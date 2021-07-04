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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
04 июля 2021 23:11
Метки: история   ретро   фото   
227
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Метки: история   ретро   фото   
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4  комментария
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−2
Darina 3 часа назад
Три плюс два снимали зимой скорее всего из-за того, что летом на море очень много народу. Меркель просто прелесть.
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2k
Frank Borman Час назад
32. Маленькая Ангела Меркель (тогда Каснер) играет в маму, ГДР, 1950-е.
Маленькая мразотина. Эх, удавили бы ее тогда, и столько проблем не было бы сейчас в Европе.
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2k
Frank Borman Час назад
13. Сделать звонок
Все как у взрослых. Вырастет и станет подкаблучник.
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350
Елена Букреева 2 часа назад
Такое впечатление, что этот черный окунь не такой уж большой, его слишком близко поднесли к объективу.
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