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Наш адрес — СССР

Наш адрес — СССР (28 фото)

Автор:
11 июля 2021 05:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   люди   память   
529
28
Автор фотографий — Владимир Воробьев (1941-2011) из города Новокузнецк. В отличие от многих материалов, акцентированных только на положительных сторонах советского периода, эти снимки показывают обычную жизнь и трудовые будни людей в СССР.
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Метки: СССР   люди   память   
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2  комментария
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46k
parallax Час назад
10.
У нас во дворе тоже был инвалид без ног. Тоже катался на такой доске, которую сам себе смастерил. Страна передового социализма даже инвалидных колясок наштамповать не могла.
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21k
Ваня 3 часа назад
он уже здесь был...
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Игорь

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