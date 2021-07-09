824
27
В этой подборке я опубликовала фотографии, которые сама увидела впервые. Плюс несколько фото, которые, на мой взгляд, стоят вашего внимания.
Здесь нет никакой системы: лишь мгновения жизни.
Здесь нет никакой системы: лишь мгновения жизни.
×
Офицер полиции измеряет длину юбки женщины во время общенациональной кампании "по подавлению длинноволосых мужчин, и женщин в коротких юбках".
Южная Корея, 1970-е.
Южная Корея, 1970-е.
Некоторые ресурсы утверждают, что фото фейковое, но - не удержалась.)
Итак,
Упал-отжался! )
Грегори Пек и Софи Лорен. 1966.
Итак,
Упал-отжался! )
Грегори Пек и Софи Лорен. 1966.
Полицейский из Сан-Франциско предупреждает мужчину об ответственности за то, что он не носит маску во время пандемии испанского гриппа. 1918 г.
Журналисты и зеваки наблюдают за тюрьмой Алькатрас, где в это время идет подавление бунта заключенных.
В результате неудачной попытки побега 2 охранника и 3 заключенных были убиты, 14 охранников и 1 заключенный ранены. Фото 1946 г.
В результате неудачной попытки побега 2 охранника и 3 заключенных были убиты, 14 охранников и 1 заключенный ранены. Фото 1946 г.
Егерь со спасёнными зайцами во время наводнения в Башкирии, 1979.
В лицо хоть деда Мазая увидеть наконец.)
В лицо хоть деда Мазая увидеть наконец.)
Австрийский изобретатель Алоис Гампер демонстрирует своё изобретение — машинописные перчатки для ведения бухгалтерского учёта, 16 февраля 1935 года.
Свежее молоко в дорогу. Доение коровы на платформе железнодорожного вокзала Кингс-Кросс.
Лондон. 1920-е
Лондон. 1920-е
Главный инспектор охоты США Джордж А. Юрист (!) с конфискованным ружьем 10,9 дюйма и весом 250 фунтов, которое использовалось для охоты на уток. 1920 г.
Авторский пост
Еще крутые истории!
- Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
- Подросток из Москвы без денег смог купить квартиру, прописаться в ней и выставить на продажу
- 18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
- С соседом дружись, а за саблю держись: истории о странных соседях
- 30 людей, которые случайно встретили знаменитостей
Метки: интересное история фотография
52
Понравилось52
Новости партнёров
В 70х в Южной Корее была жесткая военная диктатура. И в 80х была, и в 90х. Это для тех, кто восхищается высоким уровнем жизни южнокорейцев.