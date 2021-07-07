Интересные факты на все случаи жизни

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Даже с наличием всемогущего интернета знать все на свете невозможно. И это отличная новость, ибо процесс познания - это всегда очень интересное и даже азартное занятие. Давайте посмотрим, что новенького мы припасли для вас в новой подборке интересных фактов на все случаи жизни.
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Метки: интересное картинки факты
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Погиб, упав с третьего этажа.
Вообще то разговор о синем.
Да и вообще пост для пятиклашек?