное состояние какого-нибудь миллиардера, вроде Билла Гейтса или Илона Маска.По ВВП на душу населения Афганистан входит в 10 самых бедных стран мира (178 место). По этому показателю даже такая бедная страна как Зимбабве богаче Афганистана в 3 раза. Монголия – в 8 раз, а Габон – в 17 раз (Россия – в 23 раза, США – в 130 раз).При этом, страна не производит практически ничего, кроме наркотиков. 60% национального дохода приходятся именно на эту «сельхозкультуру».Короче говоря, афганское государство точно не выглядит лакомым куском. Однако, практически все величайшие империи пытались его завоевать, начиная с самого Александра Македонского.В Новое и Новейшее время туда пробовали входить англичане (трижды), Советский Союз, а теперь еще и США пробовали на нем свои силы.Я не могу сказать, что Афганистан никто не побеждал. Побеждали, причем опять же, начиная с Македонского. Но вопрос-то в другом:В чем причина такого внимания?Никто же не лезет к нищей Монголии или Суринаму? Почему именно Афганистан не дает покоя?Ну, жили бы они там себе и жили потихоньку. Огородитесь от них забором и забудьте. Но нет… Афганистан входит в повестку дня самых влиятельных стран мира.И дело тут даже не в том, что Афганистан как-то опасен и его хотят усмирить. Наоборот, есть стойкое ощущение, что Афганистан специально раззадоривают, чтобы иметь повод вводить в него войска.Чтобы понять, зачем это нужно, достаточно посмотреть на карту:Неспроста Афганистан называют «Солнечным сплетением Евразии«. С точки зрения геополитики и военного дела, Афганистан находится в невероятно удобном, важном месте.Это как ключ, как опорная точка для доступа к важнейшим регионам. Имея опору в Афганистане, можно оказывать влияние на:КитайИндию и ПакистанИранАрабский мир, Турцию и весь Ближний ВостокСреднюю Азию, а через нее и на РоссиюНет второй такой страны, имеющей столь важное стратегическое положение. Это как важная высота, которую стремятся захватить армии по время войны. Кто занял высоту – тот получил преимущество и, фактически, выиграл бой.Есть, впрочем, и вторая причина, по которой Афганистан многим не дает покоя.Полезные ископаемыеПока что в мире ископаемых и так хватает, но некоторые их виды уже заканчиваются. Планете нужно открывать все новые природные кладовые.Например, Арктику. Но ее так просто не откроешь, к тому же, большую ее часть контролирует Россия, а попробуй у России что-то отобрать.Другое дело – Афганистан. Это как целина, на которой из-за постоянных войн ничего никогда не добывали. А между тем, добывать там есть что:Самые большие в Евразии запасы медиОдни из самых больших запасов железаПросто невероятные запасы уранаКроме того, в Афганистане есть нефть, газ, уголь, золото, бериллий, сера…В общем, чего там только нет… И т.к. завоевать Афганистан пока ни у кого не получалось, то остается один выход – договориться с ним и взять его в свою орбиту влияния.Если этого не смогли сделать США, то это сделает Китай. Обязательно сделает, Китай мудрый, хитрый. Он свои интересы знает и продвигает их, хоть и незаметно для всего мира.Россия может попытаться перехватить эту инициативу, и у нее даже есть шансы (многие афганские элиты уважают именно Россию, а не США или Китай). Так что, борьба за эту страну после ухода американцев только начинается.