Спасение пса из мутного бурлящего потока сочинской реки попало на видео

У одной из бродячих сочинских собак случилась личная трагедия - её смыло в переполненное дождевыми водами русло реки. Уносимый течением в море пёсик упорно боролся за жизнь, каким-то чудом животному удалось уцепиться за отвесную стену речного канала, но поток был стремительным, а силы таяли на глазах...

По счастью, нашлись неравнодушные люди, которые не побоялись испачкаться или, того хуже - сорваться в реку и быть унесёнными в штормовое море.

Видео с финальной стадией спасения собаки разместил на своём ресурсе Telegram-канал "Baza".