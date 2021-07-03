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Советский теплоход на подводных крыльях «Метеор»

Советский теплоход на подводных крыльях «Метеор» (6 фото)

Автор:
03 июля 2021 00:23
Метки: СССР   интересно   факты   флот   
445
6

В Советском Союзе огромное внимание уделялось речному пассажирскому флоту. Специально для него с начала второй половины XX века в стране активно разрабатывались и создавались суда на подводных крыльях. Одним из лучших в своем классе стал СПК «Метеор», о котором сегодня и пойдет речь.

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Метки: СССР   интересно   факты   флот   
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11  комментариев
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4k
livaneth 7 часов назад
Ну, почему-ж было? Есть! Эти метеоры до сих пор бегают и пассажиров возят. Ну, как минимум на трассе Санкт-Петербург - Петродворец.
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1k
Eugene Полчаса назад
... гораздо лучшей мореходностью ...
... низкая мореходность ...

Это как?
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5k
newegg 3 часа назад
С «Метеором» познакомиться не пришлось. Вот на морском варианте, «Комете», ездил на однодневную экскурсию в Севастополь из Одессы. Это конец 70-х.
Основное впечатление - очень шумно. После пяти с половиной часов гула голова тяжелая. В остальном - как в самолете. Те же кресла, и туалеты в корме.
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13k
куджо 4 часа назад
Встретил метеоры во Вьетнаме, выглядели надо сказать печально, с кондицинерами кстати были. И Комету видел в Таиланде.
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3k
RALEXXX 6 часов назад
Когда-то на таком или ему подобном, осуществил путешествие из Анапы в Туапсе. 4 часа.
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4k
livaneth 6 часов назад
https://nevapiter.com/meteory/meteory-iz-sankt-peterburga-v-petergofhttps://nevapiter.com/meteory/meteory-iz-sankt-peterburga-v-petergof
Ближайший рейс - завтра. Билеты продаются.
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2k
PLT LDR 6 часов назад
Речное и пребрежное пароходство. Из Владика до Славянки ходила Комета.
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11k
Вася 6 часов назад
был у нас на Иртыше такой, прямо водный автобус-самолёт..не "Ракета", конечно, но волну классную давал. а вот "Агитатор" кто помнит, тоже по рекам ходил. И ещё на воздушной подушке был такой, "Зарница" вроде, на тренировки ездил на остров на нём
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2k
EzhiK 7 часов назад
У нас,в приморье,назывались"Комета".Ходили Находка-Владивосток.
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16k
Денис 7 часов назад
Катался на нем кучу раз из Петродворца до Питера.
Классный кораблик :)
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