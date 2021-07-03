Moet Hennessy приостановил поставки шампанского в Россию из-за нового закона

481
2
Производитель шампанского Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) временно приостанавил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщают "Ведомости" и РБК со ссылкой на письмо от компании российским партнерам. Накануне российские власти запретили иностранцам использовать понятие "шампанское".
Как уточняется в письме, прекращение поставок шампанского связано с поправками в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции", которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации ранее на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал этот законопроект 2 июля, отмечают РИА Новости.
Одобренный президентом законопроект вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, документ исключает понятие "шампанское" и разрешает использовать его только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.
"И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", - добавили в Moet Hennessy.
Как следует из письма, изменения в законодательстве потребуют от компании пересертификации шампанских вин, чтобы изменить категорию и маркировку продукции на "игристое вино".
В компании уточнили, что производители шампанского пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".
Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.
Как уточняют "Ведомости", всего в Россию ввозится около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции. Об этом говорит изданию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Не более 1 млн человек потребляет его.
Дробиз насчитывает ежегодные поставки компании в Россию на уровне 600 000-800 000 литров на сумму до $20 млн. Он полагает, что это узкий сегмент премиальной продукции и такую продукцию может заменить игристое из Испании и Италии (просекко и кава). По его данным, в основном россияне пьют отечественное игристое — на импорт приходится лишь 27%.
Одобренный президентом законопроект вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, документ исключает понятие "шампанское" и разрешает использовать его только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.
"И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", - добавили в Moet Hennessy.
Как следует из письма, изменения в законодательстве потребуют от компании пересертификации шампанских вин, чтобы изменить категорию и маркировку продукции на "игристое вино".
В компании уточнили, что производители шампанского пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".
Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.
Как уточняют "Ведомости", всего в Россию ввозится около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции. Об этом говорит изданию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Не более 1 млн человек потребляет его.
Дробиз насчитывает ежегодные поставки компании в Россию на уровне 600 000-800 000 литров на сумму до $20 млн. Он полагает, что это узкий сегмент премиальной продукции и такую продукцию может заменить игристое из Испании и Италии (просекко и кава). По его данным, в основном россияне пьют отечественное игристое — на импорт приходится лишь 27%.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Российском городе на ходу вспыхнула маршрутка и попала на видео
- Красота летней России
- "Какое-то обдиралово": реакция соцсетей на минимальную стоимость пачки сигарет
- МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
- В Роскомнадзоре предложили допускать россиян к порно через портал "Госуслуги"
Метки: Россия закон шампанское
13
Понравилось13
Новости партнёров
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Открываем этот самый документ (171-ФЗ) и ищем в нем хоть что-то похожее. Можете даже не тратить время, это фейк.
В связи с политикой импортозамещения разрешить называть пармезаном только калужский сыр! А мерседесом только ладу - гранту!
Почему хенеси тупит с этим? Хотя, например, с Китаем она выполняет это требование неукоснительно. Тут ещё смешнее. После того, как в России начался более углубленный учёт алкогольной продукции, выяснилось, что в дорогих бутиках для ылиты шампанского хенеси продаётся на порядки больше, чем хенеси отправляет его в Россию. Вообще для хенеси этот сегмент, реальный, на уровне статистической погрешности, 2 процента от продаж. Хотя наши ылиты пьют эту шампань ведрами. Тут, конечно, интересный парадокс, но...
На реальные продажи хенеси в России этот закон не повлияет. Как пила наша ылита этот напиток , так и будет пить, и новые этикетки уже печатаются.
Друзья, пейте хороший проверенный самогон, и будет все нормально.
То есть они хотят продавать нам свою продукцию, но изменить маркировку в соответствии с российским законодательством, не хотят?
Думаю, что это не надолго!
Изменят, как миленькие! Потеря такого рынка сбыта, как Россия, большие убытки, а денежки на «западе» считать умеют.
Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс -
Эфес почаще грейте о ладонь.
Следующие шаги: заменить "пиво" на "пивной напиток", "виски" на "самогон", "вино" на "шмурдяк".
Идиоты.
А если серьезно, идиотизм этого решения просто зашкаливает !