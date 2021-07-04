Просто о вирусной иммунологии

Он-же адаптивный - существует только у сравнительно долгоживущих видов. Упрощенная схема такая: на первичной инфекции за 10-15 дней иммунитет формирует иммунный ответ, при повторном инфицировании массированный ответ будет через ну пусть сутки (для этого после первичной инфекции в организме остается пул "клеток памяти"). У него куча минусов: аутоиммунные заболевания, аллергия, отторжение трансплантатов и т.п. но это почти последний эшелон обороны, который способен справиться с почти любой инфекцией (почти, если-бы не фактор времени, %% был-бы больше 99,99). Очень кратко и упрощенно, только в 1 приближении: лимфоциты "дозреваю" больше 2 лет, среди них проводится позитивная и негативная селекция (негативная проводится порядка 2 лет, клеткам предъявляют разные белки человека - если клетка реагирует на белок - ее уничтожают: не нужен нам иммунитет который будет работать против организма! На фазе негативной селекции выбраковывается до 80% лимфоцитов). Каждый новый лимфоцит нацелен на определенный даже не белок и не на конфигурацию белка, а на фрагмент конфигурации белка "эпитоп"(часть молекулы антигена). У каждого лимфоцит "детектор" сработает только на определенный антиген (ключик к антигену состоит из 3 фрагментов которые случайным образом комбинируются и получается неимоверное кол-во вариантов, что-то порядка 100000000 - это перекрывает все возможные варианты антигенов). При встрече с антигеном В-Лимфоцит (один из классов лимфоцитов) полуактивируются, аналогичное происходит с лимфоцитом другого типа - Хелпер. Когда заточенные под 1 антиген эти полуактивированные лимфоциты (В и Хелпер) встречаются (да вероятность вроде как случайной встречи на границе принца одной страны и принцессы другой, но в организме такие рандеву не исключение а правило) - происходит полная активация В-лимфоцита (это основной пусть активации есть и другие)... он начинает делиться и при этом эволюционировать, конечная форма эволюции - плазматическая форма лимфоцита которая живет не долго но ярко... производя мегатонны антител... все запуски такого пр-ва антител фиксируют Т-лимфоциты и если вдруг снова - вторичный ответ куда как быстрее первичного т.к. минует основные предварительные этапы. Да, чуть не забыл, на каждой фазе деления около 5% В-лимфоцитов "засыпают" и это тоже составная часть пула клеток памяти, при вторичной инфекции им не нужны помощники, они просыпаются с того места на котором "уснули". Когда враг исчерпан - включаются клетки супрессоры и останавливают иммунный ответ - не рационально воевать с врагом которого уже нет.