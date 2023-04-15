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В память об актёре и режиссёре

В память об актёре и режиссёре

Автор:
15 апреля 2023 19:09
Метки: Донецк   актёр   память   
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В Донецке состоялось открытие памятного знака Сергею Пускепалису

Сегодня, 15 апреля 2023 года, в Донецке состоялось открытие памятного знака актёру, режиссёру, Заслуженному артисту РФ и  истинному патриоту Сергею Витауто Пускепалису, которому сегодня исполнилось бы 57 лет.


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В самом центре Донецка в память об актёре и режиссёре открыли памятный знак и назвали его именем сквер. Он расположен напротив Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. Марка Бровуна. Сегодня к памятному знаку горожане весь день несли цветы.


«Выбор установки памятного знака и открытие сквера неслучайны, потому что это центр Донецка, это драматический театр, это театральное искусство, которому был предан и верен Сергей Пускепалис, и для каждого жителя Донецкой Народной Республики, для безусловно театрального сообщества это человек, который очень много сделал для нас. В памяти дончан он навсегда останется блестящим актёром, большим другом города и человеком с большой буквы», —  сказала заместитель министра культуры ДНР Вера Крохмалюк.


Актёр неоднократно бывал в гостях у главы ДНР Александра Захарченко, поддерживал своего товарища Захара Прилепина и его войсковое подразделение. С 2016 года регулярно посещал Донецк. Лично привозил гуманитарные грузы для бойцов на передовой и мирных жителей, ставил спектакли на сцене Драматического театра.


Уроженец Курска, худрук Ярославского театра им. Фёдора Волкова, Пускепалис погиб утром 20 сентября 2022 года на трассе М8 в Ростовском районе. Ему было 56 лет.


На свои средства Сергей приобрёл бронированный автомобиль и собирался отправить его в Донбасс, однако попал в смертельное ДТП под Ярославлем. 


Он прожил короткую, но яркую жизнь. Его любимым выражением было «все чётко», он и правда не терпел полутонов. Малоизвестные факты биографии режиссёра вошли в документальный фильм «Сергей». Премьерный показ ленты пройдёт в Ярославле.


Указом Президента РФ Сергей Пускепалис был награждён орденом Мужества (посмертно).


Источники:

https://dzen.ru/media/id/6091546c064ac9639c18017d/ot-administratora-v-donecke-otkryli-pamiatnyi-znak-sergeiu-puskepalisu-i-64397b6fb4206372d43568bc

https://www.tatar-inform.ru/news/v-yaroslavskoi-oblasti-v-dtp-pogib-izvestnyi-akter-sergei-puskepalis-5880479

https://soroka-news.ru/v-doneczke-uvekovechili-pamyat-sergeya-puskepalisa/

https://smotrim.ru/article/3305008

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Метки: Донецк   актёр   память   
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2  комментария
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1k
Сид 2 часа назад
Замечательный человек и прекрасный актёр!
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16k
Алекс 2 часа назад
Мужчина! Светлая Память....
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Горбовский
хронический лентяй (
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