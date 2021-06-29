В Финляндии нашли уникальный шаманский посох каменного века

Уникальная находка была сделана в Ярвенсуо 1, заболоченном месте, которое в доисторические времена было заселено (между 4000 г. до н. э. и 2000 г. до н. э.). Посох очень хорошо сохранился. Его длина составляет более полуметра и он не похож ни на один другой деревянный артефакт, найденный в Северной Европе и относящийся к этому историческому периоду.