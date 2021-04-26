30 абсурдно дорогих товаров, которые можно найти онлайн

Автор:
26 апреля 2021 20:50
Онлайн-шопинг полон разочарований. Однако это хобби может принести и морю позитива: достаточно посмотреть на тред в Твиттере, где пользователи смеются над безумно дорогими и при этом совершенно бесполезными товарами, которые можно найти в люксовых интернет-магазинах.
1. Сумка Louis Vitton за 39 000 долларов.
2. Сумочка в виде складного стула от Pavé за 895 долларов.
3. Урна для праха в виде головы покойного, напечатанной на 3D-принтере
4. Камень за 100 долларов
5. Кирпич Supreme за 300 долларов
6. Сумка с фруктами от Louis Vitton за 11 400 долларов
7. Туфли-копыта за 825 долларов
8. Штаны с неожиданным вырезом
9. Серебряный клубок от Tiffany за 9 500 долларов
10. Сумочка с креветкой за 1 495 долларов
11. Консервная банка и гигантская скрепка от Tiffany: 1 100 и 1 500 долларов соответственно
12. Шелковое болеро в виде перчаток: 740 долларов
13. Ожерелье в виде замка для велосипеда, 845 долларов
14. Стол для пинг-понга в форме острова Пасхи, 4 000 долларов
15. Очки для горнолыжного спорта, 925 долларов
16. Украшение для дома от Tiffany, 275 000 долларов
17. Шарф (??) за 819 долларов
18. Кожаная ушанка, 1 300 долларов
19. Вазочка в форме пениса, 600 долларов
20. Модная обувка от Balenciaga за 1 290 долларов
21. Веселое платьишко за 3 220 долларов
22. Укороченная кожанка за 620 долларов
23. Сумочка с брокколи за 1 395 долларов
24. Увлажняющий крем за 1 290 долларов
25. Оправа без линз с брюликами, 46 долларов
26. Бигуди за 280 долларов
27. Неопознанная палка для ресниц за 96 долларов
28. Сумочка в виде бюстгальтера
29. Сережки в виде наручников за 395 долларов
30. Платье, оно же мусорный мешок за 325 долларов
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Дурацкие брелки, кепку, фенечку и пр.?
Вот для покупателей подобной херни, это тоже копеечные "штуки".
Откуда у них такие дурные деньги, вопрос отдельный.
Тута дураков много, а зайцев поди мало...