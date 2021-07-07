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Стюард перепутала празднующего победу итальянского футболиста с болельщиком

Стюард перепутала празднующего победу итальянского футболиста с болельщиком (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 июля 2021 10:48
Сообщество : Спорт
Метки: Юмор   видео   евро2020   испания   италия   курьезы   спорт   футбол   
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Курьезный момент произошел после полуфинального матча Евро-2020 между Италией и Испанией. Сотрудница стадиона «Уэмбли» спутала праздновавшего победу итальянского футболиста Леонардо Бонуччи с болельщиком, который пытается прорваться на поле. Девушка посчитала своим долгом не пустить "нарушителя" к другим спортсменам.

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Метки: Юмор   видео   евро2020   испания   италия   курьезы   спорт   футбол   
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1k
Chocolate Jesus 2 часа назад
наших так в страну должны были не пускать
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Johny March Полчаса назад
Краска для волос мозг пропитала.
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Дмитрий 52 минуты назад
Да ладно! Перепутала. Просто за грудь подержать его хотела! Хотя может и не за грудь...
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