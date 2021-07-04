Просто о вирусной иммунологии

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Escander: Эта заметка только для понимания того как работает иммунитет по вирусам и для чего антитела. Иммунитет реально сложный механизм, сложнее в человеке только работа мозга. "Сон разума порождает чудовищ"... "Страх убивает разум, страх это маленькая смерть"
Предисловие
Статья - выжимка знаний автора о иммунологии и к ковиду никаким боком принципиально... судя по текстам некоторых активистов антипрививочной пропаганды у них нет и этих знаний, видимо как и у их чтецов. Заметка только про борьбу организма человека с вирусами.
Кому не интересно читать этот не такой уж большой текст - есть другие варианты:
Уровень 0 (совсем просто, часто не точно) - аниме "Клетки за работой" например тут (аниме):
https://animego.cc/2019-kletki-za-rabotoy.html
Уровень 1 - научпоп лекции, которых просто вагон, например вот эти 2 неплохие:
https://www.youtube.com/watch?v=tJXk2zDomWk
https://www.youtube.com/watch?v=-wj-gjsBGmY
Уровень 2 - реального специалиста: классический учебник по иммунологии Кьюба и компании других авторов (Kuby Immunology, Judi Owen, Jenni Punt, Sharon Stanford), выдержал уже с десяток переизданий каждое из которых дополняется (ссылки не дам, кто готов прочесть 800+ страниц сам найдёт).
Итак...
Кому не интересно читать этот не такой уж большой текст - есть другие варианты:
Уровень 0 (совсем просто, часто не точно) - аниме "Клетки за работой" например тут (аниме):
https://animego.cc/2019-kletki-za-rabotoy.html
Уровень 1 - научпоп лекции, которых просто вагон, например вот эти 2 неплохие:
https://www.youtube.com/watch?v=tJXk2zDomWk
https://www.youtube.com/watch?v=-wj-gjsBGmY
Уровень 2 - реального специалиста: классический учебник по иммунологии Кьюба и компании других авторов (Kuby Immunology, Judi Owen, Jenni Punt, Sharon Stanford), выдержал уже с десяток переизданий каждое из которых дополняется (ссылки не дам, кто готов прочесть 800+ страниц сам найдёт).
Итак...
Т.к. сам по себе он инертен, но если "попал в клетку" (ну скажем не попал, а оболочке вируса удалось доставить своё содержимое - ДНК/РНК в клетку хозяина, далее доставленное ставит под контроль клеточное пр-во белков и клетка вместо синтеза того что требуется начинает делать копии вируса... что заканчивается в 99,99999% смертью клетки). Есть момент на который многие не обращают внимание, хотя и люди и животные и т..п все устроены более менее подобно - перешагнуть возбудителям межвидовой барьер не так просто т.к. в деталях мы очень разные. Проникновение в клетки осуществляется через рецепторы (считай двери закрытые на ключ и открываемые специальным фрагментом хим.соединения - ключиком к двери (у ковида, например, спайковый белок шипа, S-белок... да, шипов на оболочке много!!!), для разных рецепторов - разные ключи, универсальной отмычки нет).
Естественый иммунитет
Иммунитет действительно бывает естественный, он-же врожденный (чаще всего называют его именно так), он-же неизменный... Да, он не плох, умножает на ноль порядка 90% возбудителей.. впрочем кроме специалистов про этих возбудителей никогда не услышим т.к. врожденный иммунитет начинает работать спустя минуты и даже секунды (гистаминовый волдырь на месте укуса комара через минуту после укуса, не через минуту - дайте укусить вас осе будет через минуту уже) и если он пофиксил врага - значит он не представляет реальной опасности и проявления будут кратковременные. Если возбудитель не был пофиксен врождённый иммунитет тем не менее будет оказывать помощь: в клетках срабатывает сигнальная система которая запустит синтез интерферона, который остановит синтез белков в клетке + попадая в соседние клетки и в них остановит синтез (в реале полного останова почти никогда не бывает но сильно притормозит что дает организму время).
