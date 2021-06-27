Ответ: "Это запасные шайбы для аккумулятора и винты для клеммных блоков. Такие могут пригодится тем, кто часто снимает аккумулятор с мотоцикла"

7. "Такие розетки установлены почти в каждой комнате. Дом был построен еще в 70-е и кажется с тех пор ремонтов не было. Для чего они? И почему с такими отверстиями?"