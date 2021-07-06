Спасение пса из мутного бурлящего потока сочинской реки попало на видео

Пока в стране остаются люди, способные добровольно рисковать здоровьем, а то и жизнью, ради спасения малого, но живого существа, понимаешь, что Россия - великая держава и у неё есть будущее.
У одной из бродячих сочинских собак случилась личная трагедия - её смыло в переполненное дождевыми водами русло реки. Уносимый течением в море пёсик упорно боролся за жизнь, каким-то чудом животному удалось уцепиться за отвесную стену речного канала, но поток был стремительным, а силы таяли на глазах...
По счастью, нашлись неравнодушные люди, которые не побоялись испачкаться или, того хуже - сорваться в реку и быть унесёнными в штормовое море.
Видео с финальной стадией спасения собаки разместил на своём ресурсе Telegram-канал "Baza".
Однажды пёсику не повезло: природа наделила его шерстью чёрного цвета, а книга собачьего предопределения отправила на жительство в жаркий, солнечный Сочи. Однако на этот раз Фортуна оказалась к нему благосклонной.
"Друг человека" воспринял своё спасение, как должное - так, как будто ни минуты не сомневался в благородстве людей. Для приличия повиляв хвостом, он отряхнулся и заспешил вдоль набережной по своим собачьим делам.
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А вот от голоса за кадром почему-то захотелось проблеваться....