Советский теплоход на подводных крыльях «Метеор»

В Советском Союзе огромное внимание уделялось речному пассажирскому флоту. Специально для него с начала второй половины XX века в стране активно разрабатывались и создавались суда на подводных крыльях. Одним из лучших в своем классе стал СПК «Метеор», о котором сегодня и пойдет речь.
Первые работы над судами на подводных крыльях (СПК) в конструкторских бюро Советского Союза начались в 1933 году. У истоков проекта стояли такие инженеры ЦАГИ, как Владимиров А. Н и Фролов В. Г. В 1937 году была создана первая отечественная система управления подводными крыльями. Первых значительных успехов в разработке СПК советские конструкторы достигли в 1943 году, а уже в 1947 на свет появилось экспериментальное судно А-7, ставшее прообразом всех будущих советских СПК. Первое пассажирское судно данного класса называлось «Ракета-1». На рейс оно вышло 25 августа 1957 года по маршруту Горький – Казань.
Первое поколение советских СПК выпускалось с конца 1950-х по конец 1960-х годов. Именно в этом время появились такие знаменитые суда, как «Комета», «Беларусь» и наш сегодняшний герой – «Метеор». С 1970-х по конец 1980-х годов в Советском Союзе перешли к выпуску второго поколения СПК. Ярчайшими представителями здесь стали «Восход», «Колхида», «Полесье», «Циклон», «Ласточка».
Повышенный интерес к судам на подводных крыльях был вызван спецификой характеристик таких плавательных средств. СПК обладали большей скоростью, гораздо лучшей мореходностью и почти полной устойчивостью к качке при сравнении с обычными судами. Правда, были и недостатки: требовательность к двигателям, низкая мореходность при существенном волнении, низкая экономичность.
Собственно «Метеор» является не одним судном на подводных крыльях, а целой серией речных судов, представленной моделями 342, 342Э, 342У. Разрабатывался он в качестве речного пассажирского судна в горьковском Центральным конструкторском бюро по СПК. Руководил проектом советский кораблестроитель Ростислав Евгеньевич Алексеев. На свет судно появилось в 1959 году. Серийный выпуск «Метеоров» наладили на территории Татарстана в Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького. Выпускались «Метеоры» с 1961 по 1999 год. Всего было собрано порядка 400 таких судов.
Водоизмещение «Метеора» составило 53.4 тонны. Длина борта – 53.4 метра. Ширина судна с учетом размаха подводных крыльев – 9.5 метров. Высота «Метеора» во время хода достигала 6.78 метров. Осадка судна во время хода – 1.2 метра, во время стоянки – 2.35 метра. Данная серия СПК комплектовалась несколькими двигателями: М400, М401, М-417, а уже после распада Советского Союза импортными MAN. В движение СПК всегда приводился двумя дизельными силовыми установками с мощностью от 1100 до 2200 л.с. Эксплуатационная скорость хода достигала 66 км/ч. Экипаж судна составлял 3 человека.
В зависимости от модели «Метеор» мог перевозить от 78 до 123 человек. У всех СПК данной серии было три пассажирских салона, которые находились в носовой, кормовой и средней части судна. Чаще всего мягкие кресла делились по салонам по 23, 44 и 44 соответственно. На борту каждого судна также имелась комната для экипажа, подсобное помещение и туалет.
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Понравилось26
... низкая мореходность ...
Это как?
Основное впечатление - очень шумно. После пяти с половиной часов гула голова тяжелая. В остальном - как в самолете. Те же кресла, и туалеты в корме.
Ближайший рейс - завтра. Билеты продаются.
Классный кораблик :)