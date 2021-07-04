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Просто о вирусной иммунологии

Просто о вирусной иммунологии (10 фото + 1 видео)

Автор:
04 июля 2021 15:25
Сообщество : Наука
Метки: Вакцинация   вирусы   иммунология   просто о сложном   
214
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Escander: Эта заметка только для понимания того как работает иммунитет по вирусам и для чего антитела. Иммунитет реально сложный механизм, сложнее в человеке только работа мозга. "Сон разума порождает чудовищ"... "Страх убивает разум, страх это маленькая смерть"

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Метки: Вакцинация   вирусы   иммунология   просто о сложном   
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27  комментариев
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957
Dutch 2 часа назад
Подавляющее большинство моих родственников, друзей и знакомых привилось. И это правильно. Следует ответственно относиться не только к собственной жизни, но и дорожить жизнями близких и окружающих. Это абсолютно логично и естественно.
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3k
Нечаинка 43 минуты назад
Нууу, это слишком однобоко.
У вирусов есть и положительное влияние на природу и человека. Все-таки сколько тысяч лет бок о бок.
Расписывать не буду, кому интересно - всю информацию можно найти из открытых источников.
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5k
Bartello 44 минуты назад
Вот как хорошо начал свою просветительскую деятельность и как плохо закончил сославшись на скудоумие. Не в скудоумии здесь дело, не в нем, а в доверии.
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3k
AlekseiTFS 47 минут назад
Автор самое простое,чтоб показать настоящее лицо аферы с ковид надо дать пояснение,что понятие и критерии Эпидемия /Пандемия = были переписаны в угоду этой вакханалии ВОЗом не задолго до начала всейэтой хрени.
По сути по существующим до 2020 меркам 1000 заболевших на 100.000 НЕ считалось эпидемией и уж тем более пандемией. ТО есть 100.000 на Москву это лучше, чем нормальная эпидемиологическая обстановка - не требующая дополнительных телодвижений.
То есть когда вам говорят,что сегодня о ужас в Москве 10.000 заражённых - вирусологи и эпидемиологи смотрят на это ,как на идеальную среду для существования человека
===
Эпидемию можно создать ещё страашней ,если скажем прописать,что ЭПИДЕМИЯ -ЭТО ОДИН больной в течении года на всей планете = и пипец - мы будем сидеть в вечной эпидемии.
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1k
Татьяна Юсова Час назад
Вакцина называется не Суптник-5, а Спутник V!!!!
Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом. «Victory» - победа.
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9k
K7OO Час назад
Человек, далекий от этой области, все равно ничего не поймет в биохимии, клеточных механизмах, иммунитете и прочих мудреных вещах, даже если пытаться объяснить ему все это максимально просто и доходчиво, на уровне комиксов для детей. Только забьешь ему голову совершенно бессмысленной для него информацией, из которой он один хрен не сможет самостоятельно сделать выводы. Зато про чипизацию, заговоры и тому подобную хрень он поймет все и сразу. Поэтому бесполезно решать эту проблему просветительством, популяризацией и взыванием к сознательности, ничего не получится. Только обязаловка, иного пути нет.
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Мудило, что за "Суптник-5"? Он "Спутник ВИ"
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