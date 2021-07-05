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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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11.
Дневная норма рома составляла 1/8 пинты (около 70 миллилитров), причём нижним чинам ром выдавался разбавленным водой до 213мл., эта смесь называлась "Грог", что и написано на бочке.
В 1655-м, когда ром ввели в рацион, эта норма была в 16 раз больше – больше литра рома в день! А перед сражением полагалась еще и внеочередная выдача рома для поднятия боевого духа.
В 1655-м, когда ром ввели в рацион, эта норма была в 16 раз больше – больше литра рома в день! А перед сражением полагалась еще и внеочередная выдача рома для поднятия боевого духа.
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