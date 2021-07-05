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В ночь с 6 на 7 июля отмечался древний народный праздник – Ивана Купала. С этим днем издавна был связан ряд традиций и обычаев, многие из которых дошли до наших дней.
Так, на Ивана Купалу принято устраивать массовые купания, игры, жечь костры. По времени Иванов день совпадает с православным Рождеством Иоанна Предтечи.
Так, на Ивана Купалу принято устраивать массовые купания, игры, жечь костры. По времени Иванов день совпадает с православным Рождеством Иоанна Предтечи.
Иван Купала праздновался на Руси еще во времена язычества. Праздник был посвящен лету и Солнцу и отмечался в день летнего солнцестояния, 21 июня.
Однако с приходом христианства и переходом на григорианский календарь празднование сдвинулось на две недели и по-новому приходится на 7 июля.
Однако с приходом христианства и переходом на григорианский календарь празднование сдвинулось на две недели и по-новому приходится на 7 июля.
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Метки: Иван Купала Фотопозитив праздник
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