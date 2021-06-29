На сцене барнаульского цирка олень забодал дрессировщицу: видео

По данным источника, в Барнауле гастролировал сочинский цирк-шапито "Маска". Позже дрессировщики разъяснили, что инцидент произошёл вследствие того, что на сцене был неправильно размещён реквизит. В результате чего олень испугался и сильно нервничал.





Ранее сообщалось о том, как в луганском цирке лев напал на дрессировщика.