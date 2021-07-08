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Почему бы не запретить советские детские книги?

Почему бы не запретить советские детские книги? (3 фото)

Автор:
08 июля 2021 03:35
Метки: детские   книги   советские   
818
3
Ведь жизнь, которая в них описывается, официально ЗАПРЕЩЕНА!
Речь не о ценности труда, коллективизме и тому подобных пережитках страшного советского прошлого. Это всё хоть и упразднили, но не запретили официально. Речь о конкретных вещах, которые РЕАЛЬНО ЗАПРЕЩЕНЫ практикой следования различным актам надзорных организаций.

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Метки: детские   книги   советские   
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43k
doker 3 часа назад
Бюрократия бюрократией, но в основе всех этих документов лежат жалобы родителей и дела в прокуратуре.
Копать надо глубже. В нашем современном мире дети такой же товар, как и всё остальное - выдать "хорошо" замуж, либо устроить на хорошо оплачиваемую работу - это требует большой предпродажной подготовки. Родители инвестируют и не желают терпеть убытки.
Капитализму нынешниму, за который всегда ратует И. Кемеров, нужны люди дисциплинированные и хорошо образованные, здоровые и без вредных привычек.
Производства и рынки поделены, территории завоёваны, правительства куплены.
Зачем олигархам и ТНК создавать конкурентов в виде активного, ищущего населения? Ну, разве только в Тиктоке или Дзене.
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973
Dnd Час назад
Написано же «при разведении костра». Разводят взрослые
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24k
aolti 3 часа назад
Помните фразу "Ну, чего, как поплавали"? Как оказалось, лагерь действительно был "диким". С неквалифицированным персоналом и вожатыми.
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6k
Ф Ив 4 часа назад
а. Предварительный осмотр перед походом необходим, чтобы не получилось так, что у вас внезапно вскрылась какая-то болячка в походных условиях это может стать фатальным.
б. Уведомлять МЧС о том куда и на какое время вы пошли надо по одной простой причине, если вы потеряетесь (в МЧС это поймут из того, что вы не вернулись вовремя), то вас пойдут искать и зная куда вы пошли вас будет проще найти.
в. Родники еще могут быть безопасными, а вот в ручьях вода в которых кажется кристально чистой могут обитать очень неприятные паразиты, например, вполне возможно, что где-то на пути лежит труп умершего животного. Диарея в походных условиях может опять же стать фатальной.
г. Близко подходить к кострам нельзя потому, что кто-нибудь из детей туда может элементарно кинуть какой-нибудь баллончик из под дезодоранта и травмы гарантированы.
То, что вы прыгали с гаража в сугробы и не травмировались не значит, что никто не надевался как шашлык на торчащий в сугробе штырь, то что вы играли с ножами в песке и ничего не порезали не значит, что никто себе не порезал сухожилия. предвосхищая ваши вопросы: я тоже прыгал с крыш гаражей, у меня тоже был складной нож по типу солдатского викса, только советский. Да, я не травмировался, Бог миловал, но мне рассказывали случаи о травмировании.
И еще палатки бывают разными, бывают очень большие шатры, вот в них-то и надо готовить еду.
Всё для вашего же благаю
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4k
livaneth 4 часа назад
Запретить, наверное можно. Наряду с экстремистской литературой. Изъять из всех домов не получится - слишком большими тиражами это было отпечатано в свое время.
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6k
vitenok 4 часа назад
Кемеров напоминает старого пердуна, всегда всем недовольного и выдумывающего поводы, что бы поныть.
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
В стране победившего бюрократизма не может быть никакого "дикого лагеря"
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