Предметы, которые на самом деле совсем не те, за кого себя выдают

На первый взгляд все эти штуки кажутся простыми и незатейливыми, но если взглянуть на них повнимательнее, то выяснится: все они - вовсе не то, чем кажутся. Их умелая мимикрия способна обмануть любого!

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Этот виноград нельзя есть! На самом деле это - ботриоидные минералы халцедона 0 Источник:

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Съедобный AirPod 0 Источник:

Хотите верьте, хотите нет, но это торт, а не старые губки для мытья посуды 0 Источник:

Есть ли подошва у этих конверсов? 0 Источник:

Чтобы случайно не съесть богомола, затесавшегося в салат, нужен внимательный второй взгляд! 0 Источник:

Это не ноутбук. Это театральный зал, а перед ним - развернутые театральные декорации. 0 Источник:

Это тайный проход в стене или обманка? 0 Источник:

"Ехал домой и всю дорогу не мог понять, почему мне так настойчиво улыбается этот мужик из машины рядом . Потом сообразил" 0 Источник:

Луна, похожая на тортилью 0 Источник:

Это всего лишь старый трухлявый пень, но если присмотреться, можнотувидеть на нем настоящее лесное царство! 0 Источник:

Не пугайтесь, это не яйцо дракона! Так выглядит свежеприготовленная ветчина 0 Источник:

Побег из яйца 0 Источник:

Это не пряжа, а лапша 0 Источник:

Мама, у меня на дне бутылки - паук! 0 Источник:

Так вот ты где, крокодил, который солнце проглотил! 0 Источник:

Не ешьте этот клубничный десерт! На самом деле, это шпаклевочная паста 0 Источник: