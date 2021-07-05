11.

Дневная норма рома составляла 1/8 пинты (около 70 миллилитров), причём нижним чинам ром выдавался разбавленным водой до 213мл., эта смесь называлась "Грог", что и написано на бочке.

В 1655-м, когда ром ввели в рацион, эта норма была в 16 раз больше – больше литра рома в день! А перед сражением полагалась еще и внеочередная выдача рома для поднятия боевого духа.