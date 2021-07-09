США требуют пересмотреть антидопинговые правила после дисквалификации американской атлетки

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А вот в США пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя отстранение от Олимпиады за марихуану звезды американского спринта Ша'Карри Ричардсон, заявила, что антидопинговые правила в спорте, возможно, должны быть пересмотрены.Главную претендентку на золото Токио-2020 в беге на 100 метров не включили в олимпийскую сборную, после того как она на отборочных соревнованиях в Юджине сдала положительный тест на каннабис и была дисквалифицирована на месяц. Такой поворот вызвал недоумение у многих американцев, поскольку в большинстве штатов марихуана либо легализована, либо декриминализована.«Мы уважаем правила, но, возможно, нам стоит еще раз взглянуть на них, — сказала Псаки в интервью CNN. — Эта история плохо пахнет. Не думаю, что есть лучшее определение для случившегося. Правительство США всегда выступало и продолжит выступать в защиту прав спортсменов, но в конечном счете наши руки связаны Кодексом ВАДА. Мы желаем Ричардсон удачи и с нетерпением ждем, когда она вернется к выступлениям и на протяжении долгих лет будет подтверждать статус самой быстрой женщины планеты».Ша'Карри утверждает, что курила марихуану перед важными стартами на фоне переживаний после смерти матери. Во многих комментариях по поводу ее дисквалификации американские СМИ констатируют, что Кодекс ВАДА не запрещает пить алкоголь во время соревнований, но наказывает за рекреационные наркотики. Ранее правительство США грозило приостановить финансирование ВАДА, поскольку деятельность этой организации не всегда отвечает американским интересам.P.S. Последняя фраза эпична)