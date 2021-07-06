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Спасение пса из мутного бурлящего потока сочинской реки попало на видео

Спасение пса из мутного бурлящего потока сочинской реки попало на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 20:59
Сообщество : Животные
Метки: ynews   Россия   Сочи   видео   люди   наводнение   собака   спасение   
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Пока в стране остаются люди, способные добровольно рисковать здоровьем, а то и жизнью, ради спасения малого, но живого существа, понимаешь, что Россия - великая держава и у неё есть будущее.

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Метки: ynews   Россия   Сочи   видео   люди   наводнение   собака   спасение   
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1  комментарий
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Некто Полчаса назад
Ребята красавцы.
А вот от голоса за кадром почему-то захотелось проблеваться....
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