В Сочи плавают машины и тонут люди: видео апокалипсиса

Известно, что есть погибшие и пострадавшие. Один человек погиб и двое пострадали из-за обрушения дерева.

«Следователи СК работают на месте падения дерева на легковой автомобиль, в результате чего скончался мужчина», — сообщили в пресс-службе СУ СК по краю.