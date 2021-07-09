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В сети появились кадры из загоревшейся в Петербурге больницы: видео

В сети появились кадры из загоревшейся в Петербурге больницы: видео (1 фото)

Автор:
09 июля 2021 06:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Елизаветинская   Россия   больница   видео   задымление   пожар   санкт-петербург   тушение   
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В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Очаг возгорания возник в одном из кабинетов медучреждения по адресу улица Вавиловых, дом 14.

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Метки: Елизаветинская   Россия   больница   видео   задымление   пожар   санкт-петербург   тушение   
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