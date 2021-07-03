Moet Hennessy приостановил поставки шампанского в Россию из-за нового закона

Как уточняется в письме, прекращение поставок шампанского связано с поправками в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции", которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации ранее на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал этот законопроект 2 июля, отмечают РИА Новости.



Одобренный президентом законопроект вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, документ исключает понятие "шампанское" и разрешает использовать его только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.



"И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", - добавили в Moet Hennessy.



Как следует из письма, изменения в законодательстве потребуют от компании пересертификации шампанских вин, чтобы изменить категорию и маркировку продукции на "игристое вино".



В компании уточнили, что производители шампанского пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".



Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.



Как уточняют "Ведомости", всего в Россию ввозится около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции. Об этом говорит изданию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Не более 1 млн человек потребляет его.



Дробиз насчитывает ежегодные поставки компании в Россию на уровне 600 000-800 000 литров на сумму до $20 млн. Он полагает, что это узкий сегмент премиальной продукции и такую продукцию может заменить игристое из Испании и Италии (просекко и кава). По его данным, в основном россияне пьют отечественное игристое — на импорт приходится лишь 27%.