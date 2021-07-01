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Предметы, которые на самом деле совсем не те, за кого себя выдают

Предметы, которые на самом деле совсем не те, за кого себя выдают (18 фото)

Автор:
01 июля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вещи   маскировка   мимикрия   похоже да не то же   предметы   со второго взгляда   удивительное рядом   факты   
1355
18
На первый взгляд все эти штуки кажутся простыми и незатейливыми, но если взглянуть на них повнимательнее, то выяснится: все они - вовсе не то, чем кажутся. Их умелая мимикрия способна обмануть любого!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещи   маскировка   мимикрия   похоже да не то же   предметы   со второго взгляда   удивительное рядом   факты   
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6k
McAir 41 минуту назад
Подписи к фото, как всегда - ...
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23k
Vazari 8 минут назад
Похожие предметы,блин...
На днях, когда еще жара стояла, собираюсь утром чистить зубы. Выдавливаю пасту на щетку и смотрю, что она, прямо жидкая. Надо же, думаю,от жары, даже паста расплавилась. Подношу щетку ко рту и краем глаза замечаю отражение тюбика пасты в зеркале. Мозг, к счатью отреагировал оперативно. Как оказалось, жена вчера ранку у кошки обрабатывала и забыла убрать мазь на место.
Тюбик с пастой лежал рядом...
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285
Andiks Полчаса назад
"Это не пряжа, а лапша" - не просто лапша, а соба, гречичная лапша.
"Луна, похожая на тортилью" - наоборот.
"Это тайный проход в стене или обманка?" - это нержавейка.
"Съедобный AirPod" -чеснок просто.
"Мама, у меня на дне бутылки - паук!" - а вот это уже клиника у автора.
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