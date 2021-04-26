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30 абсурдно дорогих товаров, которые можно найти онлайн

30 абсурдно дорогих товаров, которые можно найти онлайн (33 фото)

Автор:
26 апреля 2021 20:50
Сообщество : Покупки, акции, скидки
Метки: Юмор   дорогие вещи   интернет-магазин   мода   покупки   шопинг   
1268
33

Онлайн-шопинг полон разочарований. Однако это хобби может принести и морю позитива: достаточно посмотреть на тред в Твиттере, где пользователи смеются над безумно дорогими и при этом совершенно бесполезными товарами, которые можно найти в люксовых интернет-магазинах.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дорогие вещи   интернет-магазин   мода   покупки   шопинг   
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15  комментариев
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13k
Алексей 2 часа назад
А вы помните, как по молодости всякую фигню покупали по цене коробка спичек, просто потому, что дешево и прикольно?
Дурацкие брелки, кепку, фенечку и пр.?
Вот для покупателей подобной херни, это тоже копеечные "штуки".
Откуда у них такие дурные деньги, вопрос отдельный.
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1k
vit34 7 минут назад
Ну, наверное, когда денег чуть выше колен ,с мозгом происходят необратимые изменения и начинают покупать всякую х.йню
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5
Татьяна 16 минут назад
Модно, дорого, богато!
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1k
Hallo FreeSpace 38 минут назад
да вполне нормальные безделушки для богатых
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39k
Андрей Бертон 42 минуты назад
Нехватает ещё тут свечки от Гвинет Пэлтроу с запахом её...
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 58 минут назад
Пошёл вазы ваять)
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4k
Артем Кощеев Час назад
Теплица от тифани добротная, у нас таких не делают, но с ценой все равно перебор
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17k
Ego sum qui sum Час назад
хуже этого безумия только то, что на это есть покупатели
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1k
Hallo FreeSpace Ego sum qui sum 37 минут назад
да а что тут такого ?
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17k
Ego sum qui sum Hallo FreeSpace 13 минут назад
а вы что-то себе присмотрели?
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201k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Сборник маразмов?
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18k
SolomonA Час назад

Тута дураков много, а зайцев поди мало...
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1k
Дмитрий SolomonA 53 минуты назад
Когда жёлудь спелый, его каждая свинья слопает.
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521
Андрей Час назад
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
о! Сколько куйни можно купить на 358 326 долларов. Урна для праха не в счет- перебор чисто с человеческой точки зрения да и цена не указана.....
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