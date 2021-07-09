В сети появились кадры из загоревшейся в Петербурге больницы: видео

По сообщению источника, пламя вспыхнуло на первом этаже здания в кабинете компьютерной томографии. Очевидцы говорят о сильном задымлении, которое по лестничным маршам распространилось на верхние этажи больницы.

На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных расчётов и пять карет скорой помощи.