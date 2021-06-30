Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье

В подмосковной Барвихе на полном ходу вылетел с проезжей части и угодил в окрестный водоём автомобиль Tesla, водителем которого, как выяснилось позже, оказался 21-летний студент МГИМО и сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артём.
На 76.RU уточняют, что утром 29 июня в районе Подушкинского шоссе молодой человек, находившийся в салоне один, на большой скорости не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина врезался в отбойник, а далее слетела с дороги в местный пруд.
Отец оставшегося в живых Артёма подтвердил информацию об аварии и заверил, что с его наследником всё в порядке. «Дорожная обстановка такая была», — заявил он, в комментариях к ситуации.
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Согласно имеющимся данным, Степаненко-младший...
Артём ехал за рулём Tesla Model S. Стоимость такой машины в кузове Tesla Model S Long Range Plus этого года составляет 7 720 208 рублей.
СМИ уже располагают кадрами с места аварии. Судя по ним, машина ремонту и восстановлению не подлежит.
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Сосите... всё под контролем!
Подумаешь, щенок особоприближённого брелок от хаты утопил.
Сучье государство
Это было до суда, чем закончилось дело не знаю.
Такая дорожная обстановка была, сказал папаша?
Ах, да... Дядя Вася должен "ужаться" в доходах. Машину же новую покупать надо. Пусть и не сыну дяди Васи, но мы же консолидированное общество.