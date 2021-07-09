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США требуют пересмотреть антидопинговые правила после дисквалификации американской атлетки

США требуют пересмотреть антидопинговые правила после дисквалификации американской атлетки (1 фото)

Автор:
09 июля 2021 00:40
Метки: ВАДА   допинг   спорт   сша   
475
1
Через год заканчиваются штрафные ограничения для российской сборной на международных соревнованиях. Но как вы думаете, долго ли позволят нам выходить с флагом и гимном после того, как мы проглотили и промолчали все эти безосновательные и бездоказательные ограничения. Я думаю, что американцам очень понравилось политизировать спорт и они продолжат это через год с удвоенной силой.

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Метки: ВАДА   допинг   спорт   сша   
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5k
Ruk 5 часов назад
ну я , вобщем то с ними согласен. конопля не вызывает одурения и озверения как алкоголь. может в спорте как то по другому, но в нормальной жизни от алкоголя намного больше проблем
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214
bobobo 7 минут назад
А какое отношение Псаки имеет к ВАДА? Она может говорить что угодно. Она ВАДЕ не работает.
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157k
☭Cheкаво☭ 10 минут назад
Негретосы все травокуры, это генетика.
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6k
Александр Полчаса назад
Ну так они уже просто рубят правду матку и все. Думают, что купили всю планету. Вот только международные организации, насколько я знаю, финансируются в складчину всеми странами участниками и потеря одного члена организации, как и его финансирования не должно быть чем-то страшным.
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18k
BiZ 52 минуты назад
да щаз, безосновательные.. только дебилы не в курсе, как в рашке оформляют документы..
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6k
Ф Ив 55 минут назад
Не удивлюсь, если в ближайшее время руководство ВАДА на экстренном заседании внесет каннабис в список разрешенных веществ, американскую спортсменку-наркоманку допустят до всех соревнований и принесут ей от лица всей ВАДы глубочайшие извинения.
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6k
B0n Час назад
Нахрен у макак флаг отобрать и нарисовать жопу, пусть под ней выступают!
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Короче надо выгнать пиндосов со всех соревнований. Только из-за них спорт уже приравнен к каким-то извращениям.
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106
Olvin Dane 2 часа назад
Побеждать на соревнованиях должен спортсмен. И на спортсменов должны ровняться болельщики. Спортсмены должны прививать интерес и тягу к спорту. Это в идеале.
А на самом деле нам предлагаяют ровняться на наркоманов, алкашей, заднеприводных, переделанных. Задумайтесь, кто у современных людей сейчас кумиры!
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