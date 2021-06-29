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В Финляндии нашли уникальный шаманский посох каменного века

В Финляндии нашли уникальный шаманский посох каменного века (7 фото)

Автор:
29 июня 2021 15:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археологические находки   археология   древние артефакты   каменный век   находка археологов   посох   финляндия   шаман   
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Финские археологи обнаружили деревянный посох в виде скользящей змеи с замысловатой резьбой. Ему 4400 лет, и он восходит к периоду неолита - заключительному этапу каменного века. Специалисты полагают, что посох использовался шаманами для совершения ритуалов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологические находки   археология   древние артефакты   каменный век   находка археологов   посох   финляндия   шаман   
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3  комментария
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23k
Vazari Полчаса назад
Разве это посох? Это окаменелый язык червяка из "Дрожь земли"
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11k
Bill 6 минут назад
Проверили? Работает?
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22k
SerGProS 43 минуты назад
Колдунём?
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