В память об актёре и режиссёре

Уроженец Курска, худрук Ярославского театра им. Фёдора Волкова, Пускепалис погиб утром 20 сентября 2022 года на трассе М8 в Ростовском районе. Ему было 56 лет.

На свои средства Сергей приобрёл бронированный автомобиль и собирался отправить его в Донбасс, однако попал в смертельное ДТП под Ярославлем.