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Интересные факты на все случаи жизни

Интересные факты на все случаи жизни (15 фото)

Автор:
07 июля 2021 08:40
Сообщество : Факты
Метки: интересное   картинки   факты   
1697
15
Даже с наличием всемогущего интернета знать все на свете невозможно. И это отличная новость, ибо процесс познания - это всегда очень интересное и даже азартное занятие. Давайте посмотрим, что новенького мы припасли для вас в новой подборке интересных фактов на все случаи жизни.
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Метки: интересное   картинки   факты   
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8  комментариев
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30k
Azesh 3 часа назад
у вас в 40 раз меньше шансов быть убитым акулой, чем погибнуть, споткнувшись дома о собственную собаку! и в 150 раз больше шансов быть убитым падающим кокосом! Вот где ужас то. А акулы - это мирные животные. Кстати, люди убивают 100 млн акул в год. Счет сильно в нашу пользу.
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8k
Maddy8 50 минут назад
Министр экономики. перелогиньтесь.
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7k
Волк русский - Президент США 2 часа назад
У меня в детстве был белый крыс.
Погиб, упав с третьего этажа.
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27k
АнтонПолднев 2 часа назад
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3k
Горожанин 2 часа назад
Ни одна сельдь не убила ни одного человека. А человек убивает сельдь миллионами особей. А ни в чем не повинных креветок - тех человек вообще миллардами убивает.
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−82
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Белый кит, правда? Это какой такой? Моби дик? Или белуха?

Вообще то разговор о синем.

Да и вообще пост для пятиклашек?
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26k
winergy2012 2 часа назад
WADA может запретить охоту за употребление допинга.
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