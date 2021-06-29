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На сцене барнаульского цирка олень забодал дрессировщицу: видео

На сцене барнаульского цирка олень забодал дрессировщицу: видео (1 фото)

Автор:
29 июня 2021 20:40
Сообщество : Животные
Метки: Россия   барнаул   блондинка   забодал   олень   представление   сцена   цирк   
2050
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Животное напало на работницу цирка во время шоу в Барнауле. Женщина, по счастью, отделалась только всего несколькими ссадинами. Очевидцы запечатлели происшествие на видео и выложили его на странице Barnaul 22 во "ВКонтакте".

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Метки: Россия   барнаул   блондинка   забодал   олень   представление   сцена   цирк   
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28  комментариев
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1k
Йожык 2 часа назад
Запретить все эти пыточные для животных. Зверушки живут в неестественных условиях, вечные дрессировки, еще неизвестно как с ними обращаются.
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3k
Михалыч 5 минут назад
Сложно сказать, что лучше: быть животному в цирке или в дикой природе. Что в цирке нормальных условий для жизни нет, что и в дикой природе тоже не сахар. Надо самому что-то найти поесть, при этом быть самому не съеденым. Брачный период опять же. Какой-нибудь альфа-самец так отпьиздьюлит, что хлыст дрессировщика гимнастикой покажется. В любом случае животное в цирке или зоопарке живет дольше, чем в дикой природе.
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−13
Племянник Путина 6 минут назад
В сезон из Сочи в Барнаул? Говённый цирк похоже...
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223
Шпут 7 минут назад
А потом "плохих" животных усыпляют.
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186
3,14здун-фантаст 7 минут назад
как ваши цирки за.ебали.. зрелище для олигофренов
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6k
Летучий Мыш 9 минут назад
Идет коза рогатая...
спасибо, что не тигра))
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71
Гиви Полчаса назад
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Дрессировка животных, особенно хищных, та еще жесть. Обратную сторону что-то никто не хочет показывать.

Куклачев и тот сука, валерьянку использует.
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2k
truent 46 минут назад
Вспоминается старая история. Не скажу точно какая страна, 19 век... Великосветские дамы написали письмо правительству, когда узнали, что медицинские опыты проводят на собаках. Они очень возмущались и жалели животных. В конце письма они написали: " Прекратите издеваться над животными! У нас полно негров и негритят. Проводите опыты на них!" ... так было...
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11k
net 54 минуты назад
Всё что про цирк я за зверей.
Что-то не понравилось оленю. Да ему там всё не нравится, только его эти мрази живодеры пиз.дят, мучают и пытают. Вот и ходит он там строем, потому что чуть что опять пытки.
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727
Наташа Гадова Час назад
Олень здесь больше пострадал
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10k
Енот Полиграфович Час назад
Шоу удалось.
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20k
Альберт Час назад
"Забодал" он её...
Ещё бы написали: "попытался изнасиловать", как раньше в "Спид-инфо" писали.
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8k
DumDum Час назад
"Забодал" глагол с законченным действием. А тут даже не "боднул" толком. Оленю вообще досталось больше, чем дрессировщице.
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17k
Robin Hood Час назад
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263
Nane First NameLast Час назад
Я не против цира и дрессировок, но это перегнули палку, что животное себя так повело.

Есть нормальные методики. За цир не скажу, а за служебных собак скажу.

За 2 мес дрессуры собака выполняла команду "Рядом". Хотя видела, что поводок к ошейнику не пристёгнутый. На других собак/кошек/голубей/воробьёв обращала внимание, но продолжала выполнять команду "Рядом"!

При дрессуре использовались сухарики мелкие(фуфло)и вышквари из сала. Вышкварки залетали только так!
Сахар рафинад не давал. В двух ладонях были вышкварки в левой, а кубики рафинада сахара в правой. Догадайтесь с одного раза, с какой руки всё было мигом съедено и какая рука была мигом облизана?
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1k
Сергей Иванов 2 часа назад
"При выступлении Сочинского цирка-шапито "Маска" на Барнаульской сцене цирка, олень забодал дрессировщицу. Олень отделался легким испугом....."И. Ильф и Е. Петров просто аплодируют лежа из гроба.
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11k
Евгений 2 часа назад
Ну как забодал - помял слегка. Мог бы конечно и получше постараться. Когда уже эти живодёрни прикроют?
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570
Ermak 2 часа назад
Одень жаль что олень не забодал эту суку насмерть.
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966
Sanek 2 часа назад
Жаль что слабовато пободал. Люди, которые причиняют боль животным на потеху публике заслуживают боли не меньше
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512
Гасан 2 часа назад
пора прекратить это безобразие!
животные уже бастуют
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39k
Войнов 2 часа назад
А еще, с-ка, благородный...
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