Приобретенный иммунитет
Он-же адаптивный - существует только у сравнительно долгоживущих видов. Упрощенная схема такая: на первичной инфекции за 10-15 дней иммунитет формирует иммунный ответ, при повторном инфицировании массированный ответ будет через ну пусть сутки (для этого после первичной инфекции в организме остается пул "клеток памяти"). У него куча минусов: аутоиммунные заболевания, аллергия, отторжение трансплантатов и т.п. но это почти последний эшелон обороны, который способен справиться с почти любой инфекцией (почти, если-бы не фактор времени, %% был-бы больше 99,99). Очень кратко и упрощенно, только в 1 приближении: лимфоциты "дозреваю" больше 2 лет, среди них проводится позитивная и негативная селекция (негативная проводится порядка 2 лет, клеткам предъявляют разные белки человека - если клетка реагирует на белок - ее уничтожают: не нужен нам иммунитет который будет работать против организма! На фазе негативной селекции выбраковывается до 80% лимфоцитов). Каждый новый лимфоцит нацелен на определенный даже не белок и не на конфигурацию белка, а на фрагмент конфигурации белка "эпитоп"(часть молекулы антигена). У каждого лимфоцит "детектор" сработает только на определенный антиген (ключик к антигену состоит из 3 фрагментов которые случайным образом комбинируются и получается неимоверное кол-во вариантов, что-то порядка 100000000 - это перекрывает все возможные варианты антигенов). При встрече с антигеном В-Лимфоцит (один из классов лимфоцитов) полуактивируются, аналогичное происходит с лимфоцитом другого типа - Хелпер. Когда заточенные под 1 антиген эти полуактивированные лимфоциты (В и Хелпер) встречаются (да вероятность вроде как случайной встречи на границе принца одной страны и принцессы другой, но в организме такие рандеву не исключение а правило) - происходит полная активация В-лимфоцита (это основной пусть активации есть и другие)... он начинает делиться и при этом эволюционировать, конечная форма эволюции - плазматическая форма лимфоцита которая живет не долго но ярко... производя мегатонны антител... все запуски такого пр-ва антител фиксируют Т-лимфоциты и если вдруг снова - вторичный ответ куда как быстрее первичного т.к. минует основные предварительные этапы. Да, чуть не забыл, на каждой фазе деления около 5% В-лимфоцитов "засыпают" и это тоже составная часть пула клеток памяти, при вторичной инфекции им не нужны помощники, они просыпаются с того места на котором "уснули". Когда враг исчерпан - включаются клетки супрессоры и останавливают иммунный ответ - не рационально воевать с врагом которого уже нет.
Иммуноглобулины
Иммуноглобулины - ключевой белок адаптивного иммунитета, они-же антитела, иммуноглобулины бывают разных классов: А, D, E, G, M... большинство антител по форме напоминают двухзубцевую вилку, зубья которой - датчик-шаблон эпитопа антигена. При первичной инфекции первыми начинают синтезироваться антитела IgM, чуть позднее - IgG. При вторичной наоборот. IgM по форме как спаянные ручками 5 антител IgG(5 вилок), способны на себя поддеть несколько вирусов заблокировав им проникновение в клетку, IgG садится на 1 ключик к рецептору, если на 1 вирус насядет ооочень много антител IgG - он не сможет проникнуть в клетку. "Ручка вилки антитела одетого на эпитоп" - метка для фагоцита, который видит врага и захватывает его для переваривания (нет отбросов - есть ресурсы, что можно из переваренного пустить на благо организма - будет использовано). Фагоцитоз - основной механизм иммунитета, но без антител не так эффективен (определи ещё кто враг а кто нет, а тут тупо мочи каждого меченного). Далее: есть заражённые клетки внутрь которых никто антитела не пустит, лечить такие клетки организм не умеет да и пытаться их лечить не рационально, поэтому их банально уничтожают - это функция клеток Т-Киллеров и NK-киллеров (разные классы иммунных клеток). При вторичном иммунном ответе уровень антител IgG до 1000 раз выше чем при первичном, массовое производство антител запускается через часы - максимум несколько дней, поэтому вторичная проходит мягче и быстрее, осложнений значительно меньше. Жизнь человека на уровне иммунитета - постоянная война... "они за тебя умирают, а ты даже не знаешь как их зовут!". Болтающиеся без дела иммуноглобулины утилизируются - уровень антител на конкретный антиген падает. Иммуноглобулин - обычный белок который может быть поврежден, а клетки памяти живут и даже делятся.
