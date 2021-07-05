FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4568 постов • 765 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Сочи плавают машины и тонут люди: видео апокалипсиса

В Сочи плавают машины и тонут люди: видео апокалипсиса (1 фото + 8 видео)

Автор:
05 июля 2021 13:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   апокалипсис   видео   интересное   наводнение   потоп   фото   
2910
1
8

4 июля из-за ливня поднялся уровень воды в Сочи. Реки Хорота и Мацеста вышли из берегов, затопив Краснодарский край. По городу плывут автомобили, люди, оказавшиеся на улице, сражаются со стихией. Оперштаб просит жителей Сочи обрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Сочи   апокалипсис   видео   интересное   наводнение   потоп   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Mais Profoza 2 часа назад
даже погода наказывает сочинцев за заоблачные цены на все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
zenon 2 секунды назад
Черновицкая область, Буковина. Есть там красивый городок Выжныця. Во времена Руминии была для короля резиденция охоты. Через Вижницу протекает речка Черемош, мелкая, но очень быстрая в которую впадает ручеёк Виженка. Во время дождей там всегда заливает. Во время когда рубали леса на гробы, по Черемошу был сплав. Так в 1943 году выше городка устроили местные жители свадьбу. Построили деревянный настил на котором было около 20-30 буковинцев. Но в горах пошёл дождь и вдруг в Черемош хлынул огромный поток воды. Он сорвал настил с гостями, невестой и женихом и их понесло по течению. А выловили их уже в Днестре на 500 км. ниже по течению, уже мёртвых. Виженка, которую может переплюнуть ребёнок ручеёк в котором плавали мелкие рыбёшки прозрачные с красными плавниками. Только опускал ноги в ручеёк, как они налетали бандой и чистили, лечили пальцы и ступни. После дождей в горах, она себя возомнила рекой. Над этим ручьём нависала скала. Наверное Виженка смогла подпрыгнуть, но оторвала от горы скалу и потащила, переворачивая по течению. Остановилась она перед впадением в Черемош уцепившись за огромный валун. Выше несколько метров был, только построен мост из Буковины в Галицию. Потом накинули на эту каменюку толстый трас и трактор не мог эту скалу вытащить. Пригнали ещё один трактор тоже ничего не получилось. И когда запрягли четыре трактора удалось вытащить эту скалу. По оценке специалистов, не из великобритании, примерный вес около 10 тонн. И эта речушка катала его играючи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Полчаса назад
А виноваты те, кто в бога не верил. Те, кто верил вымолили, но не написали на какой срок и сколько литров на круглый миллиметр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
avix 38 минут назад
Блин, никогда такого не было и вот опять. 20 лет тому назад, я поехал отдыхать на море в Геленджик и попал вот под такую "радость". Тогда в Новороссийске народу не мало погибло. Честно говоря обосрался я тогда знатно от всего происходящего. Жили в Архипо-Осиповке, там есть речка Тешебс. Так вот, эту речку можно перейти вброд не замочив ноги, но когда по ней поплыли куски домов, мостов и прочего принял решение хватать ноги в руки и ехать в зону куда повыше, пока и самого не снесло к чертям. Это предисловие.

Так вот, прошло 20 лет. И каждые два года на побережье Чёрного моря происходит идентичный сценарий. Прилетела туча, разнесла всё к чёртовой бабушке, посмывала людей и тачки. А знаете почему? Потому что никто не хочет заморачиваться расширением и бетонированием русел горных рек. Они как были 20 лет тому назад, так и стоят. Кругом домики уже понастроены, земля раскуплена. Кому надо выкупать всё это чтобы заливать мегатонны цемента в строительство никому не нужной ливнёвки? И даже сами местные, это знают прекрасно, что их смывает каждую пятилетку, но делать с этим ничего не хотят.

И да, знаю много мест, где эти же проблемы решены кардинально. На фото река Бесос в Барселоне. В нормальное время и во время урагана. Мост один и тот же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−42
☣️Месть печенегов☣️ 48 минут назад
Никогда такого не было и вот опять! ©

Раз в несколько лет смывает побережье, а власти все на авось надеются.
Чистить нужно русла рек, сносить самострой в поймах рек, а то дома уже по урезу воды торчат, строить водоводы с перекрытием по пропускной способности... Итд, итп....

Вроде в 14 году столько бабла в реконструкцию Сочи вложили... Марафет навели, а ливневка нахрен. Тоннели построили, а водоотведение по минимуму, теперь в тоннелях дайвинг центры можно открывать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ego sum qui sum 58 минут назад
знал бы прогноз, не жил бы в Сочи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Alex Час назад
Жесть какая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
мемфрид Час назад
В Ялте это пережил и хочу сказать, что это полный звиздец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Влад Час назад
Они не хотели видеть у себя толпы отдыхающих? Мечты сбываются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Час назад
По юности лет увлекался всякими прогнозами на будущее. На самом деле увлекательно.
Так вот, одно из таких предсказаний было о затоплениях территорий, там же было о некоторых территориях России, включая Сочи и Питер. И если тогда воспринималось как слова шарлатанов, то сейчас немного страшно от подобных событий. Люди страдают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.1M
Преподобный Стасян 2 часа назад
Крым, теперь Сочи.... Казалось бы, причем здесь Эрдоган?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Россиянка, скатившаяся с бокалом шампанского и в платье с горы, стала популярной в сети Россиянка, скатившаяся с бокалом шампанского и в платье с горы, стала популярной в сети Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика На счету насекомых 10 трупов: в Ульяновской области чёрная мошка парализовала деревни На счету насекомых 10 трупов: в Ульяновской области чёрная мошка парализовала деревни В Сочи учительница накричала на учеников из-за того, что они не хотят сдавать деньги В Сочи учительница накричала на учеников из-за того, что они не хотят сдавать деньги
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что находится внутри у разных предметов?
4
72
Что находится внутри у разных предметов?
Объявления, которые могли придумать только люди из&nbsp;России
2
61
Объявления, которые могли придумать только люди из России
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#фотографии#люди#кино#познавательно#прикольные#Москва#дети#подборка
#фото#факты#картинки#шоу бизнес#комментарии#в мире#память#автомобили#футбол#спорт
#Юмор#СССР#интересное#прикол#приколы#животные#Россия#девушки#автомир#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться