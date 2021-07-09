В сети появились кадры из загоревшейся в Петербурге больницы: видео

В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Очаг возгорания возник в одном из кабинетов медучреждения по адресу улица Вавиловых, дом 14.
По сообщению источника, пламя вспыхнуло на первом этаже здания в кабинете компьютерной томографии. Очевидцы говорят о сильном задымлении, которое по лестничным маршам распространилось на верхние этажи больницы.
На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных расчётов и пять карет скорой помощи.
Эвакуация больных и персонала была проведена своевременно и быстро, поэтому, без учёта отдалённых последствий того, что заражённые коронавирусом могли контактировать со здоровыми людьми, никто не пострадал.
Отметим, что ранее Елизаветинская больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом.
В настоящий момент очаги горения в Елизаветинской больнице локализованы и ликвидированы. Причины возникновения пожара устанавливаются.
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