Вакцинация у здорового человека
Вакцинация у здорового человека протекает легче болезни. Даже злостная тройчатка (3 раневых инфекции: столбняк, газовая гангрена, ээээ ботулизм?) которую нам ставили в 2 приема в школе (парням которым в СССР прямая перспектива сносить сапоги в армии) - реально болезненная настолько что правая рука у некоторых от 1 дня не работала (укол под правую лопатку) - это фигня по сравнению с тем от чего ставилось. Любой воспалительный процесс - противопоказание к прививке т.к. есть шанс срыва в режим цитокинового шторма. Навскидку не помню как там про подавление активности врагов организма с ростом температуры, но +1С - удваивает активность иммунитета, при сверхактивном режиме иммунитет начинает гасить не только врага, поэтому выше 38-38,5С уже нужно сбивать температуру.
Мутации возбудителей
Возбудители тоже не стоят на месте и более удачные мутации побеждают во внутривидовой конкуренции своих родственников, у возбудителей вагон разных способов противодействия иммунитету, один из ключевых - изменчивость... к примеру есть порядка 200 штаммов бета-гемолитического стрептококка (бактерия) способного вызывать ангину, иммунитет против одного штамма не дает иммунитета против других, т.е. можно 200 раз переболеть ангиной каждый раз нарабатывая пулы клеток памяти но вторичного ответа всё никак не будет и каждая ангина как в первый раз заразился. Так-же существуют "антителозависимое усиление инфекции", т.е. вторичная инфекция протекает сложнее первичной, механизм такой: когда возбудитель помеченный антителом попадает в иммунную клетку (например фагоцит) он до того как его разобрали на запчасти ставит под контроль синтез белков и тут-же начинает клонироваться в клетке. Примеры: ВИЧ. И ещё есть вагон других контрприемов, но это вне рамок заметки
Всё это крайнее упрощение, в иммунитете участвует порядка 20 типов клеток и более 50 классов белков - смотря как считать (интерлейкинов настолько много, что ини обозначаются цифрами(соседние номера могут осуществлять противоположные функции)). Против вакцины от оспы контрпропаганда была куда мощнее, чем от ковида.
Теперь о вакцине Суптник-5: это концентрат человеческого аденовируса доработанного таким образом, что: клетки он заражать может, размножаться в организме человека не может, зараженные клетки продуцируют тот-же самый S-белок что у коронавируса. 2 компонента - 2 разных доработанных штамма аденовируса.
Если лет 50 назад практически все вакцины были или убитые или ослабленные формы возбудителей или их родственники (как первая вакцина от оспы), то сейчас порядка 20 разных технологий (или как сейчас модно говорить - платформ) создания вакцин, поэтому даже не буду про другие.
Если лет 50 назад практически все вакцины были или убитые или ослабленные формы возбудителей или их родственники (как первая вакцина от оспы), то сейчас порядка 20 разных технологий (или как сейчас модно говорить - платформ) создания вакцин, поэтому даже не буду про другие.
