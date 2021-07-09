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Известные и неизвестные люди из прошлого. Интересные ретро-фотографии

Известные и неизвестные люди из прошлого. Интересные ретро-фотографии (27 фото)

Автор:
09 июля 2021 19:30
Метки: интересное   история   фотография   
824
27
В этой подборке я опубликовала фотографии, которые сама увидела впервые. Плюс несколько фото, которые, на мой взгляд, стоят вашего внимания.
Здесь нет никакой системы: лишь мгновения жизни.
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Метки: интересное   история   фотография   
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8  комментариев
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759
Not Found! 4 часа назад
Суровые голландские женщины-челябинцы. Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему в этой стране употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением. Типа необходимость для продолжения рода (водка уже не срабатывала).

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5k
banga911 3 часа назад
Олег Янковский затмит всех и вся!
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Офицер полиции измеряет длину юбки женщины во время общенациональной кампании "по подавлению длинноволосых мужчин, и женщин в коротких юбках". Южная Корея, 1970-е.

В 70х в Южной Корее была жесткая военная диктатура. И в 80х была, и в 90х. Это для тех, кто восхищается высоким уровнем жизни южнокорейцев.
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43k
doker 4 часа назад
Перед Софи Лорен кто только не отжимался!
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Время - Ч. 4 часа назад
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2k
Alex 5 часов назад
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