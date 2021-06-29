На сцене барнаульского цирка олень забодал дрессировщицу: видео

Животное напало на работницу цирка во время шоу в Барнауле. Женщина, по счастью, отделалась только всего несколькими ссадинами. Очевидцы запечатлели происшествие на видео и выложили его на странице Barnaul 22 во "ВКонтакте".
На кадрах можно разглядеть, как оленю что-то не понравилось и он решил выместить своё неудовольствие в попытке забодать участницу циркового представления. Однако не тут-то было - коренастая блондинка "взяла быка за рога", тем самым спасая живописные участки своего тела. А когда на помощь подоспели коллеги, разбушевавшееся животное коллективными усилиями было усмирено.
По данным источника, в Барнауле гастролировал сочинский цирк-шапито "Маска". Позже дрессировщики разъяснили, что инцидент произошёл вследствие того, что на сцене был неправильно размещён реквизит. В результате чего олень испугался и сильно нервничал.
Ранее сообщалось о том, как в луганском цирке лев напал на дрессировщика.
Источник:
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Дрессировка животных, особенно хищных, та еще жесть. Обратную сторону что-то никто не хочет показывать.
Куклачев и тот сука, валерьянку использует.
Что-то не понравилось оленю. Да ему там всё не нравится, только его эти мрази живодеры пиз.дят, мучают и пытают. Вот и ходит он там строем, потому что чуть что опять пытки.
Ещё бы написали: "попытался изнасиловать", как раньше в "Спид-инфо" писали.
Есть нормальные методики. За цир не скажу, а за служебных собак скажу.
За 2 мес дрессуры собака выполняла команду "Рядом". Хотя видела, что поводок к ошейнику не пристёгнутый. На других собак/кошек/голубей/воробьёв обращала внимание, но продолжала выполнять команду "Рядом"!
При дрессуре использовались сухарики мелкие(фуфло)и вышквари из сала. Вышкварки залетали только так! Сахар рафинад не давал. В двух ладонях были вышкварки в левой, а кубики рафинада сахара в правой. Догадайтесь с одного раза, с какой руки всё было мигом съедено и какая рука была мигом облизана?
Твоё счастье, мразь, что это интернет, в реале я бы тебе эти слова забил в глотку вместе с зубами.
животные уже бастуют