антипрививочники в силу своего скудознания пытаются выдать приобретенный иммунитет полученный в результате перенесенной болезни за естественный, а точно такой-же как результат вакцинации к нему не относят. Хотя возможно это яркий пример манипуляции терминами, срабатывает только в среде тех кто терминологией не владеет, с другой стороны - иммунология слишком специальная тема что-бы вне среды врачей ей владел значимый % чел.
Бонус тем кому интересна тема
Видео "Внутренняя жизнь клетки", кто не владеет языками - есть субтитры, можно вкл и перевод.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию депутатов
- Песков предложил искать новую работу тем, кто не желает принудительно вакцинироваться
- Американский магазин заклеймили позором после анонса продаж значка в виде желтой звезды Давида
- За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую часть доз «Спутника V»
- В Старом Осколе депутат публично уволил отказавшихся вакцинироваться сотрудников ТЦ
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У вирусов есть и положительное влияние на природу и человека. Все-таки сколько тысяч лет бок о бок.
Расписывать не буду, кому интересно - всю информацию можно найти из открытых источников.
мол, радиация помогала быстрее мутировать организмам в ранний период истории Земли и это хорошо.
можно согласиться отчасти.
но я сомневаюсь, что вы готова лезть в реактор чтобы отрастить крылья как у бабочки.
нырять в вирусы - то же самое. даже привитые доктора всё равно в защитных костюмах ходят...
когда ютуб наводнён роликами с агитаторами-антипрививочниками на любой вкус и цвет - начиная о хитрого плана по чипизации и заканчивая "при сталине такого не было".
люди потребляют информационный мусор разве от большого ума?
По сути по существующим до 2020 меркам 1000 заболевших на 100.000 НЕ считалось эпидемией и уж тем более пандемией. ТО есть 100.000 на Москву это лучше, чем нормальная эпидемиологическая обстановка - не требующая дополнительных телодвижений.
То есть когда вам говорят,что сегодня о ужас в Москве 10.000 заражённых - вирусологи и эпидемиологи смотрят на это ,как на идеальную среду для существования человека
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Эпидемию можно создать ещё страашней ,если скажем прописать,что ЭПИДЕМИЯ -ЭТО ОДИН больной в течении года на всей планете = и пипец - мы будем сидеть в вечной эпидемии.
переполненные больницы по всему миру вы так не расчистите.
а может и расчистите. если каждому объясните, что люди умирают просто потому что испугались. нужно не бояться, бросить эти бесполезные ИВЛ нафиг.
дышать полной пациентам мешает страх.
подобные манипуляции напоминают историю с одним европейским журналом, который много лет рассказывал, что ВИЧ/СПИД не существует, а людей залечили доктора. а потом вся редакция умерла от этого самого.
Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом. «Victory» - победа.
Пользуйтесь официальными источниками https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspxhttps://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx Там и то,чем сейчас колят и по сей день проходит испытательную фазу. Там же вы найдёте и всё,что касаемо предыдущих разработок.
Ну или на худой конец в Яндексе набираем *Вся правда о Гамалей* и читаем .Как пример
Повторюсь изучайте материалы по регистрации лекарственных средств,ну как пример скрин - и там мы видим,что испытания ещё идут. Идут массово на простых людях. Если бы уже были получины ответы на вопрос*А что же мы создали вакцину или что другое* -испытания уже бы закончились. И в догонку ещё пару скринов - ничего общего не находите.
Я понимаю, надо как-то красиво съехать с темы, но получается не очень.
именно поэтому в школе введён такой предмет как "экономика", например. чтобы нельзя было навешать самой тупой лапши.
основы религиозного воспитания - так же. чтобы человек после школы имел хоть какие-то знания о религиях. чтобы нельзя было влить в голову бред.
так и здесь.
но если вы прав, то выживут только очень сильные и очень умные.
я в принципе за Спарту. но идея геноцида русских при помощи ютуб-специалистов и антиковидчиков мне не нравится.
так написал автор. но для тебя это не важно. ты уезжаешь на неделю в угол.