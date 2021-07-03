Советский теплоход на подводных крыльях «Метеор»

Первые работы над судами на подводных крыльях (СПК) в конструкторских бюро Советского Союза начались в 1933 году. У истоков проекта стояли такие инженеры ЦАГИ, как Владимиров А. Н и Фролов В. Г. В 1937 году была создана первая отечественная система управления подводными крыльями. Первых значительных успехов в разработке СПК советские конструкторы достигли в 1943 году, а уже в 1947 на свет появилось экспериментальное судно А-7, ставшее прообразом всех будущих советских СПК. Первое пассажирское судно данного класса называлось «Ракета-1». На рейс оно вышло 25 августа 1957 года по маршруту Горький – Казань.