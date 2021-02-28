В Помпеях обнаружили полностью сохранившуюся церемониальную колесницу

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Итальянские археологи ликуют! Почти идеально сохранившаяся четырехколесная повозка, сделанная из железа, бронзы и олова, была найдена возле конюшен старинной виллы в Чивита-Джулиана, примерно в 700 метрах к северу от стен древних Помпей.
Повозка датируется 1 веком н. э. Такие богато украшенные экипажи использовались знатью для свадеб, торжественных церемоний и процессий, посвященных религиозным праздникам - например, в честь Венеры, богини любви и красоты, или Цереры, богини плодородия.
Изогнутая задняя часть колесницы с открытым верхом - место для пассажиров, передняя - место для возницы, управляющего двумя лошадьми
Найденный экземпляр уникален тем, что очень хорошо сохранился: под слоем пепла остались практически нетронутыми все декоративные элементы.
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Сбоку, над колесами - декоративные элементы на эротические темы
Ранее археологи в Помпеях уже находили транспортные средства, но это были в основном повозки, используемые для транспорта и работы, а не для церемоний.
Ее нашли на крыльце перед конюшней, где в 2018 году были обнаружены останки трех лошадей, в том числе запряженной лошади
На снимках выше более подробно показана конструкция колесницы сбоку и задняя зона, рассчитанная на двух пассажиров, а также место возницы в передней части.
На снимке: задняя часть колесницы с богато украшенным орнаментом, подчеркивающим ее церемониальное использование.
Археологи проводят раскопки на месте, где была найдена повозка, примерно в 700 метрах к северу от стен древних Помпей.
Вот так эта церемониальная повозка выглядела когда-то
Помпеи, в 23 км к юго-востоку от Неаполя, были домом для 13000 человек. В 79 году н. э. они оказались погребены под слоем лавы и пепла в результате сильнейшего извержения Везувия. Обнаружено около двух третей древнего города площадью 66 гектаров. Впервые руины Помпей были найдены лишь в 16 веке, а официальные раскопки начались только в 1750 году.
"Помпеи продолжают удивлять нас своими открытиями, и это будет продолжаться еще много лет, при этом нам еще предстоит раскопать 20 гектаров", - сказал министр культуры Италии Дарио Франческини. Этот античный город - редкое свидетельство греко-римской жизни, одна из самых популярных достопримечательностей Италии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Помпеи продолжают удивлять нас своими открытиями, и это будет продолжаться еще много лет, при этом нам еще предстоит раскопать 20 гектаров", - сказал министр культуры Италии Дарио Франческини. Этот античный город - редкое свидетельство греко-римской жизни, одна из самых популярных достопримечательностей Италии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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