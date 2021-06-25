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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
25 июня 2021 20:42
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
834
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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512
Not Found! 5 часов назад
Спасибо.Ч\б исторические фото без лишней ретуши для меня интересны возможностью представления того времени
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2k
Frank Borman Час назад
Ну и по традиции: Вонни и его петушок.
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19k
Слепой Пью 4 часа назад
Разметку могли бы и дешевле наносить: привязать негра за ноги к заднему бамперу, в руки ведерко краски и валик...
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От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
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