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Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье

Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 00:53
Сообщество : Аварии
Метки: tesla   ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   Степаненко-младший   авария   артём   видео   полёт   
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В подмосковной Барвихе на полном ходу вылетел с проезжей части и угодил в окрестный водоём автомобиль Tesla, водителем которого, как выяснилось позже, оказался 21-летний студент МГИМО и сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артём.

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Метки: tesla   ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   Степаненко-младший   авария   артём   видео   полёт   
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19  комментариев
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4k
tamin 2 часа назад
Хочется узнать что думает прокуратура про такую игрушку у 21 летнего малолетки
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14k
vikklu Минуту назад
Жаль... Сами понимаете...
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11k
Великий Кормчий 20 минут назад
А официальный кремлебот скжет
Сосите... всё под контролем!
Подумаешь, щенок особоприближённого брелок от хаты утопил.
Сучье государство
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5k
Енот Потаскун 48 минут назад
А виноват во всём пьяный автопилот, который, находясь в не трезвом состоянии, не справился с управлением.
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1k
Replicant Час назад
Высокопоставленный чиновник сбил своим автомобилем на пешеходном переходе сразу двоих, ну и интересуется у знакомого судьи по поводу возможного приговора. Ну, рассуждает судья, я предполагаю, что тот, который своей головой разбил Вам лобовое стекло, может получить 5 лет за повреждение чужого имущества. А второй, который от удара отлетел в кусты, может и 8 лет схлопотать за попытку скрыться с места преступления.
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5k
Miraton Час назад
Рафик нэувинуватый.... (С)
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Жаль, не утонул в гнилом болоте, выпляток председательский.
Такая дорожная обстановка была, сказал папаша?
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43k
doker 2 часа назад
Я бы удивился, если бы это был сын дяди Васи, слесаря ЖКХ, а так... обыденно.
Ах, да... Дядя Вася должен "ужаться" в доходах. Машину же новую покупать надо. Пусть и не сыну дяди Васи, но мы же консолидированное общество.
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1k
Viktor 2 часа назад
Дорожная обстановка такая была - отбойники дорогу перебегали .
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28k
a.fey 2 часа назад
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9k
Кыся 2 часа назад
Теперь прокуратура и Ярославская область спорят о размере возмещения ущерба. Область предлагает возместить в троекратном размере, когда как прокуратура настаивает на десятикратном. Кто из них победит в этой гонке, пока неясно.
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6k
Дарья 2 часа назад
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65k
Добрый человек. 2 часа назад
Теперь прокуратура займется серьезно этим делом , Ибо в нашей стране с этим строго ! ..
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225
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
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