В Донецке состоялось открытие памятного знака Сергею Пускепалису
Сегодня, 15 апреля 2023 года, в Донецке состоялось открытие памятного знака актёру, режиссёру, Заслуженному артисту РФ и истинному патриоту Сергею Витауто Пускепалису, которому сегодня исполнилось бы 57 лет.
В самом центре Донецка в память об актёре и режиссёре открыли памятный знак и назвали его именем сквер. Он расположен напротив Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. Марка Бровуна. Сегодня к памятному знаку горожане весь день несли цветы.
«Выбор установки памятного знака и открытие сквера неслучайны, потому что это центр Донецка, это драматический театр, это театральное искусство, которому был предан и верен Сергей Пускепалис, и для каждого жителя Донецкой Народной Республики, для безусловно театрального сообщества это человек, который очень много сделал для нас. В памяти дончан он навсегда останется блестящим актёром, большим другом города и человеком с большой буквы», — сказала заместитель министра культуры ДНР Вера Крохмалюк.
Актёр неоднократно бывал в гостях у главы ДНР Александра Захарченко, поддерживал своего товарища Захара Прилепина и его войсковое подразделение. С 2016 года регулярно посещал Донецк. Лично привозил гуманитарные грузы для бойцов на передовой и мирных жителей, ставил спектакли на сцене Драматического театра.
Уроженец Курска, худрук Ярославского театра им. Фёдора Волкова, Пускепалис погиб утром 20 сентября 2022 года на трассе М8 в Ростовском районе. Ему было 56 лет.
На свои средства Сергей приобрёл бронированный автомобиль и собирался отправить его в Донбасс, однако попал в смертельное ДТП под Ярославлем.
Он прожил короткую, но яркую жизнь. Его любимым выражением было «все чётко», он и правда не терпел полутонов. Малоизвестные факты биографии режиссёра вошли в документальный фильм «Сергей». Премьерный показ ленты пройдёт в Ярославле.
Указом Президента РФ Сергей Пускепалис был награждён орденом Мужества (посмертно).
Источники:
https://dzen.ru/media/id/6091546c064ac9639c18017d/ot-administratora-v-donecke-otkryli-pamiatnyi-znak-sergeiu-puskepalisu-i-64397b6fb4206372d43568bc
https://www.tatar-inform.ru/news/v-yaroslavskoi-oblasti-v-dtp-pogib-izvestnyi-akter-sergei-puskepalis-5880479
https://soroka-news.ru/v-doneczke-uvekovechili-pamyat-sergeya-puskepalisa/
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