В Сочи плавают машины и тонут люди: видео апокалипсиса

4 июля из-за ливня поднялся уровень воды в Сочи. Реки Хорота и Мацеста вышли из берегов, затопив Краснодарский край. По городу плывут автомобили, люди, оказавшиеся на улице, сражаются со стихией. Оперштаб просит жителей Сочи обрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации.
— Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, — говорится в сообщении. — Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.
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Известно, что есть погибшие и пострадавшие. Один человек погиб и двое пострадали из-за обрушения дерева.
«Следователи СК работают на месте падения дерева на легковой автомобиль, в результате чего скончался мужчина», — сообщили в пресс-службе СУ СК по краю.
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Новороссийск, Геленджик, Адлер заливало дождём с утра 4 июля, а к вечеру шторм с порывами ветра до 20 м/сек разыгрался в Сочи.
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Очевидцы снимают на видео, как автомобили буквально плавают по городу. В некоторых районах ещё виден асфальт, когда в других реки разлились прямо по улицам.
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С утра понедельника очевидцы постят видео того, как улицы Сочи, особенно прибрежные, превращаются в реки и каналы.
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Местные жители и туристы, которые оказались на улицах, вынуждены передвигаться вплавь.
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Очевидцы сняли на видео, как автомобиль плывёт по улице.
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По сообщению оперштаба, дождь продолжается до сих пор. В городе звучит сирена, жителей просят подготовиться к возможной эвакуации.
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Так вот, прошло 20 лет. И каждые два года на побережье Чёрного моря происходит идентичный сценарий. Прилетела туча, разнесла всё к чёртовой бабушке, посмывала людей и тачки. А знаете почему? Потому что никто не хочет заморачиваться расширением и бетонированием русел горных рек. Они как были 20 лет тому назад, так и стоят. Кругом домики уже понастроены, земля раскуплена. Кому надо выкупать всё это чтобы заливать мегатонны цемента в строительство никому не нужной ливнёвки? И даже сами местные, это знают прекрасно, что их смывает каждую пятилетку, но делать с этим ничего не хотят.
И да, знаю много мест, где эти же проблемы решены кардинально. На фото река Бесос в Барселоне. В нормальное время и во время урагана. Мост один и тот же.
Тебе же вроде объяснили разницу между Барселоной и Краснодарским краем.
Или любишь повторяться?
Раз в несколько лет смывает побережье, а власти все на авось надеются.
Чистить нужно русла рек, сносить самострой в поймах рек, а то дома уже по урезу воды торчат, строить водоводы с перекрытием по пропускной способности... Итд, итп....
Вроде в 14 году столько бабла в реконструкцию Сочи вложили... Марафет навели, а ливневка нахрен. Тоннели построили, а водоотведение по минимуму, теперь в тоннелях дайвинг центры можно открывать...
Так вот, одно из таких предсказаний было о затоплениях территорий, там же было о некоторых территориях России, включая Сочи и Питер. И если тогда воспринималось как слова шарлатанов, то сейчас немного страшно от подобных событий. Люди страдают.