Почему бы не запретить советские детские книги?

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Ведь жизнь, которая в них описывается, официально ЗАПРЕЩЕНА!
Речь не о ценности труда, коллективизме и тому подобных пережитках страшного советского прошлого. Это всё хоть и упразднили, но не запретили официально. Речь о конкретных вещах, которые РЕАЛЬНО ЗАПРЕЩЕНЫ практикой следования различным актам надзорных организаций.
Речь не о ценности труда, коллективизме и тому подобных пережитках страшного советского прошлого. Это всё хоть и упразднили, но не запретили официально. Речь о конкретных вещах, которые РЕАЛЬНО ЗАПРЕЩЕНЫ практикой следования различным актам надзорных организаций.
Не секрет, что советская власть человеческую жизнь ни в грош не ставила. Детям разрешали ходить в походы. Среди представленных ниже книг есть даже две таких, где дети идут в поход БЕЗ ВЗРОСЛЫХ!..
Если по нынешним временам это не преступление, то что тогда? Сейчас походы, конечно, не запрещены. Запреты – не наш метод. Помните, на заре благословенных девяностых в моде был лозунг «Запрещено запрещать»? Просто к детскому туризму предъявляется столько требований, что он становится практически невозможным.
Например: а) предварительный медосмотр для всех участников; б) уведомление полиции + МЧС + администрации школы; в) питьевая вода на всех с собой (пить из родников – ни в коем случае!.. купаться тоже нельзя, если водоём не сертифицирован); г) детям подходить к костру ближе 5 метров запрещено (так что фиг вам, а не печёная картошка)… В общем, пусть лучше сидят в гаджетах. Или как правильно говорить? «В девайсах»?
Кто-то может подумать, что мы сгущаем краски (врём), ведь в методических рекомендациях Роспотребнадзора по организации детских экскурсионных маршрутов и походов таких пунктов вы не найдёте. Зато они есть в местных Управлениях по надзору органов МЧС и Санэпиднадзора! Вот, например, про «пять метров от костра» (УПН МЧС Саратовской области):
Если по нынешним временам это не преступление, то что тогда? Сейчас походы, конечно, не запрещены. Запреты – не наш метод. Помните, на заре благословенных девяностых в моде был лозунг «Запрещено запрещать»? Просто к детскому туризму предъявляется столько требований, что он становится практически невозможным.
Например: а) предварительный медосмотр для всех участников; б) уведомление полиции + МЧС + администрации школы; в) питьевая вода на всех с собой (пить из родников – ни в коем случае!.. купаться тоже нельзя, если водоём не сертифицирован); г) детям подходить к костру ближе 5 метров запрещено (так что фиг вам, а не печёная картошка)… В общем, пусть лучше сидят в гаджетах. Или как правильно говорить? «В девайсах»?
Кто-то может подумать, что мы сгущаем краски (врём), ведь в методических рекомендациях Роспотребнадзора по организации детских экскурсионных маршрутов и походов таких пунктов вы не найдёте. Зато они есть в местных Управлениях по надзору органов МЧС и Санэпиднадзора! Вот, например, про «пять метров от костра» (УПН МЧС Саратовской области):
Скажете, «пионерский костёр», складываемый из жердей или даже брёвен, совсем не то, что костёрок для приготовления пищи? Ну да, но расскажите это прокуратуре!.. Вот отчёт педагога, которого прокуратура проверила прямо во время учебно-тренировочных сборов:
Так называемых «нарушений» выявили столько, что аж 7 страниц исписали. Если кратко, то претензии следующие:
1. В палаточном лагере не оборудован раздельный туалет.
2. Нет оборудованного душа.
3. Туристы готовят пищу не в палатке, а на улице…
Тут на секунду прервёмся. Ладно, ради безопасности детей можно завозить к месту каждой стоянки душевые кабины и биотуалеты. Но готовить пищу в палатке? Что будет, если в палатке упадет газовая горелка от неосторожного движения? Палатка сгорит меньше чем за 2 минуты…
Абсурдность налагаемых требований делает невозможным их выполнение, а невыполнение требований влечёт за собой запрет – «сами виноваты». Так работает «мягкая цензура» в свободном обществе.
Поехали дальше. Какие ещё нарушения были выявлены?
4. Продукты (консервные банки с тушенкой и сгущенкой) стоят на земле. 5. Пользовались местными источниками воды без разрешения эпиднадзора.
6. Дети подходили к костру ближе, чем на пять метров. (Вот оно!)
Кстати, многим организаторам турпоходов вообще запрещают разводить костры.
Что тут можно сказать. «Правила техники безопасности пишутся кровью». Правильно. «Вспомните о лесных пожарах». Правильно. Разве же мы спорим? Наоборот, предлагаем подстелить соломки ещё больше! Запретить эти мерзкие, эти человеконенавистнические, опасные для жизни детей в светлом цифровом будущем книжонки/
Вот, например, «Когда я был вожатым». Книга о становлении пионерского движения. Очень любопытная! Двадцатые годы, двое вожатых одновременно придумали… пионерский лагерь. Только у Сони он «правильный» (пионеры спят на кроватях, маршируют и участвуют в конкурсах), а у Николая – дикий. Тут спят в шалашах, купаются до синевы, питаются сперва тем, что привезли с собой, а потом грибами и рыбой. Подвело живот – надо поработать, крестьянам помочь в обмен на продукты! В результате в «правильном» лагере скучища, и дети пытаются бежать из него в «дикий»…
Ну, какая методика в итоге победила, мы все помним. И чем это для пионерского движения закончилось (во что оно выродилось) помним тоже. Не будем идеализировать советское время. У каждого времени свои бюрократы…
Так называемых «нарушений» выявили столько, что аж 7 страниц исписали. Если кратко, то претензии следующие:
1. В палаточном лагере не оборудован раздельный туалет.
2. Нет оборудованного душа.
3. Туристы готовят пищу не в палатке, а на улице…
Тут на секунду прервёмся. Ладно, ради безопасности детей можно завозить к месту каждой стоянки душевые кабины и биотуалеты. Но готовить пищу в палатке? Что будет, если в палатке упадет газовая горелка от неосторожного движения? Палатка сгорит меньше чем за 2 минуты…
Абсурдность налагаемых требований делает невозможным их выполнение, а невыполнение требований влечёт за собой запрет – «сами виноваты». Так работает «мягкая цензура» в свободном обществе.
Поехали дальше. Какие ещё нарушения были выявлены?
4. Продукты (консервные банки с тушенкой и сгущенкой) стоят на земле. 5. Пользовались местными источниками воды без разрешения эпиднадзора.
6. Дети подходили к костру ближе, чем на пять метров. (Вот оно!)
Кстати, многим организаторам турпоходов вообще запрещают разводить костры.
Что тут можно сказать. «Правила техники безопасности пишутся кровью». Правильно. «Вспомните о лесных пожарах». Правильно. Разве же мы спорим? Наоборот, предлагаем подстелить соломки ещё больше! Запретить эти мерзкие, эти человеконенавистнические, опасные для жизни детей в светлом цифровом будущем книжонки/
Вот, например, «Когда я был вожатым». Книга о становлении пионерского движения. Очень любопытная! Двадцатые годы, двое вожатых одновременно придумали… пионерский лагерь. Только у Сони он «правильный» (пионеры спят на кроватях, маршируют и участвуют в конкурсах), а у Николая – дикий. Тут спят в шалашах, купаются до синевы, питаются сперва тем, что привезли с собой, а потом грибами и рыбой. Подвело живот – надо поработать, крестьянам помочь в обмен на продукты! В результате в «правильном» лагере скучища, и дети пытаются бежать из него в «дикий»…
Ну, какая методика в итоге победила, мы все помним. И чем это для пионерского движения закончилось (во что оно выродилось) помним тоже. Не будем идеализировать советское время. У каждого времени свои бюрократы…
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Копать надо глубже. В нашем современном мире дети такой же товар, как и всё остальное - выдать "хорошо" замуж, либо устроить на хорошо оплачиваемую работу - это требует большой предпродажной подготовки. Родители инвестируют и не желают терпеть убытки.
Капитализму нынешниму, за который всегда ратует И. Кемеров, нужны люди дисциплинированные и хорошо образованные, здоровые и без вредных привычек.
Производства и рынки поделены, территории завоёваны, правительства куплены.
Зачем олигархам и ТНК создавать конкурентов в виде активного, ищущего населения? Ну, разве только в Тиктоке или Дзене.
б. Уведомлять МЧС о том куда и на какое время вы пошли надо по одной простой причине, если вы потеряетесь (в МЧС это поймут из того, что вы не вернулись вовремя), то вас пойдут искать и зная куда вы пошли вас будет проще найти.
в. Родники еще могут быть безопасными, а вот в ручьях вода в которых кажется кристально чистой могут обитать очень неприятные паразиты, например, вполне возможно, что где-то на пути лежит труп умершего животного. Диарея в походных условиях может опять же стать фатальной.
г. Близко подходить к кострам нельзя потому, что кто-нибудь из детей туда может элементарно кинуть какой-нибудь баллончик из под дезодоранта и травмы гарантированы.
То, что вы прыгали с гаража в сугробы и не травмировались не значит, что никто не надевался как шашлык на торчащий в сугробе штырь, то что вы играли с ножами в песке и ничего не порезали не значит, что никто себе не порезал сухожилия. предвосхищая ваши вопросы: я тоже прыгал с крыш гаражей, у меня тоже был складной нож по типу солдатского викса, только советский. Да, я не травмировался, Бог миловал, но мне рассказывали случаи о травмировании.
И еще палатки бывают разными, бывают очень большие шатры, вот в них-то и надо готовить еду.
Всё для вашего же благаю
Как мы спотыкаемся постоянно на незнакомые слова и их значения, читая, к примеру, гоголевского "Ревизора" или грибоедовское "Горе от ума", точно так же современные дети спотыкаются, пытаясь найти смысл в сугубо милитаристских рассказах советского периода, к примеру, у Льва Кассиля. Какие честные слова, офицеры и игра в войну?
Кстати её не впечатлило. Ну мы с ней часто на рыбалке в палатке ночуем и с гитарой возле костра...