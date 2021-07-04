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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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6.
Роуз Кеннеди, мать убитого президента США Джона Кеннеди, пережила четверых своих детей, троих внуков, троих зятьев, невестку Жаклин и умерла в возрасте 104 лет.
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"Девочка восторженно встречает своего первого верблюда, 2-х месячного Барни. Барни родился в зоопарке, он так привык к молодым, ему становится одиноко, если их нет рядом". Фото: Аллан Грант
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Потрясная длинноногая красотка из Швеции Эмма Шёберг. 1997 r. Почти каждый из нас видел ее в фильмах "Такси" в роли Петры
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А у нас в стране это традиция такая, - лето снимать зимой!... Вспомните знаменитую "Три плюс два"... Помните жаркие летние сцены? А вот так выглядела в тот момент съемочная группа!...
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Чёрный каменный окунь весом в 416 фунтов (около 190 кг.), пойманный на удочку с катушкой миссис А. В. Барретт, 1901 год
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Спальня в квартире Юрия Андропова. Москва. Кутузовский проспект, 26
После смерти Ю.В.Андропова в квартире жила его жена с сыном. В 1990 г. квартиру продали известному пианисту Николаю Петрову. В 2003 г. квартира была продана на открытом аукционе неизвестному покупателю за 1миллион долларов
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Солдаты одного из подразделений горной артиллерии Британской Индийской армии во время ознакомления с пистолетом-пулемётом Томпсона; Бирма; 1941-й год
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Французский солдат ведёт огонь, прикрываясь телом мёртвого товарища. Первая битва на Марне, сентябрь 1914 года
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Младший командир демонстрирует красноармейцам трофейный немецкий пистолет-пулемёт MP-38
Снимок сделан летом 1941-го года в одной из частей Карельского фронта. По финским данным пистолеты-пулемёты МР-40 для вооружения армии не закупались, небольшое их количество (100-150 единиц) было захвачено только в 1944-м году, в ходе Лапландской войны.
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Каникулы. Ленинградская область, на причале "Крепость Орешек", г. Шлиссельбург Ретро-фото В. Златомрежев
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Последний парад наступает...
После этого никакого парада в честь Октябрьской революции, на Красной площади, Москва, 7 ноября 1990 года, не было... Более того: самого СССР не стало...
Авторский пост
Еще крутые истории!
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Маленькая мразотина. Эх, удавили бы ее тогда, и столько проблем не было бы сейчас в Европе.
Все как у взрослых. Вырастет и станет подкаблучник.