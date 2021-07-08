Почему бы не запретить советские детские книги?

Скажете, «пионерский костёр», складываемый из жердей или даже брёвен, совсем не то, что костёрок для приготовления пищи? Ну да, но расскажите это прокуратуре!.. Вот отчёт педагога, которого прокуратура проверила прямо во время учебно-тренировочных сборов:



Так называемых «нарушений» выявили столько, что аж 7 страниц исписали. Если кратко, то претензии следующие:



1. В палаточном лагере не оборудован раздельный туалет.



2. Нет оборудованного душа.



3. Туристы готовят пищу не в палатке, а на улице…



Тут на секунду прервёмся. Ладно, ради безопасности детей можно завозить к месту каждой стоянки душевые кабины и биотуалеты. Но готовить пищу в палатке? Что будет, если в палатке упадет газовая горелка от неосторожного движения? Палатка сгорит меньше чем за 2 минуты…



Абсурдность налагаемых требований делает невозможным их выполнение, а невыполнение требований влечёт за собой запрет – «сами виноваты». Так работает «мягкая цензура» в свободном обществе.



Поехали дальше. Какие ещё нарушения были выявлены?



4. Продукты (консервные банки с тушенкой и сгущенкой) стоят на земле. 5. Пользовались местными источниками воды без разрешения эпиднадзора.



6. Дети подходили к костру ближе, чем на пять метров. (Вот оно!)



Кстати, многим организаторам турпоходов вообще запрещают разводить костры.



Что тут можно сказать. «Правила техники безопасности пишутся кровью». Правильно. «Вспомните о лесных пожарах». Правильно. Разве же мы спорим? Наоборот, предлагаем подстелить соломки ещё больше! Запретить эти мерзкие, эти человеконенавистнические, опасные для жизни детей в светлом цифровом будущем книжонки/



Вот, например, «Когда я был вожатым». Книга о становлении пионерского движения. Очень любопытная! Двадцатые годы, двое вожатых одновременно придумали… пионерский лагерь. Только у Сони он «правильный» (пионеры спят на кроватях, маршируют и участвуют в конкурсах), а у Николая – дикий. Тут спят в шалашах, купаются до синевы, питаются сперва тем, что привезли с собой, а потом грибами и рыбой. Подвело живот – надо поработать, крестьянам помочь в обмен на продукты! В результате в «правильном» лагере скучища, и дети пытаются бежать из него в «дикий»…



Ну, какая методика в итоге победила, мы все помним. И чем это для пионерского движения закончилось (во что оно выродилось) помним тоже. Не будем идеализировать советское время. У каждого времени свои бюрократы…