В Помпеях обнаружили полностью сохранившуюся церемониальную колесницу

Помпеи, в 23 км к юго-востоку от Неаполя, были домом для 13000 человек. В 79 году н. э. они оказались погребены под слоем лавы и пепла в результате сильнейшего извержения Везувия. Обнаружено около двух третей древнего города площадью 66 гектаров. Впервые руины Помпей были найдены лишь в 16 веке, а официальные раскопки начались только в 1750 году.



"Помпеи продолжают удивлять нас своими открытиями, и это будет продолжаться еще много лет, при этом нам еще предстоит раскопать 20 гектаров", - сказал министр культуры Италии Дарио Франческини. Этот античный город - редкое свидетельство греко-римской жизни, одна из самых популярных достопримечательностей Италии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.