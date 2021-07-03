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Moet Hennessy приостановил поставки шампанского в Россию из-за нового закона

Moet Hennessy приостановил поставки шампанского в Россию из-за нового закона (2 фото)

Автор:
03 июля 2021 04:32
Метки: Россия   закон   шампанское   
481
2
Производитель шампанского Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) временно приостанавил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщают "Ведомости" и РБК со ссылкой на письмо от компании российским партнерам. Накануне российские власти запретили иностранцам использовать понятие "шампанское".

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Метки: Россия   закон   шампанское   
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30  комментариев
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9k
Шурум-бурум 4 часа назад
те, кто голосовал за этот законопроект, будут продолжать пить шампанское от moet hennessy, а те, кто голосовал за голосующих, будут продолжать сосать лапу... так что ничего страшного не произошло
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9k
K7OO Полчаса назад
документ исключает понятие "шампанское" и разрешает использовать его только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Открываем этот самый документ (171-ФЗ) и ищем в нем хоть что-то похожее. Можете даже не тратить время, это фейк.
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87
Javier 39 минут назад
ДеПУТАНты теперь советским травиться будут?)))
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−190
Лучший Друг Час назад
Да уж..... Даунито хромосом сплошной, а не власть.... А давайте ещё "бордо" запретим, и всякие там пармезаны! А то иш, чё удумали - в честь какой-то пармы называть.

В связи с политикой импортозамещения разрешить называть пармезаном только калужский сыр! А мерседесом только ладу - гранту!
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6k
vitenok Час назад
На самом деле там всё интересней. Я разобрался немного в этой хренотени. Помните, поправки в конституцию, где объявлялся приоритет российских законов над международными на территории России? Вот это и есть оно. Эта самая хенесси на протяжении всех лет с развала СССР требовала запретить применение слова "шампанское" к российским игристым винам. И новая поправка приводит "шампанское" в российскую систему классификации. По которой французское шампанское, советское шампанское, - это брендовые название игристого вина, и это должно быть отражено в маркировке, и бренды эти должны соответствовать российсим законам, а не международным. Российский гражданин должен знать, что он покупает.
Почему хенеси тупит с этим? Хотя, например, с Китаем она выполняет это требование неукоснительно. Тут ещё смешнее. После того, как в России начался более углубленный учёт алкогольной продукции, выяснилось, что в дорогих бутиках для ылиты шампанского хенеси продаётся на порядки больше, чем хенеси отправляет его в Россию. Вообще для хенеси этот сегмент, реальный, на уровне статистической погрешности, 2 процента от продаж. Хотя наши ылиты пьют эту шампань ведрами. Тут, конечно, интересный парадокс, но...
На реальные продажи хенеси в России этот закон не повлияет. Как пила наша ылита этот напиток , так и будет пить, и новые этикетки уже печатаются.
Друзья, пейте хороший проверенный самогон, и будет все нормально.
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1k
Татьяна Юсова 2 часа назад
«В компании уточнили, что производители шампанского пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка"».

То есть они хотят продавать нам свою продукцию, но изменить маркировку в соответствии с российским законодательством, не хотят?
Думаю, что это не надолго!
Изменят, как миленькие! Потеря такого рынка сбыта, как Россия, большие убытки, а денежки на «западе» считать умеют.
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87
Javier Татьяна Юсова 41 минуту назад
Это шампанское может себе позволить только средний класс и выше. Рынок России для хеннеси это ничто.
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6k
vitenok 2 часа назад
Очень похоже на фейк.
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Ох, расстройство то какое! Бедный РАБочий год копил на пузырь Хенесси, и такой облом!
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235
阿鋒 2 часа назад
«... либо аристократы, либо дегенераты» очень расстроятся :)
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57
Илья Kfh,sitd 3 часа назад
Но по традиции объёмы продаж не упали а выросли
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107
korney 3 часа назад
Так всё верно.
Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс -
Эфес почаще грейте о ладонь.

Следующие шаги: заменить "пиво" на "пивной напиток", "виски" на "самогон", "вино" на "шмурдяк".
Идиоты.
Ссылка coub.com
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1k
a_komolow 4 часа назад
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4k
Unics 4 часа назад
Вот народ то расстроится..
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200
bobobo 4 часа назад
А настоящий Хамон может быть произведен только из подмосковных свиней. Ну в крайнем случае из белорусских. Товар ввезеный из Испании может только называться "Сыровяленый Свиной Окорок."
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10k
Джон Уик 4 часа назад
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200
bobobo Джон Уик 4 часа назад
Класс. На территории РФ футболистами можно называть теперь только игроков сборной России.
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20k
Ратибор 4 часа назад
На очереди коньяк и мадера.
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2k
V2.Smirnov 5 часов назад
Ждём стенаний либерды на тему: как же теперь выживать бабе Нюре в деревне без хамона и Hennessy.
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
Долго пытался найти панорама.ру среди источников.
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4k
Борис Карабанов 5 часов назад
Шах и мат, вата!
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5k
newegg 5 часов назад
Следующим проектом от госдуры будет требование сменить название области Шампань, чтоб не вводить в заблуждение истинных ценителей российского оригинального шампанского.

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967
Вано 5 часов назад
Сказочные долбо.бы
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