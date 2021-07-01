Предметы, которые на самом деле совсем не те, за кого себя выдают

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На первый взгляд все эти штуки кажутся простыми и незатейливыми, но если взглянуть на них повнимательнее, то выяснится: все они - вовсе не то, чем кажутся. Их умелая мимикрия способна обмануть любого!
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Чтобы случайно не съесть богомола, затесавшегося в салат, нужен внимательный второй взгляд!
"Ехал домой и всю дорогу не мог понять, почему мне так настойчиво улыбается этот мужик из машины рядом . Потом сообразил"
Это всего лишь старый трухлявый пень, но если присмотреться, можнотувидеть на нем настоящее лесное царство!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вещи маскировка мимикрия похоже да не то же предметы со второго взгляда удивительное рядом факты
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На днях, когда еще жара стояла, собираюсь утром чистить зубы. Выдавливаю пасту на щетку и смотрю, что она, прямо жидкая. Надо же, думаю,от жары, даже паста расплавилась. Подношу щетку ко рту и краем глаза замечаю отражение тюбика пасты в зеркале. Мозг, к счатью отреагировал оперативно. Как оказалось, жена вчера ранку у кошки обрабатывала и забыла убрать мазь на место.
Тюбик с пастой лежал рядом...
"Луна, похожая на тортилью" - наоборот.
"Это тайный проход в стене или обманка?" - это нержавейка.
"Съедобный AirPod" -чеснок просто.
"Мама, у меня на дне бутылки - паук!" - а вот это уже клиника у автора.