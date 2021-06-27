Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Мой отец нашел это на распродаже старых вещей и купил. Чем это может быть?"
Ответ: "Судя по всему, это иконография. На данном предмете запечатлено рождение Христа"
2. "Эта штуковина валяется на кухне. Что это и для чего?"
Ответ: "Это ручка от ореходробилки, которая выглядит так:"
3. "Что это за антикварная штуковина?"
Ответ: "Это винтажная подставка для ножа"
4. "Я нашел эту машину в старом доме в Испании. Кажется, управлять ею можно только вручную с помощью колеса. Для чего такая нужна?"
Ответ: "Это старая дробилка для винограда, которая расщепляет мякоть, позволяя соку вытекать"
5. "Две железные и явно старые штуковины, найденные мною среди старых вещей. Для чего такие могли понадобиться?"
Ответ: "Это фигурные резаки по тесту. Используются для приготовления печенья"
6. "Вот это я нашел у отца в гараже. Что это?
Ответ: "Это запасные шайбы для аккумулятора и винты для клеммных блоков. Такие могут пригодится тем, кто часто снимает аккумулятор с мотоцикла"
7. "Такие розетки установлены почти в каждой комнате. Дом был построен еще в 70-е и кажется с тех пор ремонтов не было. Для чего они? И почему с такими отверстиями?"
Ответ: "Отверстия под три зубца предназначались для телевизионных и FM-антенн, а под пять зубцов - для специального вращателя антенны"
8. "Старый инструмент размером с банан. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это дибблер - остроконечная палка, с помощью которой проделывают отверстия в земле, куда высаживают семена"
9. "Что это за кусок металла на стене дома? Зачем он нужен?"
Ответ: "Это анкерная пластина, предназначенная для удержания каменной кладки на месте"
10. "Нашел это у себя дома. Ума не приложу, чем это может быть"
Ответ: "Судя по виду, это крохотная версия старинной маслобойки. Наверняка часть кукольного домика"
11. "Что это за узор на игровой площадке?"
Ответ: "Это детская игра. Ее цель добраться до центральной точки идя по стрелкам"
12. "Что это я нашел у себя в гараже?"
Ответ: "Это резиновые шланги для воздушных линий. Используется для предотвращения случайного контакта с проводкой. Они соединяются друг с другом, образуя более длинную трубку"
13. "Среди вещей своего дедушки нашел эту штуковину. Для чего она?"
Ответ: "Это старая двусторонняя щеточка для одежды, чтобы счищать ворс или пыль"
14. "Нашел это в коробке со старыми вещами. Что за штуковина?"
Ответ: "Это старый индикатор скорости"
15. "Очень странная посудина. Никто у нас в семье не знает для чего она"
Ответ: "Это курильница для благовоний"
16. "Какой-то набор причудливых палочек с цветными пятнами. Зачем такой нужен?"
Ответ: "Ранее с помощью подобных наборов проверяли и оценивали зрение пациента"
17. "Что это за штуковина? Внутри еще были какие-то штыри, но я не уверен, что они от этого предмета"
Ответ: "Это старинный портативный сейсмограф, разработанный 1927 году Эдвардом Роквеллом"
18. "Ручки как у ножниц, но все что эта штуковина делает - это выпускает шипы вовнутрь. Что это и для чего?"
Ответ: "С помощью данного предмета срезают верхушку сваренного всмятку яйца"
19. "Нашел среди кухонных инструментов. Для чего эта штуковина?"
Ответ: "С ее помощью разрезают или распиливают хлеб, зачастую багет, так, чтобы получились две равномерные половинки"
20. "Купила эти ложки, потому что они показались мне интересными. Для чего конкретно они предназначены?"
Ответ: "Такие ложки используются для приготовления коктейлей"
Источник:
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И правильный ответ это заслонка в камине!...
Багет в 5 см длиной? Отрезать куски одной толщины - возможно. Но это не точно. Распилить багет - нереально.