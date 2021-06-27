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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (22 фото)

Автор:
27 июня 2021 13:16
Метки: вопросы   находки   ответы   
1263
22

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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52k
Похабыч 53 минуты назад
Это мини-пепелац!

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125
Yurko Yurkoz 16 минут назад
9. "Что это за кусок металла на стене дома? Зачем он нужен?"

И правильный ответ это заслонка в камине!...
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14k
Corvus Corax 43 минуты назад
"распиливают хлеб, зачастую багет, так, чтобы получились две равномерные половинки"
Багет в 5 см длиной? Отрезать куски одной толщины - возможно. Но это не точно. Распилить багет - нереально.
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