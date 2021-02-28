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В Помпеях обнаружили полностью сохранившуюся церемониальную колесницу

В Помпеях обнаружили полностью сохранившуюся церемониальную колесницу (10 фото)

Автор:
28 февраля 2021 11:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археологические находки   археология   колесница   находка археологов   повозка   помпея   раскопки   
1146
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Итальянские археологи ликуют! Почти идеально сохранившаяся четырехколесная повозка, сделанная из железа, бронзы и олова, была найдена возле конюшен старинной виллы в Чивита-Джулиана, примерно в 700 метрах к северу от стен древних Помпей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологические находки   археология   колесница   находка археологов   повозка   помпея   раскопки   
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4  комментария
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Клёст Час назад
)На заглавном фото, справа, показалось что приборную панель вижу))
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2k
Outcast 20 минут назад
Не бита не крашена. Пробег только по Италии. Ездил дедушка.
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3k
Едондер пуп Outcast Минуту назад
Подождите, дайте до конца откопать: вдруг дедушка ещё внутри.
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Срочно на СТО!
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