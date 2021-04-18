15 доказательств, что жизнь с котейками - цирк бесплатный

Ученые выяснили, что кошки превратились в домашних животных, примерно 10 тысяч лет назад, в каменном веке. И сегодня мы не можем себе представить, как бы мы жили без их забавных выходок. В этом посте вы увидите доказательства, что одно уже присутствие в доме усатых и хвостатых, гарантирует вам бездну позитива, как-будто вы побывали на цирковом представлении.