Стюард перепутала празднующего победу итальянского футболиста с болельщиком

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Курьезный момент произошел после полуфинального матча Евро-2020 между Италией и Испанией. Сотрудница стадиона «Уэмбли» спутала праздновавшего победу итальянского футболиста Леонардо Бонуччи с болельщиком, который пытается прорваться на поле. Девушка посчитала своим долгом не пустить "нарушителя" к другим спортсменам.
Сборная Италии победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:2) и вышла в финал. В финале Евро-2020 Италия встретится с победителем матча Англия — Дания.
При попытке спортсмена вернуться к команде, его поймала стюард и начала отталкивать к болельщикам
Курьезный момент с другого ракурса и реакция футболиста
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