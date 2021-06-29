В Финляндии нашли уникальный шаманский посох каменного века

284
7
Финские археологи обнаружили деревянный посох в виде скользящей змеи с замысловатой резьбой. Ему 4400 лет, и он восходит к периоду неолита - заключительному этапу каменного века. Специалисты полагают, что посох использовался шаманами для совершения ритуалов.
Уникальная находка была сделана в Ярвенсуо 1, заболоченном месте, которое в доисторические времена было заселено (между 4000 г. до н. э. и 2000 г. до н. э.). Посох очень хорошо сохранился. Его длина составляет более полуметра и он не похож ни на один другой деревянный артефакт, найденный в Северной Европе и относящийся к этому историческому периоду.
"Эта изящно вырезанная фигурка змеи естественного размера - великолепный, заставляющий задуматься взгляд из далекого прошлого, - сказал автор исследования доктор Сату Койвисто из Университета Турку. - Я видел много необычных вещей за годы своей работы археологом водно-болотных угодий, но эта находка лишила меня дара речи и вызвала дрожь".
В наскальном искусстве эпохи неолита присутствуют изображения предметов в форме змей, которые держат фигуры людей, поэтому эксперты считают, что этот предметом был ритуальным посохом шамана каменного века.
В наскальном искусстве эпохи неолита присутствуют изображения предметов в форме змей, которые держат фигуры людей, поэтому эксперты считают, что этот предметом был ритуальным посохом шамана каменного века.
×
Ярвенсуо 1 на юго-западе Финляндии был случайно обнаружен землекопами в 1950-х годах, но раскопки были проведены лишь частично. Археологи начали вновь изучать этот участок с 2019 года.
На доисторическом берегу озера есть заболоченные места, способствующие сохранению деревянных предметов. Во время предыдущих раскопок на этом месте был обнаружен деревянный ковш с ручкой в виде головы медведя.
На доисторическом берегу озера есть заболоченные места, способствующие сохранению деревянных предметов. Во время предыдущих раскопок на этом месте был обнаружен деревянный ковш с ручкой в виде головы медведя.
Изображения змей в наскальных рисунках североевропейского неолита - а) Онежское озеро; б) Кольский полуостров; в – д) Финляндия; е) Белое море
"Кажется, существует определенная связь между змеями и людьми, - сказал соавтор исследования доктор Антти Лахелма из Университета Хельсинки. - Это напоминает северный шаманизм исторического периода, где змеи играли особую роль в качестве духов-помощников шамана. Даже несмотря на то, что разрыв во времени огромен, возможность некоторой преемственности дразнит - есть ли у нас посох шамана каменного века?"
Водно-болотное угодье Ярвенсуо 1 расположено на юго-западе Финляндии у подножия холма, возвышающегося посреди большого торфяного плато. Археологический интерес представляет южный берег осушенного озера Раутаярви. а) Карта расположения; б) учебная площадка в Ярвенсуо; в) аэрофотоснимок участка.
Полевые работы в 2020 году
Открытие было сделано группой археологов. Помимо "змеиного посоха", они обнаружили несколько других деревянных артефактов, в том числе деревянную утварь, остатки строений и рыболовные снасти.
По мнению археологов, это указывает на то, что Ярвенсуо 1 был местом не только причудливых ритуалов с участием фигурки змеи, но и обычной мирской деятельности, то есть здесь можно снять слепок всех аспектов жизни древнейшей эпохи.
Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.
По мнению археологов, это указывает на то, что Ярвенсуо 1 был местом не только причудливых ритуалов с участием фигурки змеи, но и обычной мирской деятельности, то есть здесь можно снять слепок всех аспектов жизни древнейшей эпохи.
Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Китайские археологи откопали свинку из Angry Birds
- Капуцины живут в "каменном веке", вовсю используя инструменты из камня
- В Помпеях обнаружили полностью сохранившуюся церемониальную колесницу
- В Испании нашли хрустальный кинжал, которому не менее 5 000 лет
- На раскопках в Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия
Метки: археологические находки археология древние артефакты каменный век находка археологов посох финляндия шаман
20
Понравилось20
Новости партнёров