15 доказательств, что жизнь с котейками - цирк бесплатный

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Ученые выяснили, что кошки превратились в домашних животных, примерно 10 тысяч лет назад, в каменном веке. И сегодня мы не можем себе представить, как бы мы жили без их забавных выходок. В этом посте вы увидите доказательства, что одно уже присутствие в доме усатых и хвостатых, гарантирует вам бездну позитива, как-будто вы побывали на цирковом представлении.
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Когда я зову свою кошку, она смотрит на меня так, как-будто у неё произошла личная трагедия
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