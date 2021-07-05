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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
05 июля 2021 21:17
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
745
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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6  комментариев
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116
Fisher1979 3 часа назад
Жуков Георгий Константинович, Родился: 1 декабря 1896 г. то-есть ему там 9 лет?
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2k
Frank Borman 45 минут назад
2.
Это не танк, а танкетка.
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562k
NAZARETH 3 часа назад
Комментарий к фото
Пародия на Кашпировского...
Ссылка youtu.be
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