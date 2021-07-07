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Для чего кроме свиданий использовали презервативы в СССР

Для чего кроме свиданий использовали презервативы в СССР (9 фото)

Автор:
07 июля 2021 06:03
Метки: СССР   интересное   история   презервативы   
991
9
Спросите у любого человека, жившего в советские годы, что такое «изделие №2», и он вам сразу скажет: так назывались в то время презервативы.
Дело в том, что изначально они выпускались на одном Баковском заводе в Подмосковье, где было всего два вида продукции: презервативы (изделие №2) и… противогазы (изделие №1). Номера присваивали по толщине резины: чем тоньше, тем больше номер.
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Метки: СССР   интересное   история   презервативы   
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18  комментариев
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4k
VL 4 часа назад
2020... Долго держался.
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Azesh 59 минут назад
очень много гондонов в нашей стране произвели. Многие из них даже на фишках зарегестрированы.
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winergy2012 Час назад
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winergy2012 Час назад
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winergy2012 Час назад
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3k
Федя Хитрый Час назад
Странно что не указано. Для пассиков они хорошо подходили.
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winergy2012 Час назад
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winergy2012 Час назад
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7k
Андрей А 2 часа назад
Никакие фабрики-заводы сейчас не нужны. И Баковский завод, нефига не выпускает с начала нулевых, а все свои территории сдает в аренду
https://gazetabiznes.ru/bakovskijj-zavod-oproverg-informaciyu-o-zapuske-proizvodstva-sharikov/https://gazetabiznes.ru/bakovskijj-zavod-oproverg-informaciyu-o-zapuske-proizvodstva-sharikov/
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21k
Ваня 3 часа назад
ни презервативы, ни противогазы - не спасли завод...
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10k
booz223 3 часа назад
"Художник С.Маркин" достаточно безграмотный тип. Нельзя одеть презерватив ( хотя...) - можно одеть член в презерватив. Стандартная проверочная фраза: "надеть - одежду; одеть - Надежду"
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40k
Александр 3 часа назад
Я думал для секса )
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