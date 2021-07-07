Для чего кроме свиданий использовали презервативы в СССР

От современных они отличались очень сильно: презервативы делали из резины без добавления какой-либо смазки. Вместо этого их посыпали тальком, чтобы не слиплись.



Запах также не оставлял никаких приятных воспоминаний о свидании. Кроме того, страдала чувствительность: по государственным стандартам, толщина резины должна была быть 0,09 мм, и это почти в два раза больше, чем сегодня – 0,05 мм.



При Хрущеве презервативы стали выпускаться в трех размерах, что добавило пикантных ситуаций в аптечных очередях, где покупатели должны были оглашать нужный размер. Один презерватив в аптеке стоил 10 копеек. Для сравнения: литр молока 28 копеек, буханка хлеба – 24 копейки.