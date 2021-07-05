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Иван Купала

Иван Купала (20 фото)

Автор:
05 июля 2021 03:57
Метки: Иван Купала   Фотопозитив   праздник   
659
20
В ночь с 6 на 7 июля отмечался древний народный праздник – Ивана Купала. С этим днем издавна был связан ряд традиций и обычаев, многие из которых дошли до наших дней.
Так, на Ивана Купалу принято устраивать массовые купания, игры, жечь костры. По времени Иванов день совпадает с православным Рождеством Иоанна Предтечи.
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Метки: Иван Купала   Фотопозитив   праздник   
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6  комментариев
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35k
jonnyD 3 часа назад
А где та часть ? Где эпиляция проводится ?
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20k
Ратибор 39 минут назад
Славянский праздник называется Купало и проводится в день летнего солнцестояния, а Иван Купала - это результат деятельности византийских попов и юлианского календаря.
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11k
Erorist 2 часа назад
Не аутентично... Девушки в трусиках.
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1k
Herr Mannelig 3 часа назад
Как красиво всë выглядит на постановочных фото, кто отмечает ещё этот праздник на самом деле?
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58k
Опиум для народа 4 часа назад
-"Иван Купала праздновался на Руси еще во времена язычества."-
-Только без еврейского имени Иван (Иоанн